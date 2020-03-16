Власти рассматривают возможность закрытия границ По данным источников “Ъ”, российские власти рассматривают вариант фактически полного закрытия границ РФ. Планы Москвы практически дублируют решения властей некоторых западных стран и ЕС, который принял решение на месяц запретить въезд иностранцам.

с чего всё началось

Ранее 16 марта Россия закрыла границы с Беларусью. Еврокомиссия предложила Евросоюзу на 30 дней закрыть границы для иностранцев.

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Политика Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию В заключении (.pdf) говорится, что КС пришел к заключению, что порядок вступления в силу статьи 1 закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» соответствует Конституции РФ.

Политика Макрон сообщил о закрытии границ Шенгенской зоны Границы Евросоюза и Шенгенской зоны будут закрыты на срок в 30 дней из-за распространения коронавируса, заявил в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в телеобращении к народу, ставшем вторым за четыре дня.

Политика Тимошенко: на Украине гораздо больше жертв коронавируса, чем сообщают Киев, 16 марта 2020, 17:47 — REGNUM На Украине нет реальной статистики, показывающей, что в стране делается с коронавирусом, заявила экс-премьер-министр Украины, действующий депутат парламента Юлия Тимошенко сегодня, 16 марта, на согласительном совете Рады.

Армия и оружие Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма Корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил РИА "Новости" источник в силовых структурах региона.

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Политика Мэр Харькова отказался останавливать метро из-за коронавируса Метро в Харькове из-за коронавируса останавливать не будут, заявил 16 марта мэр Харькова Геннадий Кернес в комментарии издинию Украинская Правда.