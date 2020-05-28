с чего всё началось

Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса. Правительству необходимо предоставить план к 1 июня.

Общество Галкин спародировал совещание Путина и Собянина Максим Галкин, судя по интерьерам, в своем особняке в деревне Грязь записал пародийное видео, в котором одновременно сыграл президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина. 2

Кино Более 1 млн просмотров набрал в интернете фильм «Спутник» Вышедший недавно в прокат новый российский фильм «Спутник» в интернете посмотрели более 1 миллиона человек Таким образом отечественная картина стала самым популярным российским релизом текущего года. 42

Шоу-бизнес Дворец прокомментировал нервный срыв Кейт Миддлтон Инсайдеры уверяли, что супруга принца Уильяма истощена и находится на грани нервного срыва из-за повышенной рабочей нагрузки, которую спровоцировало внезапное решение Меган оборвать все связи с монаршей семьей уехать в другую страну. 3

Футбол Аршавин прокомментировал решение Анюкова завершить карьеру Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал решение защитника футбольного клуба Александра Анюкова завершить карьеру.

Происшествия В Москве потушили пожар на железнодорожной станции Выхино В четверг вечером на железнодорожной станции Выхино произошел пожар в одноэтажном отдельно стоящем строении на площади 15 кв. м. В 23:38 мск пожар был локализован.

Технологии Вышло крупное обновление Windows 10 Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы. 364

Экономика Исследование: число безработных в России может вырасти в 2-3 раза Число безработных в России может вырасти в 2-3 раза из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, однако при благоприятном сценарии развития ситуации на рынке труда рост безработицы не превысит 7%. В то же время к концу 2020 года, вероятно, можно ожидать улучшения обстановки в этой сфере, следует из аналитических материалов консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG). 2

Авто АвтоВАЗ улучшает производство ради новых моделей Напомним, в ближайшие годы «АвтоВАЗ» выпустит два компактных кроссовера, новое семейство машин B-сегмента, к которому относится LADA Granta второго поколения, а также автомобиль «нижнего C-сегмента» — преемник нынешней LADA Vesta. 1

Спорт Бостонский марафон отменен впервые за 124 года Решение об отмене марафона принято из-за ситуации с коронавирусом. Мероприятие не состоится впервые за 124-летнюю историю состязания.

Общество В Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом В Москве за сутки умерли 76 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. 268

Общество Власти Москвы назвали сроки открытия кафе и ресторанов Открытия кафе и ресторанов можно ожидать на следующей волне отмены ограничений, заявил глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. 113

Финансы Российская валюта может укрепиться до 65 рублей за доллар Москва, 27 мая 2020, 22:58 — REGNUM При оптимистическом развитии событий российская валюта к концу 2020 года может укрепиться до 64−65 рублей за американский доллар. 1

Общество Трубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран В декабре 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу. 771

Общество Названо условие заражения коронавирусом через еду Вероятность заразиться коронавирусом через продукты существует при определенных условиях, рассказал 28 мая микробиолог Евгений Плисов. 3

Экономика Эксперты предсказали появление 400 тыс. безработных строителей Спрос на новостройки, по оценке ЦСР, упадет на 14%: по итогам текущего года будет заключено почти 670 тыс. договоров участия в долевом строительстве, что на 113 тыс. меньше, чем в прошлом году. 33