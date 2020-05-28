Экономика
Газета.RuПравительство представило план по восстановлению экономики в России
Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса. Правительству необходимо предоставить план к 1 июня.
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На этой неделе мы завершаем работу по подготовке общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в ней.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельТелеканал 360° 07:32
с чего всё началось
«Ключевая цель — повышение реальных доходов населения, снижение безработицы, устойчивый рост экономики за счет внедрения современных технологий, использования новых возможностей рынка труда, а также развития экспорта и активного импортозамещения», — сказано на сайте правительства.Известия07:27
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Политика
В Кремле оценили действия властей Москвы по борьбе с коронавирусом
В Кремле высоко оценили работу столичных властей по противостоянию новому коронавирусу.
РИА Новости 06:23
Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor 03:41
Здоровье
В Минздраве рассказали об осложнениях у беременных с коронавирусом
«У беременных с COVID-19 возможно внезапное развитие критического состояния на фоне стабильного течения заболевания», — заявили в Минздраве.
RT на русском 07:28
Космос
США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска
Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
Политика
Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая
Госсекретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в Twitter, что Гонконг больше не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю.
Газета.Ru вчера в 12:42
Общество
Треть жителей России считает преувеличенной опасность коронавируса
Москва, 28 мая 2020, 09:39 — REGNUM Более 30% жителей России считают опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо полагают, что это выдумка заинтересованных лиц.
REGNUM 02:39
Общество
В Москве продлили режим пропусков и самоизоляции до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
РИА Новости вчера в 13:38
Политика
Посла России вызвали в МИД Германии из-за хакерской атаки на бундестаг
Российского посла в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД ФРГ из-за хакерской атаки на бундестаг, в участии в которой подозревают россиянина.
РБК 08:13
Общество
Россия предложила ВОЗ восемь вакцин от коронавируса
Россия предложила Всемирной организации здравоохранения восемь вакцин о коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 08:46
Политика
Глава Россельхознадзора ответил на обвинения в вымогательстве
Как ранее сообщал РЕН ТВ, представитель президента "Млековиты" обратился в полицию Москвы, заявив о вымогательстве 500 тысяч долларов главой Россельхознадзора за снятие ограничений на поставки продукции польской компании в Россию.
РЕН ТВ 06:35
Здоровье
Беременную женщину с коронавирусом футболили, чуть не доведя до смерти
Обратить особое внимание на систему наблюдения беременных поручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 28 мая, на селекторном совещании с медиками.
Московский Комсомолец Псков 05:35
Политика
В Кремле оценили риск новых санкций против «Северного потока — 2»
Ранее газета Handelsblatt, ссылаясь на посла США в ФРГ Ричарда Гренелла, писала о возможности введения американских санкций в отношении проекта газопровода.
RT на русском 06:42
Экономика
Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк подключил всю свою сеть к Системе быстрых платежей (СБП) накануне, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.
Коммерсантъ 06:51
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
Футбол
Меркулов объявил об уходе из «Урала» сценой из «Гарри Поттера»
Футболист Михаил Меркулов сообщил в своем Instagram об уходе из екатеринбургского "Урала", сопроводив сообщение сценой из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната".
РИА Новости 07:17
Общество
В правительство направили предложение о выплатах на детей до 17 лет
В правительство направлено предложение о расширении поддержки на семьи с детьми до 17 лет, заявила в интервью «РИА Новости» уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.
Rambler News Service вчера в 08:09
Политика
Глава МИД Украины пообещал ликвидировать ДНР и ЛНР
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что, когда Киев вернет себе контроль над всей территорией Донбасса, с постов будет смещено все руководство ДНР и ЛНР, и сами эти образования будут ликвидированы.
Газета.Ru вчера в 16:10
Футбол
У четырёх футболистов «Локомотива» выявлен коронавирус
Москва, 28 мая 2020, 13:07 — REGNUM Тесты четырёх футболистов московского «Локомотива» на коронавирус дали положительный результат.
REGNUM 06:07
Происшествия
Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
В Псковской област было обнаружено тело трехлетней девочки, которая пять дней назад пропала в садоводстве "Кебь".
Российская газета 08:32
Игры
Epic Games Store продолжают бесплатно раздавать игры
Epic Games Store не является исключением, поэтому компания продолжает бесплатно раздавать игры.
Актуальные Новости 08:40
Происшествия
Журналиста Азара арестовали на 15 суток за пикет у здания МВД в Москве
Тверской суд Москвы отправил под административный арест на 15 суток журналиста "Новой газеты" Илью Азара, который был во вторник задержан в центре столицы за одиночный пикет в поддержку арестованного создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Интерфакс 06:06
Общество
Норвежская семья нашла под полом своей спальни могилу викингов
В ходе ремонта супруги частично сняли слой песка и камней под половицами и увидели небольшой круглый предмет, который они поначалу приняли за колесо от старой игрушки.
Газета Культура вчера в 12:54
Технологии
Microsoft выпустила масштабное обновление для Windows 10
Microsoft выпустила обновление Windows 10 May 2020 Update, ставшее самым крупным обновлением для операционной системы компании в 2020 году, пишет The Verge.
Rambler News Service 02:32
Политика
Совет Европы изучит обновленную Конституцию России
Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу приняла решение направить запрос о проведении правовой экспертизы внесенных в российскую Конституцию поправок в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия).
Ведомости 08:48
Транспорт
Рекордное число пассажиров зафиксировали на транспорте в Москве
В Москве в понедельник, 25 мая, было зафиксировано рекордное число пассажиров, передвигающихся на общественном и личном транспорте за время действия ограничительных мер.
Вечерняя Москва 26 мая в 15:27
Происшествия
В Перми супружеская пара обманула дольщиков на миллиард рублей
Вести.Ru 26 мая в 05:13
Кино
Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена
Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
ИА InterMedia 08:20
Футбол
Главный врач «Спартака» прокомментировал нарушение карантина Тедеско
Главный врач «Спартака» Михаил Бутовский опроверг информацию о том, что главный тренер московского клуба Доменико Тедеско нарушил карантин.
Евро-футбол.ру вчера в 16:58
Здоровье
Число крупных очагов коронавируса в Подмосковье достигло 11
Как сообщили в пресс-службе Мособлштаба, самыми крупными очагами инфицирования коронавирусом в области, по данным на 28 мая, стали Балашиха (1233 случая), Коломна (1173), Королев (1791), Красногорск (1890), Люберцы (1429), Мытищи (1262), Одинцово (1559), Пушкино (1021), Сергиев Посад (1062) и Химки (1037).
Росбалт 05:26
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40