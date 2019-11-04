Экономика

Давыдов.ИндексДавыдов.ИндексПравительство предложило провести реновацию на Дальнем Востоке

Минвостокразвития внесло на рассмотрение правительства России проект национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года. Об этом сообщает РБК, который ознакомился с документом.
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с чего всё началось

Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток

Минвостокразвития предлагает запустить в дальневосточных регионах программы реновации и субсидировать строительство инженерной и социальной инфраструктуры в рамках комплексной жилищной застройки.
РБК10:19

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Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток

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РБК: в правительство внесен национальный проект развития Дальнего Востока

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Масштабы сотрудничества расширяются

Российская газетавчера в 11:26

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В 2020 году в Турции могут ввести новый налог, который обяжет всех туристов платить за проживание в отелях.
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В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой

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Следует упомянуть, то европейскую вариацию Skoda Kamiq GT стали выпускать еще этим летом.
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В Мексике напали на группу мормонов, погибли девять человек

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Астрономы разглядели в главном поясе астероидов самую маленькую карликовую планету

Недавно астрономы, используя новейшее оборудование, смогли разглядеть в поясе астероидов ещё одну карликовую планету.
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Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

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В Госдуме одобрили законопроект о вытрезвителях

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В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна

Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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Генерал Дрыманов: передавал Никандрову коньяк, а не деньги

Обвиняемый в получении взятки экс-руководитель столичного главка СКР Александр Дрыманов заявил в суде, что по просьбе своего заместителя Дениса Никандрова передавал ему в мешке бутылку коньяка, а не деньги.
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Сирийская армия заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны

Сирийская правительственная армия впервые за несколько лет заняла нефтяное месторождение в окрестностях города Румейлан на северо-востоке республики, передает радиостанция Sham FM.
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В Адыгее обнаружили тело пропавшей школьницы

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Росгвардия хочет получить право сбивать дроны с помощью оружия

Росгвардия хочет получить право сбивать беспилотные летательные аппараты над охраняемыми объектами при помощи огнестрельного оружия и боевой техники из-за высокой стоимости специальных средств для борьбы с БПЛА, заявил во вторник заместитель директора Росгвардии, генерал-полковник Олег Борукаев.
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Apple предупредила об отключении старых iPhone и iPad от интернета

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Red Dead Redemption 2 вышла на ПК

Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Версия игры для консолей вышла в 2018 году.
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«Интерфакс»: поставки газа в Китай по «Силе Сибири» начнутся 2 декабря

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Алла Пугачева даже за более чем внушительную сумму в 21 миллион рублей отказывается выступать на Новый год.
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Фильм «Джокер» номинировали на 16 «Оскаров»

Выдвинула фильм Тодда Филлипса "Джокер" на 16 премий Американской киноакадемии. Об этом сообщается на сайте компании.
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Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
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Глава МИД Британии прокомментировал решение Ирана по ядерной сделке

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что очередные шаги Ирана по отказу от выполнения условий ядерного соглашения составляют угрозу для национальной безопасности Соединённого Королевства.
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«Зенит» и «Лейпциг» объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

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В Сети показали изображения салона обновлённой Lada 4x4

Салон преобразится благодаря новым сиденьям, формованному потолку и подголовникам для пассажиров заднего ряда, отмечают специалисты «Колеса.ру».
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Ковалёву запретили выходить на ринг до января 2020 года

Чемпионат 07:33
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Съемки триквела «Фантастических тварей» начнутся весной 2020 года

Студия Warner Bros. планирует начать съемки третьей части «Фантастических тварей» весной следующего года в Рио-де-Жанейро.
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В Томске руководителя «Свидетелей Иеговы» посадили на шесть лет

Томский суд вынес приговор руководителю местного филиала "Свидетелей Иеговы".
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На Октябрьской железной дороге произошел сбой в движении поездов

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