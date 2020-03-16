Коронавирус
RZN.infoПравительство предложило запретить въезд иностранцам в Россию
Ранее 16 марта Россия закрыла границы с Беларусью. Еврокомиссия предложила Евросоюзу на 30 дней закрыть границы для иностранцев.
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Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 93
В России зафиксировано свыше 90 случаев заражения коронавирусом, более 80 — завезённые.
Политика
Кремль ответил на слова Лукашенко после закрытия границы Россией
В Погранкомитете Белоруссии заявили, что пока решения о закрытии границы с Россией Минском не принималось.
Общество
Россия ограничивает въезд иностранных граждан
Правительство России приняло решение временно ограничить въезд иностранных граждан и лиц без гражданства из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Зеленский требует закрыть метро и запретить перемещение по Украине
Киев, 16 марта 2020, 18:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении властей страны остановить любое междугороднее и межобластное сообщение, а также работу метрополитенов.
Энергетика
Цена на нефть опустилась ниже 30 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent опускалась ниже психологической отметки 30 долларов за баррель, но в течение 20 минут отыграла падение, и сейчас находятся на уровне 30,3 доллара за баррель, о чем свидетельствуют данные портала Investing.com.
Космос
ТАСС в спецпроекте рассказал об истории открытия и «закрытия» Плутона
ТАСС выпустил спецпроект "Плутон", в котором рассказал историю открытия этого небесного тела и разобрался в причинах того, почему его статус понизили.
Происшествия
Полиция порвала русофобский плакат на митинге радикалов в Тернополе
Радикалы принесли с собой шины и баннеры с антироссийскими лозунгами.
Авто
Автоэксперт объяснил, почему вреден «пенсионерский» стиль езды
Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин рассказал, почему "пенсионерский" стиль езды вреден для мотора.
Политика
В МИД Белоруссии прокомментировали закрытие границы с Россией
Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на границе с Белоруссией вводится ограничение на пропуск граждан.
Экономика
Bloomberg: доллар может подорожать до 97 рублей
Падение российского рубля может составить 30% — до 97 руб. за доллар. С 19 февраля доллар уже подскочил на 18% по отношению к рублю.
Политика
Почему Трампу была бы выгодна монополия на вакцину от коронавируса
Немецкие политики раскритиковали США за попытку купить у фармацевтической фирмы CureVac, занимающейся созданием вакцины от коронавируса, эксклюзивные права на результаты её работы.
Общество
«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса в России
На момент написания новости карта показывала, что в России зарегистрирован 63 случая заражения и 3 выздоровления.
Кино
Российские прокатчики отменяют релизы фильмов из-за коронавируса
Крупные российские прокатчики начали отменять релизы фильмов отечественного производства, намеченные на конец марта, начало апреля 2020 года.
Общество
В Подмосковье закроют школы на трехнедельные каникулы
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в своем Instagram, что со следующей недели в школах региона объявят трехнедельные каникулы.
Экономика
Правительство РФ объявило о новых мерах по борьбе с коронавирусом
Российское правительство подготовит новые меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса по стране.
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Политика
Российские ученые и писатели выступили против поправок в Конституцию
Российские ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к депутатам и политикам, в котором они заявили о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
Футбол
Федун предложил досрочно завершить розыгрыш чемпионата России
Президент московского "Спартака" Леонид Федун высказался о ситуации с коронавирусом.
Гаджеты
HUAWEI запустила альтернативу Apple Music и Spotify
Любопытно, что анонс собственной стриминговой площадки HUAWEI провела ещё в 2018 году, но лишь сейчас сервис был официально запущен.
Экономика
ФРС США рекордно снизила ключевую ставку
В Федеральной резервной системе (ФРС) США в рамках борьбы с экономическими последствиями коронавируса максимально снизили ключевую ставку.
Музыка
Немецкий журналист уверен в победе Little Big на Евровидении
Кино
Производство новой «Матрицы» тоже остановили из-за коронавируса
Релиз новой «Матрицы» назначен на 21 мая 2021 года.
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Актриса Ольга Куриленко, сыгравшая роль девушки суперагента Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", сообщила в своем Instagram о решении изолироваться, после того как у нее было диагностировано заражение коронавирусом.
Общество
Законопроект о досрочном выходе на пенсию внесен в Госдуму
Если закон будет принят, женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет, в случае невозможности трудоустройства в течение 12 месяцев с даты признания безработным или по состоянию здоровья вне зависимости от вида трудовой деятельности при наличии страхового стажа не менее 15 лет могут выйти на пенсию досрочно.
Общество
В Москве запретили все массовые уличные мероприятия
Происшествия
Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение
Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Экономика
Минэкономразвития представило комплексную реформу банкротства юрлиц
Минэкономразвития решило реанимировать идею реструктуризации долгов как отдельной реабилитационной процедуры в делах о банкротстве: на площадке суда у кредиторов будет возможность найти компромисс с кредитором и договориться о дисконте в рамках 4-летнего плана погашения задолженности.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк поселился в клинике у больной жены
Фигурист Петр Чернышев, муж звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, поселился в клинике, чтобы ухаживать за ней.
Единоборства
Оливейра получил бонус от UFC за яркую победу над Ли
В ночь с 14 на 15 марта по московскому времени в Бразилиа (Бразилия) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 170.
Общество
Синоптики прогнозируют температурные аномалии в России
Синоптики Гидрометцентра России в ближайшее время прогнозируют температурные аномалии в нескольких регионах страны.