Экономика

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Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин, Минтранс, Росавиация в сотрудничестве с ВТБ, Сбербанком, госкорпорацией "Ростех" занимаются рассмотрением вопроса создания или развития авиакомпании на Дальнем Востоке.
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Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Деньги есть Минпромторг, Минтранс, Минэкономразвития, Минфин, Росавиация совместно со Сбербанком, ВТБ и госкорпорацией "Ростех" прорабатывают вопрос создания или развития авиакомпании на Дальнем Востоке в соответствии с поручением председателя правительства Дмитрия Медведева.
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Правительство планирует создать авиакомпанию для Дальнего Востока

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РБК20:26

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Телеканал 360°19:57

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RT на русском21:21

Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Известия16:01
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