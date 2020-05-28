Экономика
Газета.RuПравительство представило план по восстановлению экономики в России
Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса. Правительству необходимо предоставить план к 1 июня.
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с чего всё началось
«Ключевая цель — повышение реальных доходов населения, снижение безработицы, устойчивый рост экономики за счет внедрения современных технологий, использования новых возможностей рынка труда, а также развития экспорта и активного импортозамещения», — сказано на сайте правительства.Известия07:27
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Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс 04:53
Игры
Epic Games бесплатно и навсегда раздает две части легендарной Borderlands
В сборник входят две игры - Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel.
Российская газета 11:27
Космос
Создана первая карта электрических токов в атмосфере Марса
Астрономы впервые составили карту электрических токов, пронизывающих атмосферу Красной планеты.
Вести.Ru вчера в 09:44
Здоровье
COVID по коже: симптомами коронавируса могут быть семь видов сыпи
Российские врачи рассказали «Известиям» о семи видах высыпаний, которые могут быть связаны с патогеном.
Известия 17:01
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
Политика
Президент США подписал указ о регулировании соцсетей
Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей.
Lenta.ru 18:21
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM 14:09
Общество
В МЧС предупредили о шторме в Подмосковье 29 мая
В Московской области в пятницу, 29 мая, ожидаются ливни и град. Об этом 28 мая сообщили в пресс-службе областного управления МЧС России.
Известия 19:59
Наука
Заменить утренний кофе может аэробика
Канадские ученые провели исследование, в ходе которого определили, что чашку кофе по утрам может заменить аэробика.
Live24 05:04
Общество
Минтруд предложил особый порядок увольнения в условиях пандемии
Правительство сможет временно устанавливать особое регулирование трудовых отношений после утверждения пакета мера по поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии.
Коммерсантъ 19:30
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
Общество
Минтруд России предложил новые меры поддержки
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 11:07
Авто
В июне продажи автомобилей в России могут упасть максимум на 50%
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России по итогам июня упадут максимум на 50% по сравнению с 2019 годом.
Автоновости дня 00:16
Происшествия
«Убийство чести»: в Иране мужчина обезглавил свою 13-летнюю дочь
REGNUM вчера в 04:06
Здоровье
О своем лечении в московской больнице рассказала японская журналистка
Японская девушка, представитесь СМИ Асука Токуяма сообщила, как она попала в клинику с подозрением на коронавирус.
Evo-rus.com 14:34
Футбол
РФС подтвердил разрешение проводить матчи РПЛ со зрителями
Российский футбольный союз (РФС) подтвердил, что Роспотребнадзор согласовал проведение матчей чемпионата страны со зрителями, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации.
Газета.Ru 11:59
Экономика
РУСАЛ предложил улучшить экологию Сибири за счет Газпрома — РБК
Газификацию промышленных центров Сибири, и в первую очередь Красноярска, Братска и Иркутска, за счет «Газпрома» предложил провести генеральный директор компании «РУСАЛ» Евгений Никитин, 27 мая сообщает РБК со ссылкой на письмо Никитина в адрес вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, копией которого располагает агентство.
ИА Красная Весна 18:06
Армия и оружие
Убойность российских торпед увеличат за счет новой системы наведения
"Нашим специалистам удалось обеспечить для торпед увеличение дальности обнаружения цели и повысить вероятность ее поражения", - отметил заместитель генерального директора НИИЭП Валерий Эдвабник, слова которого приводят в пресс-службе госкорпорации.
ТАСС 20:20
Армия и оружие
JB Press (Япония): 115-я годовщина исторического морского сражения русского и японского военно-морских флотов в Цусимском проливе. Прочитываем заново стратегию Балтийской эскадры (JB Press)
ИноСМИ 18:50
Авто
Седан Acura TLX получит оригинальную платформу
Аура спортивного седана буквально по пятам следует за моделью Acura TLX второго поколения.
Драйв вчера в 08:24
Общество
Томские депутаты назначили себе компенсации за маски и перчатки
Депутатам Томской областной думы возместят из бюджета расходы на покупку средств индивидуальной защиты, «используемые при осуществлении депутатских полномочий».
Дождь 06:41
Происшествия
В Миннесоте привлекли Нацгвардию к обеспечению безопасности
"Губернатор Тим Уолц подписал сегодня исполнительный указ 20-65 о привлечении Национальной гвардии Миннесоты к содействию в обеспечении безопасности Миннесоты и поддержанию мира в свете смерти Джорджа Флойда", - говорится в сообщении.
РИА Новости 19:41
Здоровье
Раскрыта опасность поспешного внедрения вакцины от коронавируса
Спешка с массовым применением вакцины от коронавируса может представлять опасность, поскольку велик риск побочных эффектов.
Новые Ведомости 05:39
Происшествия
Один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме в Хабаровском крае
Главное управление МЧС по Хабаровскому краю подтвердило ТАСС информацию, что в городе Амурске произошел взрыв газа, в результате которого пострадал один человек.
ТАСС 18:47
Кино
Джош Гад собрал актеров из «Властелина колец» в своем онлайн-шоу
Исполнители главных ролей в трилогии Питера Джексона "Властелин колец", основанной на одноименном романе Дж. Р. Р. Толкина, согласились принять участие в онлайн-шоу актера Джоша Гада "Reunited apart".
РИА Новости 20:00
Экономика
Даже если все запретят: эксперт рассказал, какой российский груз останется в Прибалтике
Ведущие российские производители удобрений – "Уралхим", "Еврохим", "Акрон", "Фосагро" – управляют терминалами для перевалки в портах стран Прибалтики и Финляндии, и они продолжат экспортировать свою продукцию через них в ближайшие годы, уверен Антонов.
Sputnik Латвия 08:02
Шоу-бизнес
Жена Щербакова осудила вдову Караченцова, жалующуюся на безденежье
На фото Борис Щербаков с супругой goodhouse.ru При этом актриса добавила, что ей стыдно и неловко слышать о том, что актеры жалуются на безденежье.
Версия.Инфо вчера в 10:37
Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился
Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19