Экономика
Газета.RuПравительство представило план по восстановлению экономики в России
Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса. Правительству необходимо предоставить план к 1 июня.
Читать в источнике
Оценить325
с чего всё началось
«Ключевая цель — повышение реальных доходов населения, снижение безработицы, устойчивый рост экономики за счет внедрения современных технологий, использования новых возможностей рынка труда, а также развития экспорта и активного импортозамещения», — сказано на сайте правительства.Известия07:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 13:10, Ашберн
Общество
Собянин объяснил, как ведутся подсчеты смертности от коронавируса в Москве
Патологоанатомы Москвы группируют данные по смертности от коронавируса по нескольким разным категориям, они учитывают прямое и косвенное влияние вируса на организм пациента, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.
РИАМО 11:22
Авто
Появились российские поставщики новых Lada Granta и 4х4 на платформе Renault
Льготный креджит выделяется на локализацию сборочного процесса реечного рулевого механизма для моделей, выпускаемых на базе адаптированной под развивающие страны модификацией новой архитектуры Renault-Nissan CMF-B-LS.
МонаВиста 26 мая в 14:21
Происшествия
Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения
Еще троим фигурантам дела о реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк онлайн» предъявлены обвинения.
Известия 09:39
Игры
Лавкрафтовская карточная новелла Cultist Simulator получила бесплатные выходные и крупное DLC
Бесплатные выходные продлятся четыре дня.
ЭндлессГеймОвер 06:52
Кино
Apple профинансирует новый фильм Мартина Скорсезе
Культуромания 06:10
Происшествия
В Тверской области полицейских заподозрили в превышении полномочий
Пять полицейских задержаны в Тверской области по подозрению в превышении должностных полномочий, по мнению следствия, они незаконно завладели алкоголем на 700 тысяч рублей у двух предпринимателей, сообщили СУ СКР по региону и УМВД по региону в четверг.
РИА Новости 12:20
Общество
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета вчера в 11:07
Футбол
«Сочи» аннулировал контракт с Рами из-за сокрытия серьезной травмы
«Сочи» аннулировал контракт с защитником Адилем Рами — игрок попытался скрыть от клуба серьёзную травму, из-за которой не сможет продолжать выступление на профессиональном уровне.
Metaratings 01:30
Общество
Собянин: «прогулочный режим» в Москве вводится в порядке эксперимента
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что "прогулочный режим" в столице с 1 по 14 июня будет введен в порядке эксперимента.
Газета.Ru вчера в 13:06
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ 26 мая в 08:01
Общество
Собянин объяснил необходимость ношения масок на улицах
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» объяснил, почему власти города решили ввести обязательное ношение масок во время прогулок.
РБК 10:15
Общество
«Вкусвилл» открыл свой первый магазин в Европе
Российская сеть "Вкусвилл" вышла на рынок Европы, открыв свой первый магазин в Нидерландах, говорится в сообщении компании.
ТАСС 11:39
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала, как выглядела певица во время болезни
Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья периодически делится в социальных сетях воспоминаниями о своей родственнице.
Bimru.ru 06:21
Происшествия
Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара
Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, журналисты «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев задержаны у здания главного управления МВД по Москве на ул. Петровке, сообщает правозащитный проект «Апология протеста».
Ведомости 09:04
Общество
Власти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в связи с позитивной динамикой ситуации с коронавирусом подтвердил открытие всех санаториев края с медицинской лицензией с 1 июня и назвал условия их работы.
РИА Новости 06:14
Общество
В Подмосковье открываются парки
Газета.Ru 12:26
Происшествия
В Ярославле нашли тело мужчины рядом с инфекционным госпиталем
Источник в экстренных службах региона уточнил РИА Новости, что речь идет об областном госпитале ветеранов войн, который в связи с пандемией был перепрофилирован в инфекционный.
РИА Новости 10:04
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»
Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
Экономика
Вице-премьер Борисов призвал к переходу России на дефицитный бюджет
Российский бюджет, полагает вице-премьер, готов к тому, чтобы быть стабильным и не зависеть от колебаний в мировой экономике.
REGNUM вчера в 08:53
Общество
В Челябинской области продлят режим повышенной готовности
Челябинск, 28 мая 2020, 17:25 — REGNUM Действующий в Челябинской области режим повышенной готовности будет продлён до 15 июня.
REGNUM 10:25
Общество
Власти Москвы объяснили правила пропусков с 1 июня
Как уже писала "РГ", непродовольственные магазины открываются в городе с 1 июня.
Российская газета 07:14
Происшествия
СК завершил следствие по делу о распространении фейка о короновирусе
Официальный представитель ведомства Светлана Петренко рассказала корреспонденту "РГ", что мотивом распространения заведомо недостоверных сведений была "корыстная заинтересованность в увеличении круга подписчиков группы в социальной сети, что позволило бы получать прибыль от размещения в ней рекламы".
Российская газета 12:50
Футбол
Дзагоев назвал цель ЦСКА на остаток чемпионата России
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагове рассказал о цели, которую «армейцы» ставят перед собой на концовку чемпионата.
Metaratings вчера в 07:49
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
Авто
Бренд Datsun уходит с российского авторынка
Руководство японского автомобилестроительного концерна Nissan в четверг официально объявило об уходе бренда Datsun с российского авторынка.
Интерфакс 06:41
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран
Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" вышел из германского порта Мукран (там находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока 2"), свидетельствуют данные систем контроля передвижения морских судов.
Интерфакс 02:57
Армия и оружие
Летчик Попов развеял американский фейк о российских МиГ-29 в Ливии
Военный летчик генерал-майор Владимир Попов в интервью «НьюИнформ» сообщил, что размытые фото истребителей МиГ-29 никак не доказывают нарушения Россией запрета на поставки вооружения в Ливию.
Russia News 13:02
Происшествия
Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
Российская газета 08:32
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09