Коронавирус
RZN.infoПравительство предложило запретить въезд иностранцам в Россию
Ранее 16 марта Россия закрыла границы с Беларусью. Еврокомиссия предложила Евросоюзу на 30 дней закрыть границы для иностранцев.
Читать в источнике
Оценить34
с чего всё началось
Власти рассматривают возможность закрытия границ По данным источников “Ъ”, российские власти рассматривают вариант фактически полного закрытия границ РФ. Планы Москвы практически дублируют решения властей некоторых западных стран и ЕС, который принял решение на месяц запретить въезд иностранцам.Коммерсантъ12:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство подготовило распоряжение о временном запрете въезда в РФ для иностранцев
Общественная служба новостей12:11
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 15:59, Ашберн
Гаджеты
Microsoft раскрыла спецификации Xbox Series X
Политика
Россия с 18 марта по 1 мая ограничит въезд иностранцев в страну
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Михаил Мишустин проинформировал глав правительств ряда стран о решении с полуночи 18 марта временно ограничить въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства.
Политика
Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию
В заключении (.pdf) говорится, что КС пришел к заключению, что порядок вступления в силу статьи 1 закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» соответствует Конституции РФ.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 30 и достигло 93.
Общество
Автоматическое начисление пенсий могут начать в России с 2021 года
Министерство труда России готовит законопроект о введении беззаявительного механизма назначения пенсий с 2021 года.
Политика
Макрон сообщил о закрытии границ Шенгенской зоны
Границы Евросоюза и Шенгенской зоны будут закрыты на срок в 30 дней из-за распространения коронавируса, заявил в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в телеобращении к народу, ставшем вторым за четыре дня.
Общество
Волгоградцам пособия на детей от трёх до семи лет назначат без справок
Напомним, пособие над детей будут выплачивать семьям, доход которых не превышает одного прожиточного минимума на человека.
Политика
Тимошенко: на Украине гораздо больше жертв коронавируса, чем сообщают
Киев, 16 марта 2020, 17:47 — REGNUM На Украине нет реальной статистики, показывающей, что в стране делается с коронавирусом, заявила экс-премьер-министр Украины, действующий депутат парламента Юлия Тимошенко сегодня, 16 марта, на согласительном совете Рады.
Армия и оружие
Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма
Корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил РИА "Новости" источник в силовых структурах региона.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян забеременела спустя 4 месяца после родов
Маргарита заявила, что ее позабавил сей факт. Симоньян рассматривает данное событие как благословение, пишет Пятый канал.
Кино
Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса
«Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня», - приводит ТАСС сообщение компании.
Шоу-бизнес
Фадеев назвал Наргиз «главным вруном в мире»
Здоровье
Минздрав Франции назвал опасные при коронавирусе лекарства
Министр здравоохранения Франции Оливье Варан назвал препараты, которые нельзя принимать при коронавирусе.
Экономика
Приостановлено вхождение Saudi Aramco в капитал российского «Новомета»
РФПИ и Saudi Aramco приостановили переговоры о первой инвестиции в Россию. Речь идет о покупке 30,76% нефтесервисной компании "Новомет".
Финансы
Курс евро превысил 84 рубля, доллар стоит 75 рублей на бирже
Утром 16 марта на Московской бирже евро превысил 84 рубля, курс доллара — 75 рублей.
Культура
Актриса Марина Орлова рассказала про съемки сериала о Юлии Началовой
Известная российская актриса Марина Орлова поделилась со СМИ о съемках сериала о певице Юлии Началовой.
Политика
Зеленский призвал украинцев сидеть дома и закрыл метро
Зеленский призвал Кабмин с 17 марта запретить работу ТРЦ, ресторанов и других развлекательных заведений в Украине.
Наука
Детали LEGO могут плавать в океане 1300 лет
Космос
ILS получает одобрение на рынок запусков ракет Союз
В своем интервью на конференции Satellite 2020 Лурадур сказала, что она взволнована тем, что взяла на себя управление компанией, которая в последние годы боролась за завоевание бизнес рынка для ракеты «Протон».
Политика
Тысячи российских туристов не могут вернуться в Россию
Тысячи граждан России, оказавшиеся за границей, не могут вернуться на родину из-за введенных запретов на авиасообщение, заявила изданию «Подъем» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Экономика
Мишустин объявил о новых мерах по борьбе с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами объявил о новых мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, передаёт ТАСС.
Общество
Коронавирус вызвал скандал в кинобизнесе
Бесплатная подписка на ресурсы сетевых видеосервисов во время карантина из-за COVID-2019 вызвала возмущение владельцев обычных кинотеатров.
Политика
Мэр Харькова отказался останавливать метро из-за коронавируса
Метро в Харькове из-за коронавируса останавливать не будут, заявил 16 марта мэр Харькова Геннадий Кернес в комментарии издинию Украинская Правда.
Общество
Борис Джонсон призвал британцев отказаться от посещения публичных мест
Джонсон призвал сограждан отказаться от посещения пабов, клубов, театров и прочих публичных мест, сократить поездки до необходимого минимума.
Экономика
Минсельхоз поручил регионам создать запасы продуктов на два месяца
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев поручил региональным органам управления агропромышленного комплекса (АПК) обеспечить запас продовольствия на два месяца.
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Транспорт
РЖД останавливает сообщение с Казахстаном
Курсирование пассажирских поездов между Россией и Казахстаном будет временно приостановлено с 17 марта из-за коронавируса, сообщили в РЖД.
Экономика
Белоусов заявил о двойном ударе по экономике России
Российская экономика испытывает двойной удар: на нее влияет падение цены на нефть и коронавирус.