Экономика
Газета.RuПравительство представило план по восстановлению экономики в России
Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса. Правительству необходимо предоставить план к 1 июня.
Читать в источнике
Оценить101
На этой неделе мы завершаем работу по подготовке общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в ней.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельТелеканал 360° 07:32
с чего всё началось
«Ключевая цель — повышение реальных доходов населения, снижение безработицы, устойчивый рост экономики за счет внедрения современных технологий, использования новых возможностей рынка труда, а также развития экспорта и активного импортозамещения», — сказано на сайте правительства.Известия07:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 08:30, Ашберн
Политика
В Кремле оценили риск новых санкций против «Северного потока — 2»
Ранее газета Handelsblatt, ссылаясь на посла США в ФРГ Ричарда Гренелла, писала о возможности введения американских санкций в отношении проекта газопровода.
RT на русском 06:42
Политика
Песков ответил на вопрос о прогулках в Москве по графику
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, как в Кремле оценивают инициативу мэрии Москвы разрешить горожанам гулять по подомовому графику.
Lenta.ru 05:51
Общество
В Госдуме призвали пересмотреть штрафы за езду без полиса ОСАГО
Член Государственной думы Анатолий Аксаков предложил остальным чиновникам рассмотреть возможность повышения штрафа за передвижение без страхового полиса ОСАГО.
Car.ru 26 мая в 14:30
Политика
Песков высказался о заявлении бизнесмена из Польши о вымогательстве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что полиция проведет проверку заявления польского бизнесмена о вымогательстве денег главой Россельхознадзора.
Газета.Ru 07:07
Общество
В Москве продлили режим пропусков и самоизоляции до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
РИА Новости вчера в 13:38
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Кино
Apple профинансирует новый фильм Мартина Скорсезе
Культуромания 06:10
Хоккей
КХЛ назначила старт нового сезона на 2 сентября
Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) опубликовало на официальном сайте турнира заявление о дате начала сезона 2020/21 – 2 сентября.
Piter.tv 04:33
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаст Borderlands: The Handsome Collection
Администрация страницы написала, что с 28 мая по 4 июня 2020 года пользователи Epic Games Store смогут бесплатно получить пакет Borderlands: The Handsome Collection, в который входят такие игры, как Borderlands 2 и Borderlands: Pre-Sequel.
REGNUM вчера в 22:52
Экономика
Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк подключил всю свою сеть к Системе быстрых платежей (СБП) накануне, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.
Коммерсантъ 06:51
Общество
Севастополь ужесточит правила въезда для прибывающих из ряда регионов
Севастополь ужесточает правила въезда для приезжих из неблагоприятных по коронавирусу регионов, теперь среди требований – наличие теста об отсутствии инфекции, сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.
РИА Новости 07:07
Общество
В Твери закрывается гипермаркет «Карусель»
Уточняется, что последним днем работы магазинов станет 31 мая. На его месте будет открыт супермаркет «Перекресток» большого формата.
Афанасий-бизнес 06:13
Игры
Sony обновила сайт PlayStation 5
Vevby.ru вчера в 16:19
Общество
Школам выдвинули требования по безопасности на ЕГЭ
В Рособрнадзоре обнародовали список требования для пунктов проведения ЕГЭ. Об этом рассказал врио ведомства, Анзор Музаев, пишет РБК.
Уралинформбюро 07:59
Религия
28 мая православные отмечают праздник Вознесения Господня
7 июня, через 10 дней после Вознесения Господня и на 50-ый день после Пасхи православные отметят Святую Троицу.
Park72.ru вчера в 05:00
Технологии
Британское устройство для защиты от 5G оказалось фейком
В британском городе Гластонбери, известном своей ожесточенной борьбой с вышками 5G, начали продавать устройства, которые обеспечивают защиту от излучения, вызванного сетями пятого поколения.
Газета.Ru 06:56
Технологии
Microsoft выпустила крупное обновление для Windows 10
Компания Microsoft представила масштабное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10. Об этом сообщил портал The Verge.
Известия вчера в 20:57
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании 1 июня
Если в последнюю неделю мая температура в европейской части России держится в районе 20-23 градусов, то с 1 июня она будет колебаться на уровне 10-15 градусов тепла.
BFM.ru вчера в 23:33
Кино
Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена
Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
ИА InterMedia 08:20
Здоровье
Московские врачи прилетели в Забайкалье для борьбы с коронавирусом
Группа медиков из Москвы прибыла в Читу для борьбы с коронавирусом; с собой специалисты привезли СИЗы, медоборудование и лекарства.
Сиб.фм вчера в 23:54
Наука
Погубивший динозавров астероид упал под самым разрушительным углом
Угол падения астероида составлял приблизительно 60 градусов по отношению к горизонту. Астероид летел к Земле с северо-востока.
Evo-rus.com вчера в 13:50
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Армия и оружие
Американская журналистка заявила, что скоро все боевики из ССА окажутся в Ливии
Американская журналистка Линдси Снелл в интервью курдскому изданию Peyama Kurd заявила, что по информации от военных источников в Дамаске, большая часть ССА окажется в Ливии в ближайшем будущем.
ФАН вчера в 14:25
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru вчера в 04:42
Общество
Названо условие для открытия парикмахерских в Москве
Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк назвал условия для открытия парикмахерских и других предприятий.
Газета.Ru 08:24
Футбол
У четырёх футболистов «Локомотива» выявлен коронавирус
Москва, 28 мая 2020, 13:07 — REGNUM Тесты четырёх футболистов московского «Локомотива» на коронавирус дали положительный результат.
REGNUM 06:07
Общество
Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru 05:46