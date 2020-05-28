Экономика

Газета.RuГазета.RuПравительство представило план по восстановлению экономики в России

Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса. Правительству необходимо предоставить план к 1 июня.
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с чего всё началось
«Ключевая цель — повышение реальных доходов населения, снижение безработицы, устойчивый рост экономики за счет внедрения современных технологий, использования новых возможностей рынка труда, а также развития экспорта и активного импортозамещения», — сказано на сайте
 правительства.
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