Общество

РБКРБКПравительство предложило строить жилые дома без мусоропроводов

«Невозможно планировать повсеместный раздельный сбор отходов, подразумевая в проектируемых многоквартирных домах мусоропровод», — передала через пресс-службу Абрамченко. Вице-премьер утвердила дорожную карту по обеспечению раздельного накопления и сбора твердых коммунальных отходов по всей стране.
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В правительстве предложили строить дома без мусоропроводов

Национальная служба новостей04:12

Правительство предложило строить жилые дома без мусоропроводов

РБК04:03

Идею сделать мусоропроводы необязательными изучат в кабмине РФ

РИА Новости03:01

Правительство РФ утвердило дорожную карту введения раздельного сбора отходов

ТАСС03:11

В жилых домах исчезнут мусоропроводы

Российская газета03:08

Правительство утвердило план внедрения раздельного сбора мусора

Московский Комсомолец03:41

Печи для отходов и монополия Ростеха: новый поворот в мусорной реформе

News.ruвчера в 07:23
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Экономика

РБК сообщил детали плана правительства по восстановлению экономики

Правительство России поставило задачу вернуться к темпам устойчивого роста экономики не менее чем на 2,5 процента в год по итогам 2021 года, а также обеспечить повышение реальных доходов населения, сообщает РБК со ссылкой на проект Общенационального плана действий по восстановлению занятости и доходов населения, росту экономики и долгосрочным структурным изменениям.
РИА Новости 00:43
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Политика

Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США.
РБК вчера в 14:09
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Шоу-бизнес

Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак

Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар.
Uznayvse.ru вчера в 13:31
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Общество

Кабмин определил правила выплат волонтерам

Волонтеры и социальные работники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии новой коронавирусной инфекции, получат специальные выплаты.
Газета.Ru 31 мая в 09:15
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Происшествия

В Крыму задержан отец утонувшей шестилетней девочки

В Ленинском районе Крыма задержан отец утонувшей в Северо-Крымском канале шестилетней девочки.
Российская газета вчера в 16:39
Финансы

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 06:58
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Политика

Сотрудники Facebook отказались работать из-за публикаций Трампа

NYT отмечает, что группа сотрудников компании устроила «виртуальную забастовку», чтобы руководство Facebook ужесточило политику соцсети в отношении постов президента США Дональда Трампа, связанных с беспорядками.
РБК 03:18
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Общество

Где заразились коронавирусом в Самарской области 1 июня

В понедельник, 1 июня, региональный оперативный штаб сообщил о 36 новых выявленных случаях заражения коронавирусом в Самарской области.
ГТРК Самара вчера в 05:02
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Происшествия

На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса

В Краснодаре выявили 41 случай заражения, еще 11 человек инфицированы в Армавире, семеро заболели в Сочи, по три случая зафиксировали в Отрадненском и Кореновском районах, по два - в Тимашевском, Успенском, Новокубанском, Крымском и Белореченском районах.
Газета.Ru 31 мая в 06:38
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Игры

Sony рассказала, что PlayStation 5 не будет дешевой консолью

В Сети появилось новое высказывание одного из высокопоставленных чинов Sony, касающееся цены на консоль нового поколения – PS5.
Faktom 31 мая в 13:21
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Шоу-бизнес

Борис Невзоров уверен, что убийцу его жены постигла небесная кара

Bimru.ru 02:07
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Музыка

Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»

Evo-rus.com вчера в 13:44
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Политика

Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
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Общество

Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля

Российский олигарх Роман Абрамович приобрел самую дорогую виллу в Израиле за 65 миллионов долларов.
Lenta.ru вчера в 18:38
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Армия и оружие

Стороны конфликта в Ливии согласились на переговоры

Стороны конфликта в Ливии — правительство национального согласия (ПНС) и Ливийская национальная армия (ЛНА) — согласились возобновить переговоры.
Lenta.ru 03:47
Технологии

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества

Пользователи WhatsApp столкнулись с новой схемой мошенничества, которая позволяет украсть аккаунт, пишет Forbes.
РИА Новости 04:04
Общество

В Татарстане выявили 53 новых случая заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Татарстане выявлено 53 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб.
Республика Татарстан 03:35
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Шоу-бизнес

Галкин показал домашний обед с огорода Пугачевой

В одном из роликов Галкин похвастался салатом из свежих овощей с огорода. Блюдо, по традиции, приготовила для него Пугачева.
Слово и Дело вчера в 09:19
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Общество

МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров

Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7.
REGNUM вчера в 06:45
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Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой

Любопытно, что именно Светлана первая отметила красоту Паулины публично.
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Энергетика

Премия российской нефти Urals к цене Brent дошла до рекорда

Москва, 2 июня 2020, 10:04 — REGNUM Премия нефти российской марки Urals по сравнению с ценой на североморскую нефть Brent достигла рекордных значений за 30 лет.
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Политика

Путин освободил от должностей четырех генералов

Владимир Путин освободил от должностей четырех генералов, занимающих руководящие посты.
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Здоровье

Инфекционист объяснил, с чем связан рекордный рост заболеваемости COVID-19 в Свердловской области

Всего в Свердловской области на 2 июня зарегистрировано 6024 заболевших COVID-19.
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло на Кубани

Землетрясение, предварительно, магнитудой 3,5 произошло в Крымском районе Краснодарского края, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС России.
ТАСС вчера в 15:24
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Загитова прокомментировала свое возвращение на лед

Олимпийская чемпионка Алина Загитова прокомментировала свое возвращение на лед.
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Происшествия

Автомобиль наехал на группу полицейских в ходе протестов в США

В городе Буффало, штат Нью-Йорк, в ходе протестов автомобиль совершил наезд на группу полицейских, пострадали по меньшей мере два человека.
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Роскачество сравнило безопасность бутилированной и водопроводной воды

Вода из-под крана уступает бутилированной по качеству и безопасности по ряду показателей, ее регулярное употребление может негативно влиять на здоровье.
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Овечкин обратился к жителям США из-за беспорядков

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Политика

Киев предложил вести переговоры по Донбассу без участия России

Как написал вице-премьер Украины Алексей Резников в статье для НПО "Атлантический совет", США и Великобритании необходимо организовать переговоры по ситуации на востоке страны в "будапештском формате" без участия России.
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Кино

Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска»

Актер и певец Алексей Воробьев сыграл роль военного наблюдателя от России по имени Юрий Телатович в новом комедийном сериале Космические войска от стриминговой платформы Netflix.
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