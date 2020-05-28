Экономика
Газета.RuПравительство представило план по восстановлению экономики в России
Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса. Правительству необходимо предоставить план к 1 июня.
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с чего всё началось
«Ключевая цель — повышение реальных доходов населения, снижение безработицы, устойчивый рост экономики за счет внедрения современных технологий, использования новых возможностей рынка труда, а также развития экспорта и активного импортозамещения», — сказано на сайте правительства.Известия07:27
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Политика
В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма
Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru 16:57
Игры
В Сеть слили список из 38 игр для PlayStation 5
Sony обещает выпустить PlayStation 5 - игровую консоль нового поколения - в конце этого года, но так до сих пор не представила аудитории ни само устройство, ни список игр для нее.
Российская газета 06:28
Политика
Дмитрий Рогозин прокомментировал идею Илона Маска бомбить Марс
Идея главы компании Space X Илона Маска бомбить ядерными зарядами Марс чудовищна и негуманна, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Русская Планета вчера в 17:10
Здоровье
В Пскове три реаниматолога заразились коронавирусом
В Псковской области коронавирусом заразились трое из одиннадцати врачей-реаниматологов, которые работают с тяжелыми пациентами в ковидных отделениях.
FlashNord 06:24
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru 26 мая в 23:05
Экономика
BCG: каждый шестой человек в мире может потерять работу из-за коронавируса
Каждый шестой человек в мире может потерять работу в ближайшие месяцы из-за пандемии коронавируса, говорится в докладе Boston Consulting Group, который есть в распоряжении RNS.
Rambler News Service 17:02
Футбол
АПЛ объявила о возобновлении сезона с 17 июня
На сегодняшнем собрании клубов АПЛ было принято решение о дате возобновления сезона.
Sports.ru 13:12
Общество
В Москве разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире Первого канала заявил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются в столице с 1 июня, нужно будет использовать цифровые пропуска категории «По иным целям».
RT на русском 08:18
Общество
Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок
На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
Ведомости 10:48
Политика
Ангела Меркель назвала условие для снятия санкций с России
Ангела Меркель назвала условие для снятия санкций с России.
Piter.tv 01:42
Политика
Власти ФРГ попросили ЕС ввести новые санкции против россиян
Власти Германии используют возможности разработанного в ЕС механизма, позволяющего отвечать санкциями на кибератаки, чтобы наказать лиц, ответственных за организацию нападения хакеров на бундестаг весной 2015 года.
РБК 07:49
Общество
Собянин допустил действие ограничений в Москве до появления вакцины
Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что введённые из-за коронавируса ограничительные меры могут сохраниться в столице до появления вакцины.
RT на русском 13:56
Футбол
Газизов подтвердил переговоры «Уфы» с Red Bull
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что клуб может начать сотрудничество с австрийским концерном Red Bull.
Metaratings 13:51
Авто
Бренд Datsun уходит с российского рынка
Коммерсантъ 04:57
Армия и оружие
В Пентагоне изобрели новый способ бомбежки
Пентагон провел испытания сбрасываемой платформы для запуска авиабомб с военно-транспортных самолетов.
Газета.Ru 13:42
Общество
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета вчера в 11:07
Происшествия
Умер правозащитник Сергей Мохнаткин
Интерфакс 16:22
Общество
В Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом
РИА Новости 15:40
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран
В декабре 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
Известия 07:58
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
Технологии
Вышло крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru вчера в 14:40
Армия и оружие
В Китае назвали Польшу «американским прихвостнем»
Пекин, 28 мая 2020, 22:27 — REGNUM Китайское издание «Феникс» назвало Польшу «американским прихвостнем» и главным инструментом США в борьбе с Россией.
REGNUM 15:27
Здоровье
В США родилась девочка с двумя ртами
В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru 10:48
Шоу-бизнес
Супруга Овечкина опубликовала фото с новорожденным сыном
Супруга нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала в Instagram фотографию с новорожденным сыном.
Газета.Ru вчера в 04:29
Кино
Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена
Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
ИА InterMedia 08:20
Политика
В Кремле прокомментировали сообщения о взятке главы Россельхознадзора
В Кремле прокомментировали информацию о взятке, которую якобы вымогал у польского производителя молочной продукции глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
Lenta.ru 06:28
Футбол
Роспотребнадзор согласовал возможность матчей со зрителями
Роспотребнадзор согласовал возможность проведения футбольных матчей при болельщиках, заполняемость стадиона должна быть не более 10%, говорится в заявлении Российского футбольного союза (РФС), которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 11:24
Финансы
Банки России ввезли в страну рекордную сумму долларов
Ввоз наличных евро в марте 2020 года стал в три раза больше по сравнению с февралем, эти объемы сопоставимы с поставками европейской валюты, которые фиксировали в течение прошлого года.
ПолитРоссия 26 мая в 03:09