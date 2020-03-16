Коронавирус
RZN.infoПравительство предложило запретить въезд иностранцам в Россию
Ранее 16 марта Россия закрыла границы с Беларусью. Еврокомиссия предложила Евросоюзу на 30 дней закрыть границы для иностранцев.
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Власти рассматривают возможность закрытия границ По данным источников “Ъ”, российские власти рассматривают вариант фактически полного закрытия границ РФ. Планы Москвы практически дублируют решения властей некоторых западных стран и ЕС, который принял решение на месяц запретить въезд иностранцам.Коммерсантъ12:11
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Футбол
«Русские – сумасшедшие люди. Кажется, они ничего не боятся» – иностранцы о своеобразной реакции фанов «Зенита» на ситуацию с коронавирусом
Here their fans sing "We’re all going to die !" pic.twitter.com / vN2YbhioIm — Bryan MacDonald (@ 27khv) March 14, 2020 Поклонники "Зенита" не ограничились огромным баннером.
Политика
Конституционный суд одобрил поправки к Конституции
Конституционный суд (КС) России признал закон о поправках к Основному закону и порядок их принятия соответствующими Конституции, сообщается на сайте суда.
Энергетика
Власти предложили ввести квоты на вывоз угля на Восток
Минэнерго в приложении к проекту Минтранса предлагает ввести квоты на вывоз угля в восточном направлении, исходя из принципа равномерности и пропорциональности отгрузкам в западном направлении, где спрос и цены на уголь ниже, чем на востоке.
Транспорт
На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро
Кабинет министров Украины принял решение о прекращении с 13.00 мск 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и работы метро для предотвращения распространения коронавируса, заявил в понедельник министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Экономика
Американский фондовый рынок рухнул на 13 процентов
Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились крупнейшим за 30 лет падением ключевых индексов.
Авто
Toyota отзывает более 200 автомобилей Toyota Prius в России
Японская компания Toyota отзывает в России гибридные автомобили Toyota Prius.
Музыка
Шансы Little Big на Евровидении оценили в Германии
Наука
Формирование коры головного мозга отодвинули на 300 миллионов лет
Биологи выяснили, что кора появилась в мозге древних позвоночных существ 500 миллионов лет назад, изучив структуру центров зрения примитивных рыб-миног.
Общество
Ракета «Союз» со спутником «Глонасс» стартовала с космодрома «Плесецк»
Посёлок городского типа Плесецк, Архангельская область, 16 марта 2020, 21:46 — REGNUM Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» успешно стартовала с государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области.
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным для просмотра на карантине
Фильм "Заражение" стал самой популярной лентой по онлайн-просмотрам у сидящих на карантине.
Здоровье
Ученые выяснили причину быстрого распространения коронавируса в Китае
Американские врачи назвали главную причину быстрого распространения нового коронавируса SARS-CoV2 в Китае.
Здоровье
238 петербуржцев госпитализировали с подозрением на коронавирус
В Петербурге вдвое выросло число пациентов, которых госпитализировали с подозрением на коронавирус.
Здоровье
Назван возможный срок, когда окончится пандемия COVID-19 в мире
Американскими специалистами из Калифорнийского университета считается, что единственной стратегией борьбы с коронавирусом является развитие иммунитета у населения.
Общество
Российские торговые сети создают продуктовые запасы
Из-за массовой эпидемии коронавирусной инфекции торговые сети России заранее начали запасаться продуктами.
Политика
Макрон сообщил о закрытии границ Шенгенской зоны
Границы Евросоюза и Шенгенской зоны будут закрыты на срок в 30 дней из-за распространения коронавируса, заявил в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в телеобращении к народу, ставшем вторым за четыре дня.
Общество
Онлайн-кинотеатры открыли доступ
Сервисы надеются на приток новых пользователей Большинство крупных российских онлайн-кинотеатров объявили об акциях, приуроченных к карантину в связи с распространением коронавируса.
Финансы
Курс евро превысил 84 рубля, доллар стоит 75 рублей на бирже
Утром 16 марта на Московской бирже евро превысил 84 рубля, курс доллара — 75 рублей.
Футбол
«Валенсия» сообщила о новых случаях заражения коронавирусом в клубе
Испанская «Валенсия» опубликовала официальное заявление, сообщив о числе заразившихся коронавирусом.
Армия и оружие
Индия решила купить 400 российских танков Т-90С
Происшествия
В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери
Двухлетняя девочка просидела двое суток одна в квартире с телом умершей матери в Москве, сейчас ребенка передали тете.
Культура
Производство новой «Матрицы» тоже остановили из-за коронавируса
Релиз новой «Матрицы» назначен на 21 мая 2021 года.
Армия и оружие
Турция допустила силовую зачистку трассы в Идлибе
Турция прикладывает все усилия, чтобы очистить трассу М4 в сирийской провинции Идлиб от террористических группировок и боевиков оппозиции, а также создать зону безопасности по обеим сторонам от дороги.
Общество
Школы Нижегородской области уйдут на каникулы 18 марта
Нижний Новгород, 16 марта 2020, 22:41 — REGNUM Все школы в Нижегородской области досрочно уйдут на весенние каникулы, которые начнутся 18 марта.
Политика
Зеленский призвал украинцев бороться с демографическим кризисом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время карантина из-за коронавируса можно бороться с демографическим кризисом, который есть в стране.
Общество
ВОЗ заявила о почти 11 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки
За 15 марта первые случаи заражения коронавирусом были выявлены в девяти новых странах: семь стран в Африке, одна страна в Европе и еще одна страна в Америке.
Общество
Российские вузы перешли на дистанционное обучение
Российские вузы после рекомендации министерства науки и высшего образования о переводе студентов на дистанционное обучение тотально перешли на эту форму работы, заявил глава министерства Валерий Фальков.
Общество
Финляндия ввела чрезвычайное положение
В Финляндии вводится чрезвычайное положение, сообщила премьер-министр страны Санна Марин.
Политика
Россия с 18 марта ограничит въезд иностранцев
Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.