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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Правительство предложило штрафовать иностранных страховщиков за навязывание услуг

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, распространяющий на зарубежные страховые компании ответственность за навязывание дополнительных услуг или необоснованный отказ заключать страховой договор.В источнике
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Правительство предложило штрафовать иностранных страховщиков за навязывание услуг

Коммерсантъвчера в 04:25

Кабмин предложил ввести наказание за подделку отчетности на иностранных страховщиков

ТАССвчера в 06:02

Для зарубежных страховщиков могут ввести штрафы за отказ страховать россиян

Аргументы и Фактывчера в 04:27

Иностранных страховщиков могут привлечь к ответственности за навязывание услуг

ФАНвчера в 08:20

Правительство внесло законопроект о штрафах для иностранных страховщиков

ПРАЙМвчера в 03:32

Зарубежных страховщиков будут штрафовать за отказ страховать россиян

Профильвчера в 03:06

В России предлагают регламентировать работу филиалов иностранных страховщиков

Парламентская газетавчера в 03:05
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Бывший главный тренер «Динамо» предположил, что «Локомотив» сыграет с ЦСКА в два форварда

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов предположил, что «Локомотив» в матче 20-го тура РПЛ с ЦСКА сыграет в два нападающих, как и в кубковой встрече с «Тамбовом».
RT на русскомвчера в 03:25

Сергей Шойгу: Дальность применения систем радиоэлектронной борьбы выросла в 3,5 раза

На заседании коллегии военного ведомства министр обороны России генерал-армии Сергей Шойгу заявил, что в значительной степени удалось расширить номенклатуру подавляемых радиоэлектронных средств.
Военное дело26 февраля в 04:15

Союз биатлонистов России обратился в CAS из-за чрезмерных ограничений на чемпионате мира

Союз биатлонистов России обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) в связи с чрезмерными ограничениями со стороны Международного союза биатлонистов (IBU) во время чемпионата мира в Словении.
ТАСС Спортвчера в 09:16