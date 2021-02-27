Правительство предложило штрафовать иностранных страховщиков за навязывание услуг
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, распространяющий на зарубежные страховые компании ответственность за навязывание дополнительных услуг или необоснованный отказ заключать страховой договор.В источнике
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Правительство предложило штрафовать иностранных страховщиков за навязывание услуг
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