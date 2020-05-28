Экономика
Газета.RuПравительство представило план по восстановлению экономики в России
Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса. Правительству необходимо предоставить план к 1 июня.
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с чего всё началось
«Ключевая цель — повышение реальных доходов населения, снижение безработицы, устойчивый рост экономики за счет внедрения современных технологий, использования новых возможностей рынка труда, а также развития экспорта и активного импортозамещения», — сказано на сайте правительства.Известия07:27
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Общество
Собянин оценил возможность открытия фитнес-центров и парикмахерских
Сергей Собянин призвал не забегать вперед, отвечая на вопрос о возможности открытия фитнес-клубов и парикмахерских в городе.
Москва 24 09:46
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Epic Games бесплатно и навсегда раздает две части легендарной Borderlands
В сборник входят две игры - Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel.
Российская газета 11:27
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран
В декабре 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
Известия 07:58
Общество
Калининградская область вводит плату за пребывание в обсерваторе
Правительство Калининградской области вводит с 1 июня 2020 года как общее правило плату за двухнедельное пребывание в обсерваторе для прибывающих в регион граждан из других регионов.
Русский Запад 13:32
Общество
Альфа-банк разрешил сотрудникам не возвращаться в офисы до конца года
Альфа-банк разрешил своим сотрудникам до конца 2020 г. не возвращаться на работу в офис.
Ведомости 13:26
Экономика
Долговая нагрузка граждан России достигла исторического максимума
Москва, 28 мая 2020, 17:43 — REGNUM Долговая нагрузка граждан России достигла рекордного показателя в 10,9% доходов.
REGNUM 10:43
Общество
Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок
На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
Ведомости 10:48
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Общество
В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом
76 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за минувшие сутки.
ТАСС 15:40
Происшествия
Суд не стал арестовывать участника пикника у Вечного огня в Кронштадте
Интерфакс 07:44
Общество
В Подмосковье возобновили работу автокинотеатры и библиотеки
Библиотеки в Московской области возобновили работу для посетителей, однако попасть в них можно будет по предварительной записи.
РБК 15:05
Общество
Москвичей предупредили о сильном ветре и граде в пятницу
Сильный ветер порывами до 20 метров в секунду и град ожидаются в Москве в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
РИА Новости 06:07
Происшествия
Умер правозащитник Сергей Мохнаткин
Интерфакс 16:22
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»
Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
Армия и оружие
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
Российская газета вчера в 02:33
Шоу-бизнес
Моргенштерн показал себя до того, как сбросил 20 килограммов
За прошедший период Моргенштерн смог не только похудеть, но и заработать кучу денег, приобрести и обустроить шикарный дом и набрать 4,4 миллиона подписчиков в Instagram.
StarHit.ru 09:00
Политика
Трамп назвал коронавирус «плохим подарком» из Китая
Телеканал 360° 13:29
Общество
В Роспотребнадзоре пояснили, зачем носить маску и перчатки на улице
На улице надо ходить в маске и перчатках, потому что не всегда получается соблюдать соцдистанцию.
Москва 24 09:18
Наука
В Германии разработали «живые» батарейки
HotGeo 26 мая в 04:43
Космос
Запуск Crew Dragon в космос отложили за несколько минут
Пилотируемый космический корабль Илона Маска Crew Dragon с двумя астронавтами на Международную космическую станцию отправит ракета Falcon 9. С 2011 года, когда США свернули программу шаттлов, это первый пуск корабля с людьми на борту.
Петербургский дневник вчера в 16:33
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM 14:09
Общество
«Ведомости» сообщили о смене покупателя газеты
Новым покупателем 100% акций издателя газеты «Ведомости», АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ) стало АО «Саппорт».
РБК 14:54
Общество
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета вчера в 11:07
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Lenta.ru вчера в 17:40
Игры
В Сеть слили список из 38 игр для PlayStation 5
Sony обещает выпустить PlayStation 5 - игровую консоль нового поколения - в конце этого года, но так до сих пор не представила аудитории ни само устройство, ни список игр для нее.
Российская газета 06:28
Армия и оружие
Штурмовики ЮВО готовятся к параду Победы
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 06:24