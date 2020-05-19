В секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова отказались комментировать ход работы над планом. Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин поручил правительству России к 1 июня представить общенациональный план действий по восстановлению и росту экономики, занятости и доходов населения.

с чего всё началось

Правительство России представило план восстановления экономики, состоящий из трёх этапов. Согласно нему, полное открытие экономики произойдёт только во второй половине 2021 года, пишет Forbes. Первый этап — «Стадия адаптации».

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