Экономика

Газета.RuГазета.RuПравительство представило план по восстановлению экономики в России

Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса. Правительству необходимо предоставить план к 1 июня.
Читать в источнике
Комментировать333
с чего всё началось
«Ключевая цель — повышение реальных доходов населения, снижение безработицы, устойчивый рост экономики за счет внедрения современных технологий, использования новых возможностей рынка труда, а также развития экспорта и активного импортозамещения», — сказано на сайте
 правительства.
Известия07:27

Подробнее о событии

Правительство представило план по восстановлению экономики в России

Газета.Ru07:48

Правительство завершает подготовку плана по восстановлению экономики

RT на русском08:11

Правительство раскрыло детали плана по восстановлению экономики

РИА Новости08:04

Мишустин заявил о завершении работы над планом восстановления экономики

РБК08:57

Мишустин назвал детали плана по восстановлению экономики России

URA.Ru07:43

Кабмин завершает подготовку общенационального плана восстановления экономики

ТАСС07:38

Отрицание, принятие, торг. Власти подготовили трёхэтапный план восстановления экономики РФ до 2021 года

Vgudok25 мая в 17:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 22:21, Ашберн
Политика

ПАСЕ решила проверить Конституцию России

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решил проверить поправки в Конституцию России.
Lenta.ru 09:47
2,1K
Транспорт

В Петербурге льготные проездные снова начнут действовать с 1 июня

В Петербурге с наступлением лета возобновится действие льготных проездных билетов для всех категорий обучающихся, пенсионеров, а также лиц, достигших возраста 60 (для мужчин) и 55 (для женщин) лет, сообщает пресс-служба Смольного.
DP.RU 11:59
75
Происшествия

В Миннесоте привлекли нацгвардию США для разгона протестующих

Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолз принял решение привлечь бойцов Национальной гвардии США к поддержанию порядка из-за возникших в регионе беспорядков на фоне смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания сотрудниками полиции.
РБК 20:51
4
Шоу-бизнес

Михаил Ефремов рассказал о превращении артистов в дармоедов

Ефремов отметил, что актеры театры не могут без зрителя. Это будет уже не спектакль, не искусство, а что-то другое.
Bimru.ru 02:49
74
Шоу-бизнес

33-летняя Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой

Звезда «Универа» любит эпатаж и часто удивляет своих поклонников. Но сегодня Настастья Самбурская предстала в совершенно неожиданном образе.
Вокруг ТВ 11:48
1
Происшествия

Умер правозащитник Сергей Мохнаткин

Интерфакс 16:22
363
Общество

Россия предложила ВОЗ восемь возможных вакцин от коронавируса

Россия предложила Всемирной организации здравоохранения восемь вакцин-кандидатов от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:01
157
Кино

Режиссер «Грани будущего» снимет боевик с Томом Крузом в космосе

Piter.tv вчера в 07:56
11
Политика

Почти 70 пунктов пропуска откроет Украина на границе с ЕС и Молдовой

Украина ночью в пятницу, 29 мая, откроет пункты пропуска на границе с Евросоюзом и Молдовой.
Inc-news.ru 13:57
Шоу-бизнес

Евгения Лоза разводится с мужем

Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
43
Игры

Epic Games бесплатно и навсегда раздает две части легендарной Borderlands

В сборник входят две игры - Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel.
Российская газета 11:27
22
Экономика

В РФ подорожали лекарства от ОРВИ

В апреле 2020 года лекарства от респираторных заболеваний выросли в цене примерно на 7,6% с уровнем прошлого года.
РЕН ТВ 19:17
Происшествия

Экс-начальника ГИБДД Кузбасса Юрия Мовшина освободили по УДО

Сибдепо 09:58
1
Политика

Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей

Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей, пишет Reuters со ссылкой на Белый дом, который пока не опубликовал полный текст указа.
Ведомости 17:00
53
Общество

Стас Костюшкин рассказал о пережитом изнасиловании в детстве

Известия 20:40
7
Происшествия

В Якутске заведено дело о вспышке COVID-19 в пансионате для пожилых

В Якутске по материалам проверки городской прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту заражения коронавирусной инфекцией пожилых постояльцев частного пансионата "Доверие".
Российская газета 21:38
1
Шоу-бизнес

Елена Воробей продала квартиру из-за кризиса

Воробей добавила, что, конечно же, с этим всем расставаться не хочется, но из-за того, что уже долгое время нет работы, приходится об этом думать.
RuNews24.ru 04:32
94
Общество

Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок

Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. В работе карты пока наблюдаются сбои.
Коммерсантъ 10:56
4,1K
Общество

Новые законы с 1 июня коснутся большинства россиян

С 1 июня семьи с детьми от 3 до 16 лет начнут получать единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на ребенка.
Южный Федеральный 04:39
10
Политика

Польский дипломат раскрыл схему монетизации политики русофобии

Эксперт рассказал, что из-за политики, направленной против России, отношения между странами разрушились.
Piter.tv 15:16
61
Экономика

Рост безработицы в России в три раза посчитали возможным

Уровень безработицы в России может вырасти в три раза.
Lenta.ru 17:50
79
Политика

Рогозин объяснил, что стоит за идеей Маска бомбить Марс

Напомним, Маск предложил с помощью ядерной бомбардировки улучшить атмосферу Марса.
Российская газета вчера в 16:14
205
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 мая

В Москве 28 мая умер 76 пациент с коронавирусом. Всего за прошлые сутки в России умерли 174 пациента с коронавирусом.
РБК 17:01
23
Общество

Роспотребнадзор объяснил, зачем носить маску и перчатки на улице

Носить на улице маску и перчатки необходимо, потому что не всегда получается соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.
Росбалт 09:09
19
Транспорт

РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции

РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
ТАСС 06:24
67
Общество

Минтруд предложил особые правила увольнения в условиях пандемии

Минтруд подготовил проект постановления, прописывающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии.
Известия 20:59
95
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске показала, как выглядела певица во время болезни

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья периодически делится в социальных сетях воспоминаниями о своей родственнице.
Bimru.ru 06:21
9
Гаджеты

Xiaomi представила свой самый мощный смартфон Mi 10

Пекин, 28 мая 2020, 23:22 — REGNUM Китайская корпорация Xiaom в ходе онлайн пресс-конференции представила ряд новых гаджетов, включая свою новую флагманскую модель смартфона Mi 10.
REGNUM 16:22
89
Происшествия

В Перми супружеская пара обманула дольщиков на миллиард рублей

В Перми оглашают приговор супругам, обманувшим дольщиков на миллиард рублей.
Вести.Ru 26 мая в 05:13
36
Политика

Путин швырнул на стол ручку на совещании по пожарам

Российский президент Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
URA.Ru 26 мая в 16:15
7K
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное