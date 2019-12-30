Экономика
РИА НовостиПравительство планирует создать авиакомпанию для Дальнего Востока
Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин, Минтранс, Росавиация в сотрудничестве с ВТБ, Сбербанком, госкорпорацией "Ростех" занимаются рассмотрением вопроса создания или развития авиакомпании на Дальнем Востоке.
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с чего всё началось
Деньги есть Минпромторг, Минтранс, Минэкономразвития, Минфин, Росавиация совместно со Сбербанком, ВТБ и госкорпорацией "Ростех" прорабатывают вопрос создания или развития авиакомпании на Дальнем Востоке в соответствии с поручением председателя правительства Дмитрия Медведева.Известия16:01
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