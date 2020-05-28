Экономика

Газета.RuГазета.RuПравительство представило план по восстановлению экономики в России

Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса. Правительству необходимо предоставить план к 1 июня.
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с чего всё началось
«Ключевая цель — повышение реальных доходов населения, снижение безработицы, устойчивый рост экономики за счет внедрения современных технологий, использования новых возможностей рынка труда, а также развития экспорта и активного импортозамещения», — сказано на сайте
 правительства.
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Мишустин поручил реализовать план восстановления экономики до 2021 года

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Мишустин заявил о завершении работы над планом восстановления экономики

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Мишустин призвал реализовать план восстановления экономики за 1,5 года

Московский Комсомолец07:59

Белоусов провел серию совещаний с бизнес-объединениями по плану восстановления экономики

Интерфакс05:53
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СК в Нижегородской области возбудил дело о фейке про коронавирус

В Нижегородской области Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту распространения заведомо ложной информации из-за публикации в Instagram ролика о ситуации с коронавирусной инфекцией.
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РБК 12:04
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Общество

В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»

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Газета.Ru 11:47
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Общество

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Собянин отметил, что Москва уже работает с регионами и проводит консультации в онлайн-режиме.
РИА Новости вчера в 10:15
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Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости 09:04
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Актеры «Властелина колец» вновь соберутся вместе

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Военные экологи очистят от мусора труднодоступные районы России

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Общество

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился

Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19
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Армия и оружие

Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео

Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
Российская газета вчера в 02:33
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Армия и оружие

Атомный ракетоносец «Князь Владимир» передали флоту

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Гаджеты

Стали известны цены плат Gigabyte на чипсете AMD B550

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iXBT.com 08:30
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Общество

Антитела к коронавирусу выявили у 14% прошедших тест москвичей

Тестирование выявило антитела к коронавирусу у 14% москвичей, прошедших исследование, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:43
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Единоборства

Конор Макгрегор принял вызов на бой от Андерсона Силвы

Ранее Силва предложил Макгрегору провести поединок в промежуточной весовой категории. «Я принимаю (вызов)», — написал в Twitter Конор.
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Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения

Еще троим фигурантам дела о реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк онлайн» предъявлены обвинения.
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Общество

В Подмосковье открываются парки

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Пенсионерам и льготникам Петербурга разблокируют проездные

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МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг

МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
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Создатели «Пацанов» представили два новых постера второго сезона

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Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле.
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Происшествия

Главе СКР разрешили привлечь к уголовной ответственности шесть судей

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) удовлетворила ходатайство председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина на привлечение к уголовной ответственности шести российских судей.
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В Минздраве рассказали о нетипичном течении коронавируса у пожилых

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«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

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В Ярославле нашли тело мужчины рядом с инфекционным госпиталем

Источник в экстренных службах региона уточнил РИА Новости, что речь идет об областном госпитале ветеранов войн, который в связи с пандемией был перепрофилирован в инфекционный.
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