с чего всё началось

Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса. Правительству необходимо предоставить план к 1 июня.

Политика В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ. 83

Игры В Сеть слили список из 38 игр для PlayStation 5 Sony обещает выпустить PlayStation 5 - игровую консоль нового поколения - в конце этого года, но так до сих пор не представила аудитории ни само устройство, ни список игр для нее. 3

Политика Дмитрий Рогозин прокомментировал идею Илона Маска бомбить Марс Идея главы компании Space X Илона Маска бомбить ядерными зарядами Марс чудовищна и негуманна, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. 203

Здоровье В Пскове три реаниматолога заразились коронавирусом В Псковской области коронавирусом заразились трое из одиннадцати врачей-реаниматологов, которые работают с тяжелыми пациентами в ковидных отделениях. 4

Экономика BCG: каждый шестой человек в мире может потерять работу из-за коронавируса Каждый шестой человек в мире может потерять работу в ближайшие месяцы из-за пандемии коронавируса, говорится в докладе Boston Consulting Group, который есть в распоряжении RNS.

Футбол АПЛ объявила о возобновлении сезона с 17 июня На сегодняшнем собрании клубов АПЛ было принято решение о дате возобновления сезона.

Общество В Москве разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире Первого канала заявил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются в столице с 1 июня, нужно будет использовать цифровые пропуска категории «По иным целям». 1,6K

Общество Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки. 3,6K

Политика Власти ФРГ попросили ЕС ввести новые санкции против россиян Власти Германии используют возможности разработанного в ЕС механизма, позволяющего отвечать санкциями на кибератаки, чтобы наказать лиц, ответственных за организацию нападения хакеров на бундестаг весной 2015 года. 411

Футбол Газизов подтвердил переговоры «Уфы» с Red Bull Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что клуб может начать сотрудничество с австрийским концерном Red Bull.

Общество Минтруд предложил утроить пособие по безработице Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей). 3,1K

Общество Трубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран В декабре 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу. 735

Технологии Вышло крупное обновление Windows 10 Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы. 364

Здоровье В США родилась девочка с двумя ртами В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов. 28

Кино Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена. 3

Политика В Кремле прокомментировали сообщения о взятке главы Россельхознадзора В Кремле прокомментировали информацию о взятке, которую якобы вымогал у польского производителя молочной продукции глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Футбол Роспотребнадзор согласовал возможность матчей со зрителями Роспотребнадзор согласовал возможность проведения футбольных матчей при болельщиках, заполняемость стадиона должна быть не более 10%, говорится в заявлении Российского футбольного союза (РФС), которое имеется в распоряжении РИА Новости. 13