Экономика

Газета.RuГазета.RuПравительство представило план по восстановлению экономики в России

Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса. Правительству необходимо предоставить план к 1 июня.
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План по восстановлению экономики в России содержит около 500 мероприятий

Общественное телевидение России07:31

Мишустин рассказал подробности плана по восстановлению экономики

Взгляд.ру07:45

Мишустин назвал детали плана по восстановлению экономики России

URA.Ru07:43

Правительство рассказало о плане восстановления экономики

Телеканал 360°07:32

Правительство представило план по восстановлению экономики в России

Газета.Ru07:48

Мишустин поручил реализовать план восстановления экономики до 2021 года

Известия07:27

Камбин завершает подготовку плана по восстановлению экономики РФ

РЕН ТВ07:32
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Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru 04:49
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В Кремле прокомментировали данные о смертности медиков с коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают недостоверными данные СМИ о якобы высокой смертности медиков от коронавируса в России.
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Авто

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Компания Hyundai распространила первое изображение обновленного Santa Fe.
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Супруги долго скрывали этот факт от общественности. Ребенок родился в Соединенных Штатах, где сейчас и живут Овечкин и Шубская.
Слово и Дело вчера в 04:30
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Энергетика

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Минздрав РФ решил тестировать всех новорожденных на коронавирус

Минздрав России рекомендовал тестировать всех новорожденных на коронавирус, говорится в рекомендациях ведомства.
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Политика

Песков рассказал, получит ли Зеленский приглашение на парад Победы

Приглашения на парад Победы, запланированный на 24 июня в Москве, будут возобновлены для лидеров стран СНГ, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
ФАН вчера в 08:04
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Общество

Власти Москвы анонсировали смягчение ограничений

Введенные в Москве ограничения могут быть смягчены в ближайшее время.
Российская газета 07:20
Политика

Депутаты избавили первого вице-губернатора от приставки врио

Кандидатуру первого заместителя губернатора Владимирской области Александра Ремиги согласовали депутаты Законодательного Собрания на сегодняшнем заседании.
Призыв (г. Владимир) 07:00
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Общество

Москвичи смогут гулять в парках с 1 июня

Москвичи смогут гулять в парках и посещать зеленые территории с 1 июня, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:18
Происшествия

Суд арестовал на 15 суток Илью Азара за одиночный пикет

Тверской районный суд арестовал журналиста Илью Азара на 15 суток за одиночный пикет, сообщает правозащитный проект «Апология протеста» в своем Telegram-канале.
Ведомости 06:21
Общество

Власти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в связи с позитивной динамикой ситуации с коронавирусом подтвердил открытие всех санаториев края с медицинской лицензией с 1 июня и назвал условия их работы.
РИА Новости 06:14
Происшествия

В ДТП со сгоревшими авто на балтийской трассе погибли два человека

В результате аварии, случившейся утром в четверг на трассе Калининград-Балтийск, погибли два человека.
Новый Калининград.Ru 05:53
Общество

Россельхознадзор подаст иск из-за сообщений о вымогательстве

В Россельхознадзоре опровергли информацию о якобы имевшем место вымогательстве денег у польской компании «Млековита» со стороны главы федеральной службы Сергея Данкверта.
RT на русском 07:47
Общество

В Крыму просят не тестировать туристов на коронавирус

В Новой Зеландии не осталось зараженных - В США число умерших от коронавируса нового типа превысило отметку в 100 тыс. человек, сообщает портал Worldometers.
Газета.Ru 01:54
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Наука

Учёные нашли эффективный способ окончательно победить коронавирус

Параллельно с разработкой эффективных средств другие ученые выполняют не менее необходимую работу - изучают особенности коронавируса и его протекание у разных категорий больниц.
Shraibikus News 05:23
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Здоровье

В Северодвинске ужесточат меры по борьбе с коронавирусом

На заседании, которое проходило сегодня в областном правительстве, обсудили меры борьбы с коронавирусной инфекцией в Северодвинске, а также выявили ошибки некоторых структур.
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Вести.Ru 26 мая в 05:13
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Седокова в черном бюстье рассказала, почему не завидует худышкам

На снимке певица стоит, непринужденно облокотившись о стену, в черном бюстье пуш-ап, подчеркивающим ее пышные формы.
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Убивший динозавров астероид упал под самым разрушительным углом

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Discover24 вчера в 05:10
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Общество

Роспотребнадзор и Минкульт подготовили рекомендации для кинотеатров

Роспотребнадзор совместно с Министерством культуры РФ подготовил рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в кинотеатрах.
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Общество

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился

Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19
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Политика

Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу

Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
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РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции

РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
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Бандиты по ошибке расстреляли российских школьников

В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего Алексея Назарова — члена организованной преступной группы (ОПГ) «Седьмовские», расстрелявшего по ошибке вместе с подельниками летом 2011 года автомобиль с российскими школьниками.
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Армия и оружие

На Украине заявили о сорванной военной агрессии России

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Политика

Совет Европы проведет экспертизу поправок в российскую Конституцию

Петицию на сайте change.org ранее подписали более 200 тысяч человек.
Эхо Москвы вчера в 18:05
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Экономика

Эксперты предсказали появление 400 тыс. безработных строителей

Среднемесячная зарплата в отрасли сократится с 41,9 тыс. до 38,7 тыс. руб.
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Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. 30 апреля 2020 стало известно, что он болен COVID-19. Временно исполняющим обязанности председателя правительства РФ был назначен Андрей Рэмович Белоусов, 19 мая Мишустин вернулся к работе.
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