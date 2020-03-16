Коронавирус

RZN.infoRZN.infoПравительство предложило запретить въезд иностранцам в Россию

Ранее 16 марта Россия закрыла границы с Беларусью. Еврокомиссия предложила Евросоюзу на 30 дней закрыть границы для иностранцев.
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Иностранцам запретят с 18 марта въезд в Россию

Ведомости14:24

Правительство подготовило проект о запрете въезда иностранцам в Россию

РБК13:22

Правительство предложило запретить въезд иностранцам

Дождь12:41

Россия запретит въезд иностранцам из-за коронавируса

URA.Ru13:06

Российское правительство предложило запретить въезд иностранцам из-за ситуации с коронавирусом

Новая газета12:50

Водители грузовиков и еще ряд категорий смогут въезжать в РФ из Белоруссии

ПРАЙМ12:45

Власти подготовили запрет на въезд иностранцев в Россию

Телеканал 360°13:14
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Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 93

В России зафиксировано свыше 90 случаев заражения коронавирусом, более 80 — завезённые.
RT на русском 13:56
Политика

Кремль ответил на слова Лукашенко после закрытия границы Россией

В Погранкомитете Белоруссии заявили, что пока решения о закрытии границы с Россией Минском не принималось.
РБК 07:55
Общество

Россия ограничивает въезд иностранных граждан

Правительство России приняло решение временно ограничить въезд иностранных граждан и лиц без гражданства из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:20
Общество

Зеленский требует закрыть метро и запретить перемещение по Украине

Киев, 16 марта 2020, 18:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении властей страны остановить любое междугороднее и межобластное сообщение, а также работу метрополитенов.
REGNUM 11:45
Энергетика

Цена на нефть опустилась ниже 30 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent опускалась ниже психологической отметки 30 долларов за баррель, но в течение 20 минут отыграла падение, и сейчас находятся на уровне 30,3 доллара за баррель, о чем свидетельствуют данные портала Investing.com.
Российская газета 10:18
Космос

ТАСС в спецпроекте рассказал об истории открытия и «закрытия» Плутона

ТАСС выпустил спецпроект "Плутон", в котором рассказал историю открытия этого небесного тела и разобрался в причинах того, почему его статус понизили.
ТАСС 13 марта в 07:30
Происшествия

Полиция порвала русофобский плакат на митинге радикалов в Тернополе

Радикалы принесли с собой шины и баннеры с антироссийскими лозунгами.
РИА Новости 12:10
Авто

Автоэксперт объяснил, почему вреден «пенсионерский» стиль езды

Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин рассказал, почему "пенсионерский" стиль езды вреден для мотора.
РИА Новости 13 марта в 19:02
Политика

В МИД Белоруссии прокомментировали закрытие границы с Россией

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на границе с Белоруссией вводится ограничение на пропуск граждан.
REGNUM 04:24
Экономика

Bloomberg: доллар может подорожать до 97 рублей

Падение российского рубля может составить 30% — до 97 руб. за доллар. С 19 февраля доллар уже подскочил на 18% по отношению к рублю.
Коммерсантъ 11:18
Политика

Почему Трампу была бы выгодна монополия на вакцину от коронавируса

Немецкие политики раскритиковали США за попытку купить у фармацевтической фирмы CureVac, занимающейся созданием вакцины от коронавируса, эксклюзивные права на результаты её работы.
RT на русском 12:18
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса в России

На момент написания новости карта показывала, что в России зарегистрирован 63 случая заражения и 3 выздоровления.
Kaluga-poisk.ru 02:57
Кино

Российские прокатчики отменяют релизы фильмов из-за коронавируса

Крупные российские прокатчики начали отменять релизы фильмов отечественного производства, намеченные на конец марта, начало апреля 2020 года.
Kinonews.ru 13:00
Общество

В Подмосковье закроют школы на трехнедельные каникулы

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в своем Instagram, что со следующей недели в школах региона объявят трехнедельные каникулы.
РБК 12:16
Экономика

Правительство РФ объявило о новых мерах по борьбе с коронавирусом

Российское правительство подготовит новые меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса по стране.
RT на русском 09:04
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Взгляд.ру вчера в 04:52
Политика

Российские ученые и писатели выступили против поправок в Конституцию

Российские ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к депутатам и политикам, в котором они заявили о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
Московский Комсомолец 02:25
Футбол

Федун предложил досрочно завершить розыгрыш чемпионата России

Президент московского "Спартака" Леонид Федун высказался о ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 10:33
Гаджеты

HUAWEI запустила альтернативу Apple Music и Spotify

Любопытно, что анонс собственной стриминговой площадки HUAWEI провела ещё в 2018 году, но лишь сейчас сервис был официально запущен.
Srnsk 12:03
Экономика

ФРС США рекордно снизила ключевую ставку

В Федеральной резервной системе (ФРС) США в рамках борьбы с экономическими последствиями коронавируса максимально снизили ключевую ставку.
МИР 24 вчера в 17:42
Музыка

Немецкий журналист уверен в победе Little Big на Евровидении

Политическая Экспертиза вчера в 21:31
Кино

Производство новой «Матрицы» тоже остановили из-за коронавируса

Релиз новой «Матрицы» назначен на 21 мая 2021 года.
Игромания.ру 14:17
Шоу-бизнес

Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Актриса Ольга Куриленко, сыгравшая роль девушки суперагента Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", сообщила в своем Instagram о решении изолироваться, после того как у нее было диагностировано заражение коронавирусом.
Газета.Ru 02:43
Общество

Законопроект о досрочном выходе на пенсию внесен в Госдуму

Если закон будет принят, женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет, в случае невозможности трудоустройства в течение 12 месяцев с даты признания безработным или по состоянию здоровья вне зависимости от вида трудовой деятельности при наличии страхового стажа не менее 15 лет могут выйти на пенсию досрочно.
REGNUM 04:19
Общество

В Москве запретили все массовые уличные мероприятия

RT на русском 10:04
Происшествия

Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение

Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Москва 24 01:57
Экономика

Минэкономразвития представило комплексную реформу банкротства юрлиц

Минэкономразвития решило реанимировать идею реструктуризации долгов как отдельной реабилитационной процедуры в делах о банкротстве: на площадке суда у кредиторов будет возможность найти компромисс с кредитором и договориться о дисконте в рамках 4-летнего плана погашения задолженности.
Российская газета 11:50
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк поселился в клинике у больной жены

Фигурист Петр Чернышев, муж звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, поселился в клинике, чтобы ухаживать за ней.
АБН 06:54
Единоборства

Оливейра получил бонус от UFC за яркую победу над Ли

В ночь с 14 на 15 марта по московскому времени в Бразилиа (Бразилия) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 170.
Чемпионат вчера в 05:59
Общество

Синоптики прогнозируют температурные аномалии в России

Синоптики Гидрометцентра России в ближайшее время прогнозируют температурные аномалии в нескольких регионах страны.
RuNews24.ru 04:59
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