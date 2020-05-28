Экономика

Газета.RuГазета.RuПравительство представило план по восстановлению экономики в России

Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса. Правительству необходимо предоставить план к 1 июня.
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с чего всё началось
«Ключевая цель — повышение реальных доходов населения, снижение безработицы, устойчивый рост экономики за счет внедрения современных технологий, использования новых возможностей рынка труда, а также развития экспорта и активного импортозамещения», — сказано на сайте
 правительства.
Известиявчера в 07:27

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Правительство завершает подготовку плана по восстановлению экономики

RT на русскомвчера в 08:11

Мишустин назвал детали плана по восстановлению экономики России

URA.Ruвчера в 07:43

Правительство представило план по восстановлению экономики в России

Газета.Ruвчера в 07:48

Правительство раскрыло детали плана по восстановлению экономики

РИА Новостивчера в 08:04

Кабмин завершает подготовку общенационального плана восстановления экономики

ТАССвчера в 07:38

Кабмин завершает подготовку плана по восстановлению экономики РФ

РЕН ТВвчера в 07:32

Отрицание, принятие, торг. Власти подготовили трёхэтапный план восстановления экономики РФ до 2021 года

Vgudok25 мая в 17:10
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Происшествия

В Миннесоте привлекли нацгвардию США для разгона протестующих

РБК вчера в 20:51
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Экономика

Рост безработицы в России в три раза посчитали возможным

Уровень безработицы в России может вырасти в три раза.
Lenta.ru вчера в 17:50
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Общество

Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка

Интерфакс вчера в 13:02
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Общество

В Подмосковье смягчили ограничительные меры

Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
Lenta.ru вчера в 13:17
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Общество

Швейцария разрешит работу проституток в перчатках и безопасных позах

В Швейцарии настаивают, что проститутки должны будут работать в безопасных позах и по возможности носить маски.
Lenta.ru вчера в 12:59
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
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Прохор Шаляпин призвал поддержать малоизвестных артистов

Российский певец Прохор Шаляпин заявил, что в период пандемии коронавируса и нестабильной экономической обстановки в первую очередь необходимо поддержать не «первую плеяду звезд», а малоизвестных артистов, которые действительно зарабатывают на жизнь с помощью своего искусства.
ФАН вчера в 23:29
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Общество

Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнений при пандемии

Минтруд России подготовил проект постановления правительства, который предлагает ввести особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу во время пандемии.
RT на русском вчера в 22:47
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Общество

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости вчера в 09:04
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Общество

Валуев ответил на призыв уйти из Госдумы

Metaratings вчера в 13:50
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Общество

Где в Кузбассе за сутки обнаружили людей с коронавирусом

На 28 мая коронавирусную инфекцию подтвердили у 20 человек. Всего же вирус выявили у 482 кузбассовцев.
ВашГород.ру вчера в 00:13
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Политика

ПАСЕ решила проверить Конституцию России

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решил проверить поправки в Конституцию России.
Lenta.ru вчера в 09:47
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Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран

Берлин, 29 мая 2020, 01:48 — REGNUM Способное достроить газопровод «Северный поток — 2» судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось в немецкий порт Мукран, откуда вышло накануне утром, 29 мая сообщает специализированный портал Marine Traffic.
REGNUM вчера в 18:48
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Общество

В Приморье продлили режим повышенной готовности

Ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности из-за коронавируса продлены в Приморье до 15 июня включительно, сообщает правительство региона.
РИА Новости 01:34
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Происшествия

Умер правозащитник Сергей Мохнаткин

Интерфакс вчера в 16:22
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Кино

Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена

Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
ИА InterMedia вчера в 08:20
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Происшествия

В Красноярском крае мать мёртвого младенца нашли по чеку из магазина

В пакете, в котором обнаружили тело, лежал кассовый чек из магазина.
REGNUM вчера в 23:59
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Общество

МОТ назвала наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли экономики

Международная организация труда (МОТ) назвала отрасли экономики, которые наиболее пострадали от пандемии коронавируса COVID-19 и ограничительных мер властей.
Коммерсантъ 01:41
Космос

Трамп заявил, что вернется 30 мая на запуск Crew Dragon

ТАСС 27 мая в 18:54
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Кино

Режиссер «Логана» ответил, вернется ли Хью Джекман к роли Россомахи

Режиссер фильма «Логан» Джеймс Мэнголд рассказал, вернется ли Хью Джекман к роли Россомахи в перезапуске франшизы «Люди Икс».
Культуромания вчера в 10:05
Общество

Синоптик предупредил россиян о похолодании с 1 июня

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в первый летний день на территории Европейской России прогнозируется снижение температуры на 8-9 градусов, передает РИА «Новости».
Парламентская газета 27 мая в 17:32
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Происшествия

Экс-глава ГИБДД Кузбасса Юрий Мовшин выходит на свободу досрочно

Тагилстроевский районный суд решил освободить экс-главу ГИБДД Кемеровской области Юрия Мовшина по УДО за два года до окончания срока.
ТВК 01:25
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Шоу-бизнес

Евгения Лоза разводится с мужем

Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
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Армия и оружие

Пентагон обвинил Россию в переброске военной авиации в Ливию

Африканское командование вооруженных сил США на своей странице в Twitter обвинило Россию в переброске военных самолетов в Ливию.
Газета.Ru 26 мая в 10:59
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Культура

Впервые будет показана запись концерта Басты на «Ростов-Арене»

Запись сольного концерта Басты, который состоялся в 2018 году на «Ростов-Арене», будет впервые показана на more.tv и в видеосервисе Wink.
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Фанат показал костюм Бэтмена в 3D для Паттинсона

Поклонник комиксов создал трехмерное изображение Бэтмена, чтобы фанаты смогли рассмотреть супергеройский костюм при дневном свете, а не так, как он показан в тизерах.
Sibnet Новости 27 мая в 06:31
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Общество

Собянин допустил действие ограничений в Москве до появления вакцины

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что введённые из-за коронавируса ограничительные меры могут сохраниться в столице до появления вакцины.
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Здоровье

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Врач Александр Мясников рассказал о «потере былой мощи» коронавируса, который, по его словам, ослабляется, проходя через иммунные силы человека.
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Политика

В Кремле усомнились в смертности медиков от коронавируса

Кремль считает, что данные о высокой смертности медицинских работников от коронавирусной инфекции в России являются недостоверными.
News.ru вчера в 06:53
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Политика

Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей

Президент США Дональд Трамп подписал указ, призванный снять с социальных сетей защиту от претензий по редактированию контента.
RT на русском вчера в 17:18
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