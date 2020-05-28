Экономика
Газета.RuПравительство представило план по восстановлению экономики в России
Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса. Правительству необходимо предоставить план к 1 июня.
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с чего всё началось
«Ключевая цель — повышение реальных доходов населения, снижение безработицы, устойчивый рост экономики за счет внедрения современных технологий, использования новых возможностей рынка труда, а также развития экспорта и активного импортозамещения», — сказано на сайте правительства.Известиявчера в 07:27
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Экономика
Рост безработицы в России в три раза посчитали возможным
Уровень безработицы в России может вырасти в три раза.
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Общество
Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка
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В Подмосковье смягчили ограничительные меры
Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
Lenta.ru вчера в 13:17
Общество
Швейцария разрешит работу проституток в перчатках и безопасных позах
В Швейцарии настаивают, что проститутки должны будут работать в безопасных позах и по возможности носить маски.
Lenta.ru вчера в 12:59
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Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
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Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнений при пандемии
Минтруд России подготовил проект постановления правительства, который предлагает ввести особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу во время пандемии.
RT на русском вчера в 22:47
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Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара
Ведомости вчера в 09:04
Общество
Валуев ответил на призыв уйти из Госдумы
Metaratings вчера в 13:50
Общество
Где в Кузбассе за сутки обнаружили людей с коронавирусом
На 28 мая коронавирусную инфекцию подтвердили у 20 человек. Всего же вирус выявили у 482 кузбассовцев.
ВашГород.ру вчера в 00:13
Политика
ПАСЕ решила проверить Конституцию России
Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решил проверить поправки в Конституцию России.
Lenta.ru вчера в 09:47
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран
Берлин, 29 мая 2020, 01:48 — REGNUM Способное достроить газопровод «Северный поток — 2» судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось в немецкий порт Мукран, откуда вышло накануне утром, 29 мая сообщает специализированный портал Marine Traffic.
REGNUM вчера в 18:48
Общество
В Приморье продлили режим повышенной готовности
Ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности из-за коронавируса продлены в Приморье до 15 июня включительно, сообщает правительство региона.
РИА Новости 01:34
Происшествия
Умер правозащитник Сергей Мохнаткин
Интерфакс вчера в 16:22
Кино
Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена
Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
ИА InterMedia вчера в 08:20
Происшествия
В Красноярском крае мать мёртвого младенца нашли по чеку из магазина
В пакете, в котором обнаружили тело, лежал кассовый чек из магазина.
REGNUM вчера в 23:59
Общество
МОТ назвала наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли экономики
Международная организация труда (МОТ) назвала отрасли экономики, которые наиболее пострадали от пандемии коронавируса COVID-19 и ограничительных мер властей.
Коммерсантъ 01:41
Космос
Трамп заявил, что вернется 30 мая на запуск Crew Dragon
ТАСС 27 мая в 18:54
Кино
Режиссер «Логана» ответил, вернется ли Хью Джекман к роли Россомахи
Режиссер фильма «Логан» Джеймс Мэнголд рассказал, вернется ли Хью Джекман к роли Россомахи в перезапуске франшизы «Люди Икс».
Культуромания вчера в 10:05
Общество
Синоптик предупредил россиян о похолодании с 1 июня
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в первый летний день на территории Европейской России прогнозируется снижение температуры на 8-9 градусов, передает РИА «Новости».
Парламентская газета 27 мая в 17:32
Происшествия
Экс-глава ГИБДД Кузбасса Юрий Мовшин выходит на свободу досрочно
Тагилстроевский районный суд решил освободить экс-главу ГИБДД Кемеровской области Юрия Мовшина по УДО за два года до окончания срока.
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Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
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Африканское командование вооруженных сил США на своей странице в Twitter обвинило Россию в переброске военных самолетов в Ливию.
Газета.Ru 26 мая в 10:59
Культура
Впервые будет показана запись концерта Басты на «Ростов-Арене»
Запись сольного концерта Басты, который состоялся в 2018 году на «Ростов-Арене», будет впервые показана на more.tv и в видеосервисе Wink.
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Поклонник комиксов создал трехмерное изображение Бэтмена, чтобы фанаты смогли рассмотреть супергеройский костюм при дневном свете, а не так, как он показан в тизерах.
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Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что введённые из-за коронавируса ограничительные меры могут сохраниться в столице до появления вакцины.
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Мясников рассказал об ослаблении коронавируса в России
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Политика
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Кремль считает, что данные о высокой смертности медицинских работников от коронавирусной инфекции в России являются недостоверными.
News.ru вчера в 06:53
Политика
Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей
Президент США Дональд Трамп подписал указ, призванный снять с социальных сетей защиту от претензий по редактированию контента.
RT на русском вчера в 17:18