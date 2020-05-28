Экономика

Газета.RuГазета.RuПравительство представило план по восстановлению экономики в России

Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса. Правительству необходимо предоставить план к 1 июня.
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с чего всё началось
«Ключевая цель — повышение реальных доходов населения, снижение безработицы, устойчивый рост экономики за счет внедрения современных технологий, использования новых возможностей рынка труда, а также развития экспорта и активного импортозамещения», — сказано на сайте
 правительства.
Известиявчера в 07:27

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Правительство завершает подготовку плана по восстановлению экономики

RT на русскомвчера в 08:11

Правительство раскрыло детали плана по восстановлению экономики

РИА Новостивчера в 08:04

Мишустин назвал детали плана по восстановлению экономики России

URA.Ruвчера в 07:43

Правительство представило план по восстановлению экономики в России

Газета.Ruвчера в 07:48

Кабмин завершает подготовку общенационального плана восстановления экономики

ТАССвчера в 07:38

Кабмин завершает подготовку плана по восстановлению экономики РФ

РЕН ТВвчера в 07:32

Отрицание, принятие, торг. Власти подготовили трёхэтапный план восстановления экономики РФ до 2021 года

Vgudok25 мая в 17:10
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Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 03:25, Ашберн
Общество

Почти 3,5 тысячи человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Накануне сообщалось, что за сутки в Москве после лечения COVID-19 выписаны 3793 человека.
RT на русском 02:39
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Политика

Минобороны России начало подготовку к параду Победы

RT на русском вчера в 17:57
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Происшествия

В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек

В Броварах, расположенных под Киевом, в пятницу утром произошла перестрелка с участием официальных перевозчиков и водителей, которые занимаются нелегальным извозом.
Российская газета 03:15
Происшествия

В российском пансионате произошла вспышка коронавируса

В Якутии в частном пансионате для престарелых «Доверие» произошла вспышка коронавируса. Об этом сообщила областная прокуратура.
Lenta.ru вчера в 23:13
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Общество

Власти Москвы допустили скорое открытие кафе и ресторанов

Предприятия общественного питания в Москве могут возобновить свою работу в рамках следующего этапа смягчения ограничительных мер, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции в стране.
Известия 00:36
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Кино

Warner Bros. может снять еще один фильм про Харли Квинн

Инсайдер сайта DCEU Mythic's Джереми Конрад поделился информацией о том, что Warner Bros. намерены снять еще одну картину с участием суперзлодейки Харли Квинн.
Киноафиша России 02:53
Хоккей

«Амур» обменял Плотникова в «Металлург»

Metaratings вчера в 04:35
Общество

Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений

В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 02:32
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Здоровье

На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 268 человек

Екатеринбург, 28 мая 2020, 10:49 — REGNUM В Свердловской области за сутки, по состоянию на 28 мая, подтвердили ещё 268 случаев выявления коронавируса за минувшие сутки.
REGNUM вчера в 03:49
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Путешествия

В Госдуме назвали возможный срок открытия пляжей в России

Пляжи практически по всей стране могут начать открывать с 1 июля.
РБК 02:38
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Здоровье

Россиянам назвали противопоказание для ношения маски

Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач.
Lenta.ru вчера в 01:24
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Общество

С 1 июня в России ожидается резкое похолодание

На несколько дней раннее холода придут в Сибирь. Несмотря на то, что заморозков не предвидится, температура понизится до 12-15 градусов.
МедиаПоток вчера в 03:15
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Политика

Президент США подписал указ о регулировании соцсетей

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей.
Lenta.ru вчера в 18:21
148
Здоровье

В США родилась девочка с двумя ртами

В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru вчера в 10:48
38
Политика

Украина анонсировала новую стратегию борьбы с коронавирусом

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировал новую стратегию борьбы с коронавирусом при наступлении второй волны пандемии.
Lenta.ru 02:56
Происшествия

Против основателя проекта «Омбудсмен полиции» завели еще два дела

Полиция подтвердила возбуждение двух новых уголовных дел в отношении создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.
Газета.Ru 02:42
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Экономика

В России выросли цены на лекарства от ОРВИ

Москва, 29 мая 2020, 09:23 — REGNUM В России в апреле 2020 года препараты от ОРВИ в среднем подорожали на 7,6% в сравнении аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group.
REGNUM 02:23
4
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
2,2K
Здоровье

13 новых случаев коронавируса выявлено в Амурской области

27 мая в Амурской области подтверждено 13 новых случаев коронавируса: шесть - в Благовещенске, пять - в Свободном, по одному - в Белогорске и Завитинском районе.
Телепорт 27 мая в 03:33
67
Общество

МВД России может создать специальное приложение для мигрантов

Министерство внутренних дел РФ рассматривает возможность разработки приложения, которое иностранцы должны будут установить на свои гаджеты при въезде в страну.
Известия вчера в 22:20
1
Общество

Где в Кузбассе за сутки обнаружили людей с коронавирусом

На 28 мая коронавирусную инфекцию подтвердили у 20 человек. Всего же вирус выявили у 482 кузбассовцев.
ВашГород.ру вчера в 00:13
67
Общество

В России втрое увеличат размер пособия по безработице

Частных предпринимателей причислили к категории граждан, имеющих право на получение максимального пособия по безработице.
Новые Ведомости вчера в 06:10
3,2K
Происшествия

В Петербурге увеличили суточное число тестов на коронавирус

Санкт-Петербург, 28 мая 2020, 10:20 — REGNUM В Петербурге вновь нарастили ежедневное количество тестов на коронавирус.
REGNUM вчера в 03:20
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Энергетика

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru 27 мая в 17:40
1,1K
Единоборства

Петр Ян встретится с Жозе Альдо

FightTime.ru вчера в 01:09
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Футбол

В Австрии клуб лишили 12 очков за нарушение социальной дистанции

Футболисты австрийского клуба ЛАСК во время тренировочного занятия не соблюдали правила социальной дистанции, а поэтому команда ощутила серьезные санкции со стороны национальной Федерации футбола.
ProstoProSport вчера в 15:00
Армия и оружие

В Индии опасаются китайской военной активности на спорных территориях

Прежде всего речь идет о спорной территории Ладакх. Китайские власти недавно приступили к модернизации военной инфраструктуры в этом районе.
ИА Красная Весна 01:58
Авто

Названы самые лучшие подержанные кроссоверы за 600 тыс. рублей

Тарантас Ньюс 27 мая в 12:28
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Экономика

Минэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%

«ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12% год к году», — указывается в документе.
RT на русском вчера в 15:45
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Футбол

АПЛ подтвердила возобновление чемпионата с 17 июня

17 июня состоятся перенесенные матчи АПЛ. «Астон Вилла» сыграет с «Шеффилд Юнайтед», а «Манчестер Сити» — с «Арсеналом».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 13:34
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