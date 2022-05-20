Будьте в Плюсе

Правительство предписало не выплачивать дивиденды по акциям Сбербанка за 2021 г

Правительство дало распоряжение Минфину не предусматривать выплату дивидендов по результатам 2021 года по обыкновенным и привилегированным акциям Сбербанка.
РБК
В апреле ЦБ РФ рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям отказаться в 2022 году от выплаты дивидендов.
ТАСС
Дивидендная политика Сбербанка до 2023 года предусматривает, что банк планировал направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО.
РБК
По итогам 2020 года объем выплат акционерам «Сбера» составил 422,4 млрд руб. (18,7 руб. на акцию).
РБК

Подробнее о событии

Правительство предписало Сбербанку не выплачивать дивиденды за 2021 год
Ведомостивчера в 15:52
Правительство предписало не выплачивать дивиденды по акциям Сбербанка за 2021 г
Интерфаксвчера в 15:10
Кабмин рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год по акциям Сбербанка
ТАССвчера в 15:16
Кабмин предписал Сбербанку не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года
РБКвчера в 15:41
Кабмин России распорядился не не предусматривать выплату дивидендов по акциям Сбербанка за 2021 год
ПРАЙМвчера в 15:08
Кабмин рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 г. по акциям Сбербанка
Говорит Москвавчера в 15:07
«Сбербанк» может оставить акционеров без дивидендов за 2021 год
Finam.Ruвчера в 14:54

Интересное

Федутинов предположил, что Шойгу анонсировал поставку БПЛА «Альтиус» в войска РФ

Эксперт по беспилотным системам Денис Федутинов назвал беспилотник, поставку которого в войска анонсировал Сергей Шойгу.
Pravda.Ruвчера в 15:50

Минобороны сообщило о полном освобождении территории завода «Азовсталь» и Мариуполя

В министерстве отметили, что с 16 мая в ходе операции сложили оружие и сдались в плен 2 439 неонацистов из "Азова" и военнослужащих украинских войск, заблокированных на территории завода.
РИА Новостивчера в 15:08

Представитель Пентагона Кирби опроверг сообщения о подготовке плана уничтожения ЧФ России

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сказал, что сообщения о разработке в США планов уничтожения российского Черноморского флота (ЧФ) не соответствуют действительности.
РИА Новостивчера в 15:41

Reuters: Германия и Италия разрешили импортерам открывать рублевые счета для покупки газа

Власти Германии сообщили импортерам российского газа, что они могут открывать рублевые счета, если платежи через Газпромбанк проходят «не в российской валюте», сообщили источники Reuters.
Коммерсантъ19:23

Глава МИД Венгрии Сиярто предложил ЕС эмбарго на морские поставки нефти РФ взамен наземных

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто нашел способ сохранить поставки российской нефти в Европейский союз (ЕС), предложив союзу ввести эмбарго на морские поставки российской нефти взамен наземных.
Lenta.ru17:08

«Вояджер-1» стал посылать необычные данные на Землю

Космический аппарат "Вояджер-1" стартовал в 1977 году.
Ferraвчера в 15:02

Сенатор Макконнелл: новый пакет помощи США Украине может помочь открыть порт Одессы

Лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл заявил, что, по его мнению, новый пакет помощи США Украине может помочь открытию Одесского порта.
РИА Новости19:02

Президент Зеленский призвал заключить договор о передаче зарубежных активов России Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предложил иностранным государствам-партнерам заключить многосторонний договор, который предполагает конфискацию активов России за рубежом и передачу их Украине и другим странам.
Lenta.ru17:00

Эксперт Оуэнс: санкции не поставили экономику России на колени из-за ее уникальной роли

"Удивительно, что в глобализованном мире, который уже страдает от проблем с цепочками поставок, дефицита энергии и экономической стагнации, санкции не смогли поставить российскую экономику на колени", — отметил Оуэнс.
РИА Новости20:00

Минфин Украины утверждает, что G7 должна ввести полное нефтегазовое эмбарго в отношении РФ

Министр финансов Украины Сергей Марченко утверждает, что страны Группы семи (G7) должны ввести полное нефтегазовое эмбарго в отношении России из-за специальной военной операции.
ТАСС20:33