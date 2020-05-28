с чего всё началось

Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса. Правительству необходимо предоставить план к 1 июня.

Общество Собянин оценил возможность открытия фитнес-центров и парикмахерских Сергей Собянин призвал не забегать вперед, отвечая на вопрос о возможности открытия фитнес-клубов и парикмахерских в городе. 26

Общество Трубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран В декабре 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу. 720

Общество Калининградская область вводит плату за пребывание в обсерваторе Правительство Калининградской области вводит с 1 июня 2020 года как общее правило плату за двухнедельное пребывание в обсерваторе для прибывающих в регион граждан из других регионов. 9

Общество Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки. 3,4K

Общество В Подмосковье возобновили работу автокинотеатры и библиотеки Библиотеки в Московской области возобновили работу для посетителей, однако попасть в них можно будет по предварительной записи.

Общество Москвичей предупредили о сильном ветре и граде в пятницу Сильный ветер порывами до 20 метров в секунду и град ожидаются в Москве в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. 15

Шоу-бизнес Моргенштерн показал себя до того, как сбросил 20 килограммов За прошедший период Моргенштерн смог не только похудеть, но и заработать кучу денег, приобрести и обустроить шикарный дом и набрать 4,4 миллиона подписчиков в Instagram. 2

Космос Запуск Crew Dragon в космос отложили за несколько минут Пилотируемый космический корабль Илона Маска Crew Dragon с двумя астронавтами на Международную космическую станцию отправит ракета Falcon 9. С 2011 года, когда США свернули программу шаттлов, это первый пуск корабля с людьми на борту. 1,4K

Политика Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным. 1,4K

Общество Минтруд предложил утроить пособие по безработице Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей). 3,1K