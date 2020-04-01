Коронавирус
РИА НовостиПравительство предложило продлить нерабочую неделю в России
Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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Армия и оружие
На Украине испытали ракету «Ольха-М»
Киев, 1 апреля 2020, 15:58 — REGNUM На испытаниях ракета «Ольха-М» поразила цель на расстоянии 120 км, заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 1 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Экономика
Рекордная индексация. Пенсионерам готовят повышение выплат
Как уточнили в ПФР, размер индексации составит 6,1 процента. Это рекордный показатель за все последние годы.
Общество
Парень опубликовал фото своего отца с разницей в 15 лет. Правда, пользователей заинтересовал вовсе не мужчина, а другие детали
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.
Гаджеты
Xiaomi готовится к выходу Mi Band 5
Шоу-бизнес
Супруга Константина Ивлева рассказала о реакции детей на его измену
Напомним, 4 марта в СМИ появилась информация, что супруга известного шеф-повара застукала его с любовницей и решила подать на развод.
Политика
В парламенте Италии демонстративно избавились от флага Евросоюза
Вице-президент палаты депутатов в Италии Фабио Рампелли снял в своем кабинете флаг Евросоюза и заснял это на видео.
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о нападении на ее мать в Киеве из-за русской речи
Экономика
Кудрин допустил снижение ВВП в 2020 году на 3-5%
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что снижение ВВП из-за пандемии коронавируса может составить 3-5% в 2020 году, пишет РИА "Новости".
Происшествия
В Ленобласти задержали сбежавшую из карантина гражданку Украины
Под Лугой в Ленинградской области полицейские задержали женщину, бежавшую из Санкт-Петербурга после получения положительного результата теста на коронавирус.
Общество
Евгений Куйвашев ответил на популярные вопросы о режиме изоляции
Губернатор Евгений Куйвашев продолжает отвечать на вопросы по поводу эпидемиологической обстановки в Свердловской области.
Общество
В США более 5,1 тысячи человек умерли от коронавируса
Число жертв коронавируса в США превысило 5,1 тысячи человек, всего в стране заразились более 215 тысяч, сообщил американский Университет Джона Хопкинса.
Общество
В ФМБА назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Происшествия
В Якутии воры вырезали кабель и нарушили связь по всей республике
В Якутии злоумышленники вырезали магистральный кабель "Ростелекома", в результате чего временно нарушилась связь по всей республике, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Общество
Мэрия Москвы не называет срока окончания режима самоизоляции
Мэрия Москвы назвала не соответствующей действительности информацию о том, что режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса COVID-19 в российской столице продлится до конца апреля.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
Политика
Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС
Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.
Энергетика
В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания
Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Экономика
Власти Москвы утвердили пакет поддержки бизнеса
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки бизнеса, которые снизят риск массовых банкротств на фоне пандемии COVID-2019.
Общество
Полиция начнет штрафовать красноярцев за бесцельное шатание по улицам
В полиции подчеркивают, что первостепенная задача — это профилактика, но в ближайшее время непослушных горожан начнут штрафовать согласно административной статье 9.1 краевого закона "Невыполнение обязанностей по предотвращению и ликвидации стихийных бедствий, эпидемий и их последствий".
Общество
Попова назвала эпидемиологические стадии регионов России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала эпидемиологические стадии, в которых находятся регионы России.
Авто
Первые изображения новой «Волги» на базе Aurus показали в Сети
Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
Политика
Разведка США заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу
Госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу.
Общество
В Пермском крае вводится режим полной самоизоляции
Со 2 апреля в Пермском крае вводится режим полной самоизоляции, он распространяется на всех жителей региона.
Общество
В Италии у жителей города Феррара обнаружили иммунитет к коронавирусу
В Италии у жителей провинции Феррара ученые обнаружили иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщила La Nuova Ferrara.
Авто
ГАЗ вывел на дорожные тесты новый «Соболь NEXT»
Примечательно, что представители компании «ГАЗ» пока никак не комментировали старт дорожных тестов нового микроавтобуса.
Кино
Названы сериалы и фильмы, которые россияне смотрят на карантине
Эксперты «КиноПоиска» рассказали о фильмах и сериалах, которые жители России предпочитают в период самоизоляции.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
Армия и оружие
Многозарядный стреляющий нож спецназа КНР попал на фото
В Сети появились фотографии огнестрельного ножа - его используют разведчики и диверсанты Народно-освободительной армии Китая.