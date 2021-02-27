Бывший главный тренер «Динамо» предположил, что «Локомотив» сыграет с ЦСКА в два форварда

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов предположил, что «Локомотив» в матче 20-го тура РПЛ с ЦСКА сыграет в два нападающих, как и в кубковой встрече с «Тамбовом».