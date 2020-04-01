Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПравительство предложило продлить нерабочую неделю в России

Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России

РЕН ТВ22:06

Стало известно о планах продлить нерабочую неделю

Lenta.ru21:23

Голикова: важен компромисс между ограничениями и развитием экономики

РИА Новости12:28

Голикова и Попова предложили продлить выходную неделю

Вести.Ru12:35

Голикова и Попова призвали продлить нерабочую неделю

RT на русском12:20

Голикова и Попова предложили продлить нерабочую неделю

Ведомости12:18

Голикова предложила продлить карантин в России

Газета.Ru13:39
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На Украине испытали ракету «Ольха-М»

Киев, 1 апреля 2020, 15:58 — REGNUM На испытаниях ракета «Ольха-М» поразила цель на расстоянии 120 км, заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 1 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 08:58
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru 07:59
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Рекордная индексация. Пенсионерам готовят повышение выплат

Как уточнили в ПФР, размер индексации составит 6,1 процента. Это рекордный показатель за все последние годы.
Primpress.ru 13:00
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Парень опубликовал фото своего отца с разницей в 15 лет. Правда, пользователей заинтересовал вовсе не мужчина, а другие детали

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Общество

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Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.
RT на русском 21:45
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Xiaomi готовится к выходу Mi Band 5

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Супруга Константина Ивлева рассказала о реакции детей на его измену

Напомним, 4 марта в СМИ появилась информация, что супруга известного шеф-повара застукала его с любовницей и решила подать на развод.
Вечерняя Москва 01:04
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В парламенте Италии демонстративно избавились от флага Евросоюза

Вице-президент палаты депутатов в Италии Фабио Рампелли снял в своем кабинете флаг Евросоюза и заснял это на видео.
Газета.Ru 08:52
Шоу-бизнес

Лолита рассказала о нападении на ее мать в Киеве из-за русской речи

РИА Новости вчера в 19:49
Экономика

Кудрин допустил снижение ВВП в 2020 году на 3-5%

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что снижение ВВП из-за пандемии коронавируса может составить 3-5% в 2020 году, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 13:59
Происшествия

В Ленобласти задержали сбежавшую из карантина гражданку Украины

Под Лугой в Ленинградской области полицейские задержали женщину, бежавшую из Санкт-Петербурга после получения положительного результата теста на коронавирус.
Вести.Ru 06:26
Общество

Евгений Куйвашев ответил на популярные вопросы о режиме изоляции

Губернатор Евгений Куйвашев продолжает отвечать на вопросы по поводу эпидемиологической обстановки в Свердловской области.
Телеканал ОТВ 09:43
Общество

В США более 5,1 тысячи человек умерли от коронавируса

Число жертв коронавируса в США превысило 5,1 тысячи человек, всего в стране заразились более 215 тысяч, сообщил американский Университет Джона Хопкинса.
РИА Новости 22:27
Общество

В ФМБА назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 20:13
Происшествия

В Якутии воры вырезали кабель и нарушили связь по всей республике

В Якутии злоумышленники вырезали магистральный кабель "Ростелекома", в результате чего временно нарушилась связь по всей республике, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Российская газета 08:30
Общество

Мэрия Москвы не называет срока окончания режима самоизоляции

Мэрия Москвы назвала не соответствующей действительности информацию о том, что режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса COVID-19 в российской столице продлится до конца апреля.
Коммерсантъ 11:47
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

Газета.Ru вчера в 13:17
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Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС

Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.
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В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания

Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Российская газета 18:26
Экономика

Власти Москвы утвердили пакет поддержки бизнеса

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки бизнеса, которые снизят риск массовых банкротств на фоне пандемии COVID-2019.
Российская газета 06:34
Общество

Полиция начнет штрафовать красноярцев за бесцельное шатание по улицам

В полиции подчеркивают, что первостепенная задача — это профилактика, но в ближайшее время непослушных горожан начнут штрафовать согласно административной статье 9.1 краевого закона "Невыполнение обязанностей по предотвращению и ликвидации стихийных бедствий, эпидемий и их последствий".
Krasnoyarskmedia.ru 02:53
Общество

Попова назвала эпидемиологические стадии регионов России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала эпидемиологические стадии, в которых находятся регионы России.
Газета.Ru 16:53
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Первые изображения новой «Волги» на базе Aurus показали в Сети

Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
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Разведка США заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу

Госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу.
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Со 2 апреля в Пермском крае вводится режим полной самоизоляции, он распространяется на всех жителей региона.
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В Италии у жителей города Феррара обнаружили иммунитет к коронавирусу

В Италии у жителей провинции Феррара ученые обнаружили иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщила La Nuova Ferrara.
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ГАЗ вывел на дорожные тесты новый «Соболь NEXT»

Примечательно, что представители компании «ГАЗ» пока никак не комментировали старт дорожных тестов нового микроавтобуса.
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Кино

Названы сериалы и фильмы, которые россияне смотрят на карантине

Эксперты «КиноПоиска» рассказали о фильмах и сериалах, которые жители России предпочитают в период самоизоляции.
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Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
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Армия и оружие

Многозарядный стреляющий нож спецназа КНР попал на фото

В Сети появились фотографии огнестрельного ножа - его используют разведчики и диверсанты Народно-освободительной армии Китая.
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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