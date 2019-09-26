Экономика
РБКПравительство предложило увеличить прожиточный минимум пенсионеров
Прожиточный минимум российских пенсионеров в 2020 году составит 9311 руб. Это следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов, подготовленного Минфином России. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.
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В Томской области подняли прожиточный минимум для пенсионеров
Московский Комсомолец26 сентября в 11:21
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