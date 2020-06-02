Общество
Газета.RuВ России могут начать строить жилые дома без мусоропроводов
Минстрой России оценит возможность сделать мусоропровод необязательным элементом многоквартирного жилого дома. Соответствующую дорожную карту по внедрению раздельного накопления и сбора твердых коммунальных отходов утвердила вице-премьер Виктория Абрамченко, сообщает РИА "Новости".
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Общество
В России зафиксировано 8 863 случая коронавируса за сутки
За сутки в России зафиксировано 8 863 случая коронавируса, включая 2 286 в Москве, 732 в Московской области, 376 в Санкт-Петербурге, 354 в Нижегородской области, 292 Свердловской области, 253 в Ростовской области и 210 в Иркутской области.
Московский Комсомолец 03:46
Авто
Infiniti задумалась о ребрендинге
США уже являются основным рынком Infiniti по всему миру. В 2019 году подразделение продало 188 994 автомобиля по всему миру.
SpeedMe вчера в 14:01
Общество
В России появятся новые коды регионов на автомобильных номерах
МВД России утвердило изменения в комбинации кодов автомобильных государственных номеров.
РБК вчера в 19:43
Политика
В Германии не дождались помощи от России в деле об убийстве Хангошвили
Немецкие следователи ждут от России содействия по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.
Росбалт 05:47
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию России пройдет 1 июля
Президент России Владимир Путин накануне подписал указ о назначении даты общероссийского голосования. Документ опубликован на сайте Кремля.
Дон-ТР 04:32
Происшествия
Независимая судмедэкспертиза показала причину смерти Джорджа Флойда
Погибший при задержании полицией США Джордж Флойд скончался от удушья, к такому выводу пришла независимая экспертиза, проведенная по желанию семьи погибшего в Миннеаполисе чернокожего, сообщил 2 июня адвокат семьи Флойда Бенджамин Крэмп в своем Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 18:08
Происшествия
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
ТАСС 03:56
Общество
Депутат предлагает сажать на 10 лет за призыв подростков к беспорядкам
Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам.
News.ru вчера в 02:54
Футбол
Экс-защитник «Спартака» Дьяков: «О завершении карьеры речь не идет»
О завершении карьеры речь не идет.
Sport24.ru вчера в 23:34
Экономика
«Уральские авиалинии» планируют привлечь кредиты в нескольких банках
Авиакомпания "Уральские авиалинии" проводит переговоры с несколькими банками для предоставления займов, помимо уже открытой кредитной линии от Сбербанка.
ТАСС 01:55
Общество
В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной
Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 18:21
Политика
В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
RT на русском 05:06
Армия и оружие
Трамп хочет использовать армию против бунтующих — Пентагон против
В понедельник президент США Дональд Трамп объявил о том, что готов использовать армию для подавления протестов, вызванных немотивированным убийством чернокожего Джорджа Флойда сотрудником полиции.
Журналистская правда 03:12
Политика
Миронов ответил на пародию Галкина словами «Собянин не заслужил»
Мэр Москвы Сергей Собянин не заслужил, чтобы над ним смеялись, заявил художественный руководитель Государственного театра наций народный артист России Евгений Миронов, комментируя видео, опубликованное юмористом Максимом Галкиным с пародией на доклад градоначальника президенту Владимиру Путину.
РБК 05:40
Космос
В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде
Потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4), размер которого оценивается в 250–570 м, сблизится с Землей в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 22:08
Политика
На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в будапештском формате, но без участия России на первых порах.
РБК вчера в 20:09
Наука
В MIT создали «мягких» роботов, умеющих захватывать чипсы
Коммерсантъ 04:55
Происшествия
В Мурманской области завели дело по факту обрушения моста
В Мурманской области завели уголовное дело по факту обрушения железнодорожного моста.
RT на русском 05:37
Общество
Пенсионный фонд РФ перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Известия вчера в 17:21
Энергетика
Мировые цены на нефть продолжают расти
Стоимость североморской марки нефти Brent поднялась выше 39 долларов за баррель.
Экономика сегодня 04:38
Экономика
В России стартовала программа льготного кредитования бизнеса
В России стартовала программа льготного кредитования бизнеса и некоммерческих организаций.
Mirmol.ru вчера в 04:55
Общество
Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана
Мэр Якутска Сардана Авксентьева на странице в соцсети «В контакте» вступилась за шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина».
Ведомости 04:12
Шоу-бизнес
Парень Ольги Бузовой потратил миллион рублей на шопинг
Кроссовки, футболки,куртка и другие брендовые вещи — Дава потратил на покупки около миллиона рублей.
RuNews24.ru вчера в 19:31
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала маленького сына
Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля.
Газета.Ru 03:46
Кино
Вышла финальная серия четвертого сезона «Рика и Морти»
Зрители уже могут посмотреть финальную серию в озвучке Сыендук.
ГЛАС.RU 03:17
Авто
В США десятки электромобилей выбросили на свалку
Часть машин передали другой каршеринговой компании, а оставшиеся электромобили просто свезли на свалку.
Тарантас Ньюс 01:37
Шоу-бизнес
Отказавшаяся от тура со Spice Girls Виктория Бекхэм получила гонорар
Певица и дизайнер Виктория Бекхэм отказалась выступать в туре британской поп-группы Spice Girls, что не помешало ей заработать около £1 млн на воссоединении коллектива.
Известия 01:23
Происшествия
В Лас-Вегасе в ходе беспорядков полицейскому выстрелили в голову
Лас-Вегас, США, 2 июня 2020, 11:45 — REGNUM В американском городе Лас-Вегас в ходе протестов сотруднику полиции выстрелили в голову, передает телеканал 8News со ссылкой на источник в полиции.
REGNUM 04:45