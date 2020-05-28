с чего всё началось

Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса. Правительству необходимо предоставить план к 1 июня.

Правительство представило план по восстановлению экономики в России

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