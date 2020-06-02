Общество
РБКПравительство предложило строить жилые дома без мусоропроводов
«Невозможно планировать повсеместный раздельный сбор отходов, подразумевая в проектируемых многоквартирных домах мусоропровод», — передала через пресс-службу Абрамченко. Вице-премьер утвердила дорожную карту по обеспечению раздельного накопления и сбора твердых коммунальных отходов по всей стране.
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Экономика
РБК сообщил детали плана правительства по восстановлению экономики
Правительство России поставило задачу вернуться к темпам устойчивого роста экономики не менее чем на 2,5 процента в год по итогам 2021 года, а также обеспечить повышение реальных доходов населения, сообщает РБК со ссылкой на проект Общенационального плана действий по восстановлению занятости и доходов населения, росту экономики и долгосрочным структурным изменениям.
РИА Новости 00:43
Политика
Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США.
РБК вчера в 14:09
Шоу-бизнес
Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак
Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар.
Uznayvse.ru вчера в 13:31
Общество
Кабмин определил правила выплат волонтерам
Волонтеры и социальные работники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии новой коронавирусной инфекции, получат специальные выплаты.
Газета.Ru 31 мая в 09:15
Происшествия
В Крыму задержан отец утонувшей шестилетней девочки
В Ленинском районе Крыма задержан отец утонувшей в Северо-Крымском канале шестилетней девочки.
Российская газета вчера в 16:39
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 06:58
Политика
Сотрудники Facebook отказались работать из-за публикаций Трампа
NYT отмечает, что группа сотрудников компании устроила «виртуальную забастовку», чтобы руководство Facebook ужесточило политику соцсети в отношении постов президента США Дональда Трампа, связанных с беспорядками.
РБК 03:18
Общество
Где заразились коронавирусом в Самарской области 1 июня
В понедельник, 1 июня, региональный оперативный штаб сообщил о 36 новых выявленных случаях заражения коронавирусом в Самарской области.
ГТРК Самара вчера в 05:02
Происшествия
На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса
В Краснодаре выявили 41 случай заражения, еще 11 человек инфицированы в Армавире, семеро заболели в Сочи, по три случая зафиксировали в Отрадненском и Кореновском районах, по два - в Тимашевском, Успенском, Новокубанском, Крымском и Белореченском районах.
Газета.Ru 31 мая в 06:38
Игры
Sony рассказала, что PlayStation 5 не будет дешевой консолью
В Сети появилось новое высказывание одного из высокопоставленных чинов Sony, касающееся цены на консоль нового поколения – PS5.
Faktom 31 мая в 13:21
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
Общество
Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля
Российский олигарх Роман Абрамович приобрел самую дорогую виллу в Израиле за 65 миллионов долларов.
Lenta.ru вчера в 18:38
Армия и оружие
Стороны конфликта в Ливии согласились на переговоры
Стороны конфликта в Ливии — правительство национального согласия (ПНС) и Ливийская национальная армия (ЛНА) — согласились возобновить переговоры.
Lenta.ru 03:47
Технологии
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Пользователи WhatsApp столкнулись с новой схемой мошенничества, которая позволяет украсть аккаунт, пишет Forbes.
РИА Новости 04:04
Общество
В Татарстане выявили 53 новых случая заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в Татарстане выявлено 53 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб.
Республика Татарстан 03:35
Шоу-бизнес
Галкин показал домашний обед с огорода Пугачевой
В одном из роликов Галкин похвастался салатом из свежих овощей с огорода. Блюдо, по традиции, приготовила для него Пугачева.
Слово и Дело вчера в 09:19
Общество
МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров
Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7.
REGNUM вчера в 06:45
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой
Любопытно, что именно Светлана первая отметила красоту Паулины публично.
WomanHit.ru вчера в 07:04
Энергетика
Премия российской нефти Urals к цене Brent дошла до рекорда
Москва, 2 июня 2020, 10:04 — REGNUM Премия нефти российской марки Urals по сравнению с ценой на североморскую нефть Brent достигла рекордных значений за 30 лет.
REGNUM 03:04
Политика
Путин освободил от должностей четырех генералов
Владимир Путин освободил от должностей четырех генералов, занимающих руководящие посты.
Версия.Инфо 01:30
Здоровье
Инфекционист объяснил, с чем связан рекордный рост заболеваемости COVID-19 в Свердловской области
Всего в Свердловской области на 2 июня зарегистрировано 6024 заболевших COVID-19.
Екатеринбург Онлайн 03:18
Происшествия
Землетрясение магнитудой 3,5 произошло на Кубани
Землетрясение, предварительно, магнитудой 3,5 произошло в Крымском районе Краснодарского края, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС России.
ТАСС вчера в 15:24
Фигурное катание
Загитова прокомментировала свое возвращение на лед
Олимпийская чемпионка Алина Загитова прокомментировала свое возвращение на лед.
АиФ Удмуртия вчера в 22:35
Происшествия
Автомобиль наехал на группу полицейских в ходе протестов в США
В городе Буффало, штат Нью-Йорк, в ходе протестов автомобиль совершил наезд на группу полицейских, пострадали по меньшей мере два человека.
RT на русском 01:58
Общество
Роскачество сравнило безопасность бутилированной и водопроводной воды
Вода из-под крана уступает бутилированной по качеству и безопасности по ряду показателей, ее регулярное употребление может негативно влиять на здоровье.
РБК 03:22
Общество
Овечкин обратился к жителям США из-за беспорядков
Российская газета 03:43
Политика
Киев предложил вести переговоры по Донбассу без участия России
Как написал вице-премьер Украины Алексей Резников в статье для НПО "Атлантический совет", США и Великобритании необходимо организовать переговоры по ситуации на востоке страны в "будапештском формате" без участия России.
Российская газета 02:21
Кино
Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска»
Актер и певец Алексей Воробьев сыграл роль военного наблюдателя от России по имени Юрий Телатович в новом комедийном сериале Космические войска от стриминговой платформы Netflix.
iReactor вчера в 07:42