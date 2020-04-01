Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Армия и оружие На Украине испытали ракету «Ольха-М» Киев, 1 апреля 2020, 15:58 — REGNUM На испытаниях ракета «Ольха-М» поразила цель на расстоянии 120 км, заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 1 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.

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Общество Мэрия Москвы не называет срока окончания режима самоизоляции Мэрия Москвы назвала не соответствующей действительности информацию о том, что режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса COVID-19 в российской столице продлится до конца апреля.

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Экономика Власти Москвы утвердили пакет поддержки бизнеса Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки бизнеса, которые снизят риск массовых банкротств на фоне пандемии COVID-2019.

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Общество В Пермском крае вводится режим полной самоизоляции Со 2 апреля в Пермском крае вводится режим полной самоизоляции, он распространяется на всех жителей региона.