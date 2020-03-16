Власти рассматривают возможность закрытия границ По данным источников “Ъ”, российские власти рассматривают вариант фактически полного закрытия границ РФ. Планы Москвы практически дублируют решения властей некоторых западных стран и ЕС, который принял решение на месяц запретить въезд иностранцам.

с чего всё началось

Ранее 16 марта Россия закрыла границы с Беларусью. Еврокомиссия предложила Евросоюзу на 30 дней закрыть границы для иностранцев.

Политика Конституционный суд одобрил поправки к Конституции Конституционный суд (КС) России признал закон о поправках к Основному закону и порядок их принятия соответствующими Конституции, сообщается на сайте суда.

Энергетика Власти предложили ввести квоты на вывоз угля на Восток Минэнерго в приложении к проекту Минтранса предлагает ввести квоты на вывоз угля в восточном направлении, исходя из принципа равномерности и пропорциональности отгрузкам в западном направлении, где спрос и цены на уголь ниже, чем на востоке.

Транспорт На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро Кабинет министров Украины принял решение о прекращении с 13.00 мск 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и работы метро для предотвращения распространения коронавируса, заявил в понедельник министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Политика Макрон сообщил о закрытии границ Шенгенской зоны Границы Евросоюза и Шенгенской зоны будут закрыты на срок в 30 дней из-за распространения коронавируса, заявил в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в телеобращении к народу, ставшем вторым за четыре дня.

Общество Онлайн-кинотеатры открыли доступ Сервисы надеются на приток новых пользователей Большинство крупных российских онлайн-кинотеатров объявили об акциях, приуроченных к карантину в связи с распространением коронавируса.

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Общество Школы Нижегородской области уйдут на каникулы 18 марта Нижний Новгород, 16 марта 2020, 22:41 — REGNUM Все школы в Нижегородской области досрочно уйдут на весенние каникулы, которые начнутся 18 марта.

Политика Зеленский призвал украинцев бороться с демографическим кризисом Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время карантина из-за коронавируса можно бороться с демографическим кризисом, который есть в стране.

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Общество Российские вузы перешли на дистанционное обучение Российские вузы после рекомендации министерства науки и высшего образования о переводе студентов на дистанционное обучение тотально перешли на эту форму работы, заявил глава министерства Валерий Фальков.