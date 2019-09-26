Экономика
РБКПравительство предложило увеличить прожиточный минимум пенсионеров
Прожиточный минимум российских пенсионеров в 2020 году составит 9311 руб. Это следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов, подготовленного Минфином России. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.
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Политика
В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США
США, вводя новые санкции, препятствующие поставке топлива российским военным в Сирии, стремятся помешать полностью искоренить терроризм в этой республике.
ТАСС 18:04
Политика
В Польше работу «Газпрома» связали с «газовой трагедией»
По мнению Вожняка, если бы российской компании не ограничили доступ к Opal, на юго-востоке Польши не хватило бы газа.
РИА Новости 17:57
Технологии
РБК: внедрением систем «суверенного рунета» займется экс-глава Nokia в России
Компанию возглавил экс-глава Nokia в России и бывший замминистра связи Рашид Исмаилов, сообщают источники РБК .
Коммерсантъ 14:36
Происшествия
Летевший в Токио самолет экстренно сел в Хабаровске из-за неполадок
Самолет Boeing 787 японской авиакомпании ANA экстренно сел в аэропорту Хабаровска, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя воздушной гавани Анастасию Хаустову.
РБК 19:00
Политика
США вводят санкции против китайских компаний за покупку иранской нефти
Соединенные Штаты вводят санкции против некоторых компаний и физических лиц из КНР, обвиняемых в закупке нефти из Ирана, в нарушение существующих санкций США, сказал госсекретарь США Майк Помпео.
Вечерний курьер 05:18
Энергетика
Нефть Brent и WTI дешевеет на 2,5%
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,52% - до $61,51 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 17:27 мск.
ТАСС вчера в 10:55
Политика
Опубликованы кадры изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС
Журналисты посетили диспетчерскую четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС, кадры из зоны отчуждения опубликовало агентство Ruptly.
РИА Новости 15:15
Происшествия
Адвокат Кокорина найден мертвым
Адвокат Андрей Ромашов, представлявший в суде интересы футболиста Александра Кокорина, найден мертвым.
Lenta.ru 14:53
Политика
Журналист «Известий» лишился работы после статьи с критикой Шойгу
После инцидента с публикацией и удалением статьи про министра обороны России Сергея Шойгу штатный военный обозреватель «Известий» Илья Крамнк лишился работы.
ТагилСити.ру 06:00
Общество
Российские курильщики оценили запрет курения на балконах
Директор Общероссийского движения за права курильщиков Андрей Лоскутов прокомментировал новые правила противопожарной безопасности, которые запрещают использование открытого огня, в том числе курения, на лоджиях и балконах.
Lenta.ru 18:46
Происшествия
Элитный отдых в Дубае обернулся для танцовщицы сексуальным рабством
55 дней провела в сексуальном рабстве в ОАЭ 31-летняя Анастасия Орлова из Хабаровска.
Вести.Ru 11:30
Происшествия
Два сотрудника СК погибли в аварии на трассе в Ивановской области
В результате аварии погибли два сотрудника регионального следственного управления СКР, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представительницу ведомства.
РБК 18:34
Происшествия
Активисты SERB сорвали спектакль «Подельники» в Театре.doc
Активисты скандально известного движения SERB в четверг сорвали благотворительный спектакль "Подельники", посвященный участникам уголовных дел о беспорядках в Москве в 2012 и 2019 годах.
ТАСС 16:47
Политика
Украина и МВФ не договорились о новой кредитной программе
Международный валютный фонд не договорился с Киевом о новой программе кредитования, сообщает «ТАСС» со ссылкой на материалы «Украинских новостей».
Мой Брянск 09:13
Происшествия
В Тюменской области похитившая младенца няня призналась в его убийстве
24 сентября днем родители ребенка попросили девушку присмотреть за малышом. Вернувшись домой, они обнаружили, что няни и младенца нет.
Российская газета 06:42
Политика
Зеленский объяснил критику Макрона и Меркель в беседе с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему раскритиковал своих европейских коллег во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом.
РЕН ТВ вчера в 20:53
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер экстренно госпитализирована
Американская модель Кайли Дженнер экстренно госпитализирована в больницу в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 15:42
Наука
В птичьем помете не обнаружили мочевую кислоту
Американские ученые провели исследование, которое показало, что в птичьем помете нет мочевой кислоты.
Goroday.ru 16:32
Гаджеты
Google представила Android 10 для бюджетных смартфонов
Компания Google представила новую версию операционной системы Android 10 (Go edition).
Актуальные Новости 08:02
Экономика
Минфин предложил увеличить субсидии «Первому каналу» и ВГТРК
В 2019 году сумма была меньше — 7,1 млрд руб. Четыре других канала первого мультиплекса — входящие в ВГТРК "Россия 1", "Россия 24" и "Россия К", а также Общественное телевидение России — получают из бюджета средства сразу и на распространение сигнала, и на производство и закупки контента.
РБК 05:50
Происшествия
В Москве произошла стрельба в общежитии
В Москве произошла стрельба в районе Чертаново, сообщает телеграм-канал Mash. Инцидент произошел в общежитии.
Газета.Ru 16:20
Футбол
Нападающий «Ниццы» признался в краже часов у одноклубника
Форвард «Ниццы» Ламин Диаби признался в краже часов, чья стоимость составляет 70 тысяч евро, у одноклубника Каспера Дольберга.
ProstoProSport 14:31
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 08:59
Политика
Лавров выступил за возобновление авиасообщения с Грузией
Глава МИД России Сергей Лавров выступил в пользу возобновления авиасообщения с Грузией.
RT на русском вчера в 15:06
Транспорт
В Госдуме оценили новый способ борьбы со снегом на дорогах
Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичёв в беседе с НСН оценил предложение использовать электропроводящий бетон для борьбы с обледенением дорожной части и сугробами, из-за которых сужается проезжая часть дороги.
RT на русском 12:10
Экономика
Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании
Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг крупнейших иностранных компаний по выручке в России за 2018 год.
РБК вчера в 02:44
Политика
В Кремле оценили идею Лукашенко о введении миротворцев в Донбасс
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение белорусского лидера Александра Лукашенко ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украинско-российской границы должны оценивать сами участники конфликта на юго-востоке Украины.
Известия 05:21