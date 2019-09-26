Экономика

РБКРБКПравительство предложило увеличить прожиточный минимум пенсионеров

Прожиточный минимум российских пенсионеров в 2020 году составит 9311 руб. Это следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов, подготовленного Минфином России. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.
Читать в источнике
Комментировать219

Подробнее о событии

Прожиточный минимум пенсионеров предложили повысить

Газета.Ruвчера в 04:05

Правительство увеличит прожиточный минимум пенсионеров

URA.Ru25 сентября в 19:18

В России планируют увеличить прожиточный минимум пенсионера до 9,3 тыс. рублей

ТАСС25 сентября в 13:58

В Минфине назвали размер прожиточного минимума пенсионера в 2020 году

РЕН ТВ25 сентября в 14:43

Минфин назвал прожиточный минимум пенсионера в 2020 году

Rambler News Service25 сентября в 13:26

Правительство предложило увеличить прожиточный минимум пенсионеров

РБК25 сентября в 17:56

В Кузбассе утвердили прожиточный минимум для пенсионеров на 2020 год

Газета Кемерова25 сентября в 02:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 15:20, Вашингтон
Спорт

Ласицкене вышла в финал ЧМ в прыжках в высоту

Sportbox.RU 13:41
Политика

Лавров анонсировал инициированный Путиным саммит Россия — Африка

«Безусловно, новой главой в отношениях нашей страны с континентом станет первый в истории саммит Россия — Африка, который пройдет по инициативе президента РФ Владимира Путина в Сочи уже через месяц», — сказал Лавров.
REGNUM вчера в 18:32
Происшествия

Высокопоставленного полицейского задержали в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии задержали объявленного в федеральный розыск высокопоставленного начальника республиканского управления МВД.
Вести.Ru 08:52
Политика

Вместо допроса Порошенко уехал за границу

Бывший президент Украины Петр Порошенко не сможет прийти на допрос по делу о «керченском инциденте».
Мойка78 07:17
Происшествия

Адвокат заявил о выходе из СИЗО обвиняемого в госизмене ученого

Следствие изменило меру пресечение и отпустило из СИЗО обвиняемого в госизмене ученого Виктора Кудрявцева.
РБК 15:09
Путешествия

Саудовская Аравия ввела туристические визы

За год до официального решения о введении туристических виз Эр-Рияд финансово поддерживал инициативы по улучшению имиджа королевства в мире, приглашая популярных иностранных блогеров в промотуры.
РБК 08:25
Экономика

На дороги бюджет Коми выделит дополнительно 2,7 млрд рублей

На ремонт и содержание дорожной сети в Коми в 2020 году планируется выделить 6,2 млрд рублей.
Комиинформ 11:50
Шоу-бизнес

Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк

Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Политика

Лавров заявил Помпео о готовности России к диалогу с США

Россия открыта для диалога с США в различных областях, но только на основе уважения интересов друг друга, сообщили журналистам в МИД РФ по итогам встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео в рамках Генассамблеи ООН.
РИА Новости 13:30
Политика

Малахов ответил на критику его передачи со стороны МИД Киргизии

РИА Новости 06:42
Общество

Из авариек Югры могут переселить в другой регион

Николай Цуканов назвал идею разумной, но сомневается, что редкий глава региона согласится покупать жильё у соседей.
REGNUM 10:28
Экономика

Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 11:27
Футбол

«Зенит» отправился в Москву на матч с «Локомотивом»

Нева Спорт 10:00
Происшествия

Грузовик в Домодедово насмерть сбил девочку

Соловей.Инфо 03:31
Общество

МЧС подтвердило запрет курения на балконах

Ведомости вчера в 12:42
Хоккей

Лайне подписал новый контракт с «Виннипегом»

Финский нападающий Патрик Лайне заключил новый контракт с «Виннипегом».
Sportbox.RU 15:08
Политика

В Киеве рассказали, когда начнут платить пенсии в ДНР и ЛНР

Вопрос выплаты пенсий для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР будет решен, когда правительство сформирует общую политику относительно этих территорий.
Российский Диалог 13:40
Экономика

Акции китайских компаний падают на фоне сообщений о делистинге в США

Акции китайских компаний Alibaba, Baidu и JD.com падают на фоне сообщений СМИ о том, что администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность делистинга компаний из Китая с американских бирж.
Rambler News Service 13:09
Происшествия

Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео

РИА Новости 10:07
Политика

Белый дом пытался скрыть запись разговора с президентом Украины

Высокопоставленные чиновники Белого дома пытались «спрятать» запись разговора президента Трампа с лидером Украины в попытке скрыть намерения президента США вынудить украинского коллегу расследовать дела конкурента-демократа, сообщают американские СМИ.
Inc-news.ru 04:43
Политика

Могерини изучает предложение Путина о моратории на РСМД

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что президент России Владимир Путин направил лидерам ряда стран, в том числе входящих в НАТО, послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах (РСМД).
РИА Новости вчера в 11:25
Происшествия

Священника Николая Стремского обвинили в изнасиловании детей

ТАСС вчера в 01:45
Происшествия

В Рязани убили ветерана ВОВ и его супругу

Вести.Ru 11:47
Хоккей

ЦСКА одержал шестую победу подряд в КХЛ, выиграв в гостях у «Торпедо»

ЦСКА одержал шестую победу подряд и занимает первое место в Западной конференции, набрав 19 очков после 11 матчей.
ТАСС 14:52
Армия и оружие

Ступени главного храма армии отольют из немецкого вооружения

Ступени главного храма вооруженных сил России отольют из немецкого вооружения, которое собрали представители поисковых отрядов и военнослужащие поискового отряда Западного военного округа, сообщает пресс-служба ЗВО.
Телеканал Санкт-Петербург 14:23
Происшествия

Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло

Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло отпущен из сала суда.
Российская газета вчера в 11:01
Общество

Девушка написала мертвому брату и получила ответ

Газета.Ru вчера в 22:11
Шоу-бизнес

Мисс Москва-2015 Оксана Горбатенко подала в суд на экс-короля Малайзии

Обладательница титула «Мисс Москва 2015» Оксана Горбатенко (более известная как Воеводина) обратилась в Догомиловский районный суд Москвы с иском об установлении отцовства.
9111.ru вчера в 05:37
Футбол

ФИФА ответила на обвинения в махинациях в голосовании премии The Best

Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на обвинения в подтасовке результатов голосования на премии за лучшего игрока года.
Газета.Ru 14:49
Происшествия

Сотрудницы погранслужбы Украины убили новорожденного ребенка

Две сотрудницы погранслужбы во Львове убили младенца, передает РИА "Новости" со ссылкой на Государственного бюро расследований.
Газета.Ru 14:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное