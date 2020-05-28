Экономика
Газета.RuПравительство представило план по восстановлению экономики в России
Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса. Правительству необходимо предоставить план к 1 июня.
Читать в источнике
Оценить401
с чего всё началось
«Ключевая цель — повышение реальных доходов населения, снижение безработицы, устойчивый рост экономики за счет внедрения современных технологий, использования новых возможностей рынка труда, а также развития экспорта и активного импортозамещения», — сказано на сайте правительства.Известия07:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 18:09, Ашберн
Общество
Галкин спародировал совещание Путина и Собянина
Максим Галкин, судя по интерьерам, в своем особняке в деревне Грязь записал пародийное видео, в котором одновременно сыграл президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина.
Московский Комсомолец 17:18
Кино
Более 1 млн просмотров набрал в интернете фильм «Спутник»
Вышедший недавно в прокат новый российский фильм «Спутник» в интернете посмотрели более 1 миллиона человек Таким образом отечественная картина стала самым популярным российским релизом текущего года.
КМВ Новости 02:35
Шоу-бизнес
Дворец прокомментировал нервный срыв Кейт Миддлтон
Инсайдеры уверяли, что супруга принца Уильяма истощена и находится на грани нервного срыва из-за повышенной рабочей нагрузки, которую спровоцировало внезапное решение Меган оборвать все связи с монаршей семьей уехать в другую страну.
StarHit.ru 08:07
Футбол
Аршавин прокомментировал решение Анюкова завершить карьеру
Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал решение защитника футбольного клуба Александра Анюкова завершить карьеру.
Петербургский дневник 17:42
Политика
Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей в США
Президент США Дональд Трамп подписал в четверг исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей в стране.
ТАСС 16:58
Происшествия
В Москве потушили пожар на железнодорожной станции Выхино
В четверг вечером на железнодорожной станции Выхино произошел пожар в одноэтажном отдельно стоящем строении на площади 15 кв. м. В 23:38 мск пожар был локализован.
ТАСС 17:25
Общество
«Ведомости» сообщили о смене покупателя газеты
Новым покупателем 100% акций издателя газеты «Ведомости», АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ) стало АО «Саппорт».
РБК 14:54
Происшествия
Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
Российская газета 08:32
Технологии
Вышло крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru вчера в 14:40
Экономика
Исследование: число безработных в России может вырасти в 2-3 раза
Число безработных в России может вырасти в 2-3 раза из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, однако при благоприятном сценарии развития ситуации на рынке труда рост безработицы не превысит 7%. В то же время к концу 2020 года, вероятно, можно ожидать улучшения обстановки в этой сфере, следует из аналитических материалов консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).
ТАСС 17:20
Здоровье
В Чечне оценили количество тяжелых случаев коронавирусной инфекции
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о достижении пика коронавируса в республике.
Lenta.ru 17:46
Авто
АвтоВАЗ улучшает производство ради новых моделей
Напомним, в ближайшие годы «АвтоВАЗ» выпустит два компактных кроссовера, новое семейство машин B-сегмента, к которому относится LADA Granta второго поколения, а также автомобиль «нижнего C-сегмента» — преемник нынешней LADA Vesta.
Автоновости дня 10:26
Спорт
Бостонский марафон отменен впервые за 124 года
Решение об отмене марафона принято из-за ситуации с коронавирусом. Мероприятие не состоится впервые за 124-летнюю историю состязания.
Московский Комсомолец 15:19
Общество
В Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 76 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 15:40
Армия и оружие
США сообщили о переброске в Ливию истребителей ВКС России
Деловое.ТВ 26 мая в 09:51
Игры
Показан игровой процесс отменённой части игры Half‑Life
Live24 вчера в 07:49
Армия и оружие
Украина сделала неожиданное заявление о Донбассе
Запись сделана в феврале 2020 года.
Рамблер 09:58
Общество
Власти Москвы назвали сроки открытия кафе и ресторанов
Открытия кафе и ресторанов можно ожидать на следующей волне отмены ограничений, заявил глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
РИА Новости 17:00
Финансы
Российская валюта может укрепиться до 65 рублей за доллар
Москва, 27 мая 2020, 22:58 — REGNUM При оптимистическом развитии событий российская валюта к концу 2020 года может укрепиться до 64−65 рублей за американский доллар.
REGNUM вчера в 15:58
Экономика
Вице-премьер Борисов призвал к переходу России на дефицитный бюджет
Российский бюджет, полагает вице-премьер, готов к тому, чтобы быть стабильным и не зависеть от колебаний в мировой экономике.
REGNUM вчера в 08:53
Авто
Новый кроссовер Ford Puma получил расширенный список оснащения
Напомним, что новый компактный паркетник Ford Puma появился на рынке Европы в конце прошлого года.
Тарантас Ньюс 05:24
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран
В декабре 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
Известия 07:58
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
Кино
На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег
Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания 25 мая в 15:20
Общество
Названо условие заражения коронавирусом через еду
Вероятность заразиться коронавирусом через продукты существует при определенных условиях, рассказал 28 мая микробиолог Евгений Плисов.
Известия 16:10
Экономика
Эксперты предсказали появление 400 тыс. безработных строителей
Спрос на новостройки, по оценке ЦСР, упадет на 14%: по итогам текущего года будет заключено почти 670 тыс. договоров участия в долевом строительстве, что на 113 тыс. меньше, чем в прошлом году.
РБК 04:42
Футбол
РПЛ решили возобновить со зрителями
Роспотребнадзор согласовал возможность проведения матчей Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) в присутствии зрителей.
Lenta.ru 09:15