Коронавирус

RZN.infoRZN.infoПравительство предложило запретить въезд иностранцам в Россию

Ранее 16 марта Россия закрыла границы с Беларусью. Еврокомиссия предложила Евросоюзу на 30 дней закрыть границы для иностранцев.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Власти рассматривают возможность закрытия границ

Власти рассматривают возможность закрытия границ По данным источников “Ъ”, российские власти рассматривают вариант фактически полного закрытия границ РФ. Планы Москвы практически дублируют решения властей некоторых западных стран и ЕС, который принял решение на месяц запретить въезд иностранцам.
Коммерсантъ12:11

Подробнее о событии

Российское правительство предложило запретить въезд иностранцам из-за ситуации с коронавирусом

Новая газета12:50

Россия запретит въезд иностранцам из-за коронавируса

URA.Ru13:06

Правительство предложило запретить въезд иностранцам

Дождь12:41

Россия начала готовиться к ограничению въезда иностранцев

Forbes13:03

Ъ: Россия 18 марта объявит о запрете въезда и выезда из страны

Телеканал RTVI12:17

18 марта российские власти могут объявить о закрытии границ по всей стране

Каскад12:58

Правительство предложило запретить въезд иностранцам в Россию

RZN.info12:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 19:08, Ашберн
Общество

Путин присвоил Ротенбергу звание Героя труда за Крымский мост

Газета.Ru 11:13
Футбол

«Русские – сумасшедшие люди. Кажется, они ничего не боятся» – иностранцы о своеобразной реакции фанов «Зенита» на ситуацию с коронавирусом

Here their fans sing "We’re all going to die !" pic.twitter.com / vN2YbhioIm — Bryan MacDonald (@ 27khv) March 14, 2020 Поклонники "Зенита" не ограничились огромным баннером.
ИноПроСпорт 07:38
Политика

Конституционный суд одобрил поправки к Конституции

Конституционный суд (КС) России признал закон о поправках к Основному закону и порядок их принятия соответствующими Конституции, сообщается на сайте суда.
Lenta.ru 09:39
Энергетика

Власти предложили ввести квоты на вывоз угля на Восток

Минэнерго в приложении к проекту Минтранса предлагает ввести квоты на вывоз угля в восточном направлении, исходя из принципа равномерности и пропорциональности отгрузкам в западном направлении, где спрос и цены на уголь ниже, чем на востоке.
РБК 17:00
Транспорт

На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро

Кабинет министров Украины принял решение о прекращении с 13.00 мск 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и работы метро для предотвращения распространения коронавируса, заявил в понедельник министр инфраструктуры Владислав Криклий.
РИА Новости 18:04
Экономика

Американский фондовый рынок рухнул на 13 процентов

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились крупнейшим за 30 лет падением ключевых индексов.
Российская газета 17:55
Авто

Toyota отзывает более 200 автомобилей Toyota Prius в России

Японская компания Toyota отзывает в России гибридные автомобили Toyota Prius.
Автоновости дня 05:01
Музыка

Шансы Little Big на Евровидении оценили в Германии

News.ru вчера в 20:55
Наука

Формирование коры головного мозга отодвинули на 300 миллионов лет

Биологи выяснили, что кора появилась в мозге древних позвоночных существ 500 миллионов лет назад, изучив структуру центров зрения примитивных рыб-миног.
ТАСС Наука 12:29
Общество

Ракета «Союз» со спутником «Глонасс» стартовала с космодрома «Плесецк»

Посёлок городского типа Плесецк, Архангельская область, 16 марта 2020, 21:46 — REGNUM Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» успешно стартовала с государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области.
REGNUM 14:46
Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным для просмотра на карантине

Фильм "Заражение" стал самой популярной лентой по онлайн-просмотрам у сидящих на карантине.
Народные новости 17:18
Здоровье

Ученые выяснили причину быстрого распространения коронавируса в Китае

Американские врачи назвали главную причину быстрого распространения нового коронавируса SARS-CoV2 в Китае.
ФАН 13:57
Здоровье

238 петербуржцев госпитализировали с подозрением на коронавирус

В Петербурге вдвое выросло число пациентов, которых госпитализировали с подозрением на коронавирус.
Neva.Today 08:18
Здоровье

Назван возможный срок, когда окончится пандемия COVID-19 в мире

Американскими специалистами из Калифорнийского университета считается, что единственной стратегией борьбы с коронавирусом является развитие иммунитета у населения.
Ugpressa.ru 16:42
Общество

Российские торговые сети создают продуктовые запасы

Из-за массовой эпидемии коронавирусной инфекции торговые сети России заранее начали запасаться продуктами.
Городовой 01:13
Политика

Макрон сообщил о закрытии границ Шенгенской зоны

Границы Евросоюза и Шенгенской зоны будут закрыты на срок в 30 дней из-за распространения коронавируса, заявил в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в телеобращении к народу, ставшем вторым за четыре дня.
РИА Новости 15:27
Общество

Онлайн-кинотеатры открыли доступ

Сервисы надеются на приток новых пользователей Большинство крупных российских онлайн-кинотеатров объявили об акциях, приуроченных к карантину в связи с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 11:59
Финансы

Курс евро превысил 84 рубля, доллар стоит 75 рублей на бирже

Утром 16 марта на Московской бирже евро превысил 84 рубля, курс доллара — 75 рублей.
ИА Клерк.Ру 06:11
Футбол

«Валенсия» сообщила о новых случаях заражения коронавирусом в клубе

Испанская «Валенсия» опубликовала официальное заявление, сообщив о числе заразившихся коронавирусом.
Metaratings 17:20
Армия и оружие

Индия решила купить 400 российских танков Т-90С

RT на русском 11:18
Происшествия

В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери

Двухлетняя девочка просидела двое суток одна в квартире с телом умершей матери в Москве, сейчас ребенка передали тете.
ТАСС 18:17
Культура

Производство новой «Матрицы» тоже остановили из-за коронавируса

Релиз новой «Матрицы» назначен на 21 мая 2021 года.
Игромания.ру 14:17
Армия и оружие

Турция допустила силовую зачистку трассы в Идлибе

Турция прикладывает все усилия, чтобы очистить трассу М4 в сирийской провинции Идлиб от террористических группировок и боевиков оппозиции, а также создать зону безопасности по обеим сторонам от дороги.
Lenta.ru 18:08
Общество

Школы Нижегородской области уйдут на каникулы 18 марта

Нижний Новгород, 16 марта 2020, 22:41 — REGNUM Все школы в Нижегородской области досрочно уйдут на весенние каникулы, которые начнутся 18 марта.
REGNUM 15:41
Политика

Зеленский призвал украинцев бороться с демографическим кризисом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время карантина из-за коронавируса можно бороться с демографическим кризисом, который есть в стране.
РИА Новости 18:09
Общество

ВОЗ заявила о почти 11 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

За 15 марта первые случаи заражения коронавирусом были выявлены в девяти новых странах: семь стран в Африке, одна страна в Европе и еще одна страна в Америке.
РБК 02:07
Общество

Российские вузы перешли на дистанционное обучение

Российские вузы после рекомендации министерства науки и высшего образования о переводе студентов на дистанционное обучение тотально перешли на эту форму работы, заявил глава министерства Валерий Фальков.
РИА Новости 12:39
Общество

Финляндия ввела чрезвычайное положение

В Финляндии вводится чрезвычайное положение, сообщила премьер-министр страны Санна Марин.
Интерфакс 11:40
Экономика

Костин заявил о планах трансформации ВТБ на новой цифровой основе

Интерфакс 08:02
Политика

Россия с 18 марта ограничит въезд иностранцев

Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.
РИА Новости 14:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное