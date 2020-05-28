Экономика
Газета.RuПравительство представило план по восстановлению экономики в России
Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса. Правительству необходимо предоставить план к 1 июня.
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с чего всё началось
«Ключевая цель — повышение реальных доходов населения, снижение безработицы, устойчивый рост экономики за счет внедрения современных технологий, использования новых возможностей рынка труда, а также развития экспорта и активного импортозамещения», — сказано на сайте правительства.Известия07:27
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Экономика
ЦБ зафиксировал новый рекорд долговой нагрузки россиян
Уровень долговой нагрузки домохозяйств (объем обязательных платежей по кредитам к располагаемым доходам) на 1 апреля достиг 10,9% -- максимального значения за все время наблюдений.
Коммерсантъ 11:36
Политика
В Совете Европы решили проверить поправки в российскую Конституцию
Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решила направить запрос о проведении правовой экспертизы предложенных поправок к Конституции России в Венецианскую комиссию.
РБК 11:50
Политика
Ростуризм пообещал искусственно не сдерживать выездной турпоток
25 мая Догузова заявила, что рекомендации ее ведомства не выезжать за границу остаются в силе.
РБК 12:15
Футбол
РФС согласовал c Роспотребнадзором проведение матчей со зрителями
Роспотребнадзор согласовал c Российским футбольным союзом (РФС) возможность проведения матчей со зрителями.
РБК 12:04
Общество
Москва переходит ко второму этапу снятия ограничений
С 1 же июня открываются автосалоны и магазины непродовольственных товаров - от небольших торговых точек до гипермаркетов.
Российская газета вчера в 14:24
Наука
Лёгкая форма коронавируса может сформировать иммунитет
Люди, перенёсшие коронавирус в лёгкой форме, могут ненадолго получить иммунитет к заболеванию.
News.ru 02:30
Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor 03:41
Политика
Трамп прокомментировал смерть 100 тысяч американцев от коронавируса
Президент США Дональд Трамп назвал «печальной вехой» смерть 100 тыс. американцев от коронавируса.
RT на русском 10:06
Общество
Собянин объяснил необходимость ношения масок на улицах
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» объяснил, почему власти города решили ввести обязательное ношение масок во время прогулок.
РБК 10:15
Армия и оружие
В США описали шесть видов космического оружия
Центр стратегических и международных исследований США выделил и описал шесть видов космического оружия.
Ferra 08:01
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»
Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
Авто
АвтоВАЗ улучшает производство ради новых моделей
Напомним, в ближайшие годы «АвтоВАЗ» выпустит два компактных кроссовера, новое семейство машин B-сегмента, к которому относится LADA Granta второго поколения, а также автомобиль «нижнего C-сегмента» — преемник нынешней LADA Vesta.
Автоновости дня 10:26
Происшествия
Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
В Псковской област было обнаружено тело трехлетней девочки, которая пять дней назад пропала в садоводстве "Кебь".
Российская газета 08:32
Политика
Бывший глава Чувашии Игнатьев госпитализирован с пневмонией
С двусторонней пневмонией госпитализирован экс-губернатор Чувашии Михаил Игнатьев. Об этом 27 мая сообщает «Коммерсант».
ИА Красная Весна вчера в 05:38
Происшествия
Убийство афроамериканца полицейским вызвало протесты в США
В Миннеаполисе полицейские на глазах у прохожих задушили чернокожего мужчину, умолявшего о пощаде.
Вести.Ru вчера в 14:38
Кино
Стриминговый сервис HBO Max официально запустился
В среду, 27 мая, начал работу стриминговый сервис HBO Max. Платформу запустила компания WarnerMedia.
News.ru вчера в 08:53
Общество
Порошенко попал в список богатейших жителей Украины — Forbes
Киев, 28 мая 2020, 13:31 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошенко занял третью строчку рейтинга самых богатых жителей Украины по версии журнала Forbes.
REGNUM 06:31
Происшествия
Главе СКР разрешили привлечь к уголовной ответственности шесть судей
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) удовлетворила ходатайство председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина на привлечение к уголовной ответственности шести российских судей.
Lenta.ru 12:00
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки безработных. Главное
Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда объявил о новых мерах поддержки безработных.
Ведомости вчера в 11:46
Единоборства
Петр Ян встретится с Жозе Альдо
FightTime.ru 01:09
Игры
Лавкрафтовская карточная новелла Cultist Simulator получила бесплатные выходные и крупное DLC
Бесплатные выходные продлятся четыре дня.
ЭндлессГеймОвер 06:52
Общество
В Башкирии и Саратовской области создадут особые экономические зоны
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления о создании двух особых экономических зон (ОЭЗ) в республике Башкортостан и Саратовской области, соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 08:21
Гаджеты
Стали известны цены плат Gigabyte на чипсете AMD B550
Представитель Gigabyte «слил» в сеть сведения о ценах на системные платы производства этой компании, построенные на наборе системной логики AMD B550.
iXBT.com 08:30
Игры
Геймплей новой The Last of Us показали на видео
Компания Sony провела презентацию The Last of Us Part II, разработчики из студии Naughty Dog подробнее рассказали о сюжете игры, а также продемонстрировали 20-минутый геймплей.
Sibnet Новости 06:43