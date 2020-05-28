Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса. Правительству необходимо предоставить план к 1 июня.

Правительство представило план по восстановлению экономики в России

Политика Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. 1,4K

Политика В Кремле прокомментировали данные о смертности медиков с коронавирусом Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают недостоверными данные СМИ о якобы высокой смертности медиков от коронавируса в России. 197

Шоу-бизнес Шубская родила Овечкину второго сына Супруги долго скрывали этот факт от общественности. Ребенок родился в Соединенных Штатах, где сейчас и живут Овечкин и Шубская. 291

Энергетика «Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири» Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири». 956

Здоровье Минздрав РФ решил тестировать всех новорожденных на коронавирус Минздрав России рекомендовал тестировать всех новорожденных на коронавирус, говорится в рекомендациях ведомства.

Общество Власти Москвы анонсировали смягчение ограничений Введенные в Москве ограничения могут быть смягчены в ближайшее время.

Политика Депутаты избавили первого вице-губернатора от приставки врио Кандидатуру первого заместителя губернатора Владимирской области Александра Ремиги согласовали депутаты Законодательного Собрания на сегодняшнем заседании. 1

Общество Москвичи смогут гулять в парках с 1 июня Москвичи смогут гулять в парках и посещать зеленые территории с 1 июня, пишет РИА "Новости".

Происшествия Суд арестовал на 15 суток Илью Азара за одиночный пикет Тверской районный суд арестовал журналиста Илью Азара на 15 суток за одиночный пикет, сообщает правозащитный проект «Апология протеста» в своем Telegram-канале.

Общество Власти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в связи с позитивной динамикой ситуации с коронавирусом подтвердил открытие всех санаториев края с медицинской лицензией с 1 июня и назвал условия их работы.

Общество Россельхознадзор подаст иск из-за сообщений о вымогательстве В Россельхознадзоре опровергли информацию о якобы имевшем место вымогательстве денег у польской компании «Млековита» со стороны главы федеральной службы Сергея Данкверта.

Общество В Крыму просят не тестировать туристов на коронавирус В Новой Зеландии не осталось зараженных - В США число умерших от коронавируса нового типа превысило отметку в 100 тыс. человек, сообщает портал Worldometers. 487

Наука Учёные нашли эффективный способ окончательно победить коронавирус Параллельно с разработкой эффективных средств другие ученые выполняют не менее необходимую работу - изучают особенности коронавируса и его протекание у разных категорий больниц. 33

Здоровье В Северодвинске ужесточат меры по борьбе с коронавирусом На заседании, которое проходило сегодня в областном правительстве, обсудили меры борьбы с коронавирусной инфекцией в Северодвинске, а также выявили ошибки некоторых структур.

Шоу-бизнес Седокова в черном бюстье рассказала, почему не завидует худышкам На снимке певица стоит, непринужденно облокотившись о стену, в черном бюстье пуш-ап, подчеркивающим ее пышные формы.

Наука Убивший динозавров астероид упал под самым разрушительным углом В опубликованном исследовании отмечается, что космический объект упал на Землю около 66 000 000 лет назад под углом, составившим примерно 60 градусов, что привело к максимальному увеличению производства парниковых газов, способных изменить климат. 107

Общество Роспотребнадзор и Минкульт подготовили рекомендации для кинотеатров Роспотребнадзор совместно с Министерством культуры РФ подготовил рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в кинотеатрах. 349

Кино Apple проспонсирует фильм Скорсезе с Ди Каприо и Де Ниро По данным издания, только Ди Каприо и Скорсезе получат в районе 20 миллионов долларов, а Де Ниро - около 15 миллионов.

Общество Порошенко вернулся в рейтинг Forbes самых богатых украинцев Украинское издание Forbes впервые с 2016 года представило рейтинг 100 богатейших людей страны.

Общество Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши. 134

Политика Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times. 1,6K

Транспорт РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга. 3