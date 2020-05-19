В секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова отказались комментировать ход работы над планом. Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин поручил правительству России к 1 июня представить общенациональный план действий по восстановлению и росту экономики, занятости и доходов населения.

с чего всё началось

Правительство России представило план восстановления экономики, состоящий из трёх этапов. Согласно нему, полное открытие экономики произойдёт только во второй половине 2021 года, пишет Forbes. Первый этап — «Стадия адаптации».

Политика Все штаты США начали восстанавливать экономику Восстановление экономики от последствий пандемии коронавируса нового типа началось во всех штатах США, заявил вице-президент страны Майк Пенс в ходе заседания под руководством президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Экономика ФНС подготовила систему освобождения от налогов пострадавшего бизнеса Федеральная налоговая служба (ФНС) подготовила информационную систему, которая позволит обеспечить освобождение от уплаты налогов за второй квартал текущего года компаний, пострадавших от последствий пандемии коронавируса. 3

Финансы Курс доллара упал ниже 73 рублей Рубль усилил рост к основным иностранным валютам на фоне дорожающей нефти марки Brent, следует из данных Московской биржи. 330

Экономика ТЭКу помогут добрым словом Владимир Скляр из "ВТБ Капитала" полагает, что предлагаемые меры минимизируют среднесрочные риски отрасли, связанные с исполнением инвестпрограммы или дополнительными расходами в рамках карантинных мероприятий.

Политика На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина. 215

Гаджеты AMD пошла на попятную: платам на B450 и X470 прикрутят поддержку Zen 3 Во время презентации чипсета AMD B550 компания AMD представила слайд, которым явно дала понять, что с процессорами на базе Zen 3 будут совместимы только материнские платы на базе AMD B550 и X570, тогда как более старые чипсеты такой совместимости не предоставят. 2

Общество Котяков рассказал о числе обращений за выплатами на детей Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью программе «Познер» на Первом канале рассказал о числе обращений за выплатами на детей от трёх до 16 лет. 30

Футбол Саенко объяснил, почему завершил карьеру в «Спартаке» в 27 лет Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Иван Саенко рассказал, почему в 2010 году принял решение завершить карьеру.

Армия и оружие Польский генерал признал отсталость танковых войск страны Польша же до сих пор не может преодолеть отсталость своих танковых войск и «уже 30 лет топчется на одном месте». 7

Происшествия На Кубани выявлено 93 новых носителя SARS-CoV-2 Краснодар, 19 мая 2020, 10:55 — REGNUM 93 новых случая заражения коронавирусом выявлены в Краснодарском крае за последние сутки, об этом 19 мая сообщили в региональном оперативном штабе. 858

Общество Российские активы арестовали за рубежом из-за дела ЮКОСа Бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya, которые принадлежат России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», арестованы в юрисдикции Нидерландов в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС. 2,2K

Общество В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru. 1,2K

Общество В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом Накануне число жертв за сутки составило 71. Общее количество умерших пациентов с коронавирусом в Москве достигло 1726.

Общество В США заявили об успешных испытаниях вакцины от коронавируса на людях В заявлении Moderna отмечается, что после приема вакцины mRNA-1273 количество антител участников испытаний в зависимости от дозы препарата или превышало соответствующий показатель в крови людей, переболевших COVID-19, или находилось на том же уровне. 762

Происшествия Дело об отравлении таллием на предприятии в Таганроге направят в суд Прокуратура Ростовской области направляет в суд дело в отношении инженера-конструктора о массовом отравлении токсичным таллием сотрудников на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе (ТАНТК) имени Бериева, сообщает Генпрокуратура РФ. 4

Общество Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ. 1,1K