Экономика
Гудвилл.онлайнПравительство представило план восстановления российской экономики
Правительство России представило план восстановления экономики, состоящий из трёх этапов. Согласно нему, полное открытие экономики произойдёт только во второй половине 2021 года, пишет Forbes. Первый этап — «Стадия адаптации».
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с чего всё началось
В секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова отказались комментировать ход работы над планом. Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин поручил правительству России к 1 июня представить общенациональный план действий по восстановлению и росту экономики, занятости и доходов населения.Интерфакс08:04
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Авто
Почта России закупила более тысячи автомобилей LADA Largus
Липецкое время вчера в 07:05
Общество
Собянин ответил на вопрос об открытии парикмахерских в Москве
Мэр столицы Сергей Собянин оценил возможность скорого открытия салонов красоты в Москве.
РИА Новости 14:20
Политика
Все штаты США начали восстанавливать экономику
Восстановление экономики от последствий пандемии коронавируса нового типа началось во всех штатах США, заявил вице-президент страны Майк Пенс в ходе заседания под руководством президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Газета.Ru 16:15
Политика
Минобороны Чехии заявило, что не может передать России памятник Коневу
Минобороны Чехии заявило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, демонтированный в Праге, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 16:51
Экономика
ФНС подготовила систему освобождения от налогов пострадавшего бизнеса
Федеральная налоговая служба (ФНС) подготовила информационную систему, которая позволит обеспечить освобождение от уплаты налогов за второй квартал текущего года компаний, пострадавших от последствий пандемии коронавируса.
ТАСС 09:23
Финансы
Курс доллара упал ниже 73 рублей
Рубль усилил рост к основным иностранным валютам на фоне дорожающей нефти марки Brent, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости вчера в 03:43
Общество
Отказ Швеции от карантина оказался бесполезным для спасения экономики
Отказ Швеции от жесткого карантина ради спасения собственной экономики от спада во время пандемии коронавируса оказался бесполезным.
Lenta.ru вчера в 11:27
Здоровье
Эльза Сыртланова уволилась с поста главврача РКБ имени Куватова в Уфе
Главврач Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе Эльза Сыртланова ушла с должности по собственному желанию.
Новый Век 08:44
Культура
Новый выпуск «Бесогон ТВ» Никиты Михалкова выйдет только на YouTube
Авторская программа Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» выйдет только на YouTube, а вот привычного зрителям вещания на канале «Россия-24» больше не будет.
Городовой 08:39
Экономика
Сбербанк перенес решение о выплате дивидендов за 2019 год
Наблюдательный совет Сбербанка определит размер дивидендов за 2019 год во второй половине августа, сообщил президент–председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Коммерсантъ 08:44
Экономика
ТЭКу помогут добрым словом
Владимир Скляр из "ВТБ Капитала" полагает, что предлагаемые меры минимизируют среднесрочные риски отрасли, связанные с исполнением инвестпрограммы или дополнительными расходами в рамках карантинных мероприятий.
Коммерсантъ 17:52
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала фото из роддома
Телеведущая сделала подборку архивных снимков в честь дня рождения.
Городовой 07:32
Политика
На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена
Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
РИА Новости 08:15
Гаджеты
AMD пошла на попятную: платам на B450 и X470 прикрутят поддержку Zen 3
Во время презентации чипсета AMD B550 компания AMD представила слайд, которым явно дала понять, что с процессорами на базе Zen 3 будут совместимы только материнские платы на базе AMD B550 и X570, тогда как более старые чипсеты такой совместимости не предоставят.
3DNews 13:43
Общество
Котяков рассказал о числе обращений за выплатами на детей
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью программе «Познер» на Первом канале рассказал о числе обращений за выплатами на детей от трёх до 16 лет.
RT на русском вчера в 17:39
Футбол
Саенко объяснил, почему завершил карьеру в «Спартаке» в 27 лет
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Иван Саенко рассказал, почему в 2010 году принял решение завершить карьеру.
Metaratings 16:04
Армия и оружие
Польский генерал признал отсталость танковых войск страны
Польша же до сих пор не может преодолеть отсталость своих танковых войск и «уже 30 лет топчется на одном месте».
Lenta.ru 07:44
Происшествия
На Кубани выявлено 93 новых носителя SARS-CoV-2
Краснодар, 19 мая 2020, 10:55 — REGNUM 93 новых случая заражения коронавирусом выявлены в Краснодарском крае за последние сутки, об этом 19 мая сообщили в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:55
Общество
Российские активы арестовали за рубежом из-за дела ЮКОСа
Бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya, которые принадлежат России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», арестованы в юрисдикции Нидерландов в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС.
Lenta.ru вчера в 05:08
Общество
В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
Общество
Зрители высмеяли сюжет Первого канала о «достойном» для семей военных жилье
Lenta.ru 07:03
Общество
В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом
Накануне число жертв за сутки составило 71. Общее количество умерших пациентов с коронавирусом в Москве достигло 1726.
РИА Новости 15:33
Общество
В США заявили об успешных испытаниях вакцины от коронавируса на людях
В заявлении Moderna отмечается, что после приема вакцины mRNA-1273 количество антител участников испытаний в зависимости от дозы препарата или превышало соответствующий показатель в крови людей, переболевших COVID-19, или находилось на том же уровне.
РИА Новости вчера в 12:53
Происшествия
Дело об отравлении таллием на предприятии в Таганроге направят в суд
Прокуратура Ростовской области направляет в суд дело в отношении инженера-конструктора о массовом отравлении токсичным таллием сотрудников на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе (ТАНТК) имени Бериева, сообщает Генпрокуратура РФ.
РИА Новости 08:38
Происшествия
Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Подмосковье
Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Клинском районе Подмосковья, экипаж погиб, сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.
ТАСС 15:03
Религия
Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией
Краснодарские известия 02:00
Кино
Режиссер «Шазама!» снял еще один хоррор в изоляции
КиноПоиск вчера в 14:08
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Общество
В Совфеде выступили за повышение возраста продажи алкоголя в России
Москва, 19 мая 2020, 14:47 — REGNUM Совет Федерации РФ планирует рекомендовать российскому правительству повысить возраст продажи алкогольной продукции до 21 года.
REGNUM 07:47
Экономика
Минпромторг дал прогноз по ценам на маски в России
Цена на маски будут снижаться, но окончательно подешевеют до прежних значений они только после окончания пандемии коронавируса, когда упадет спрос, хотя уже сейчас заметно насыщение рынка, заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
Интерфакс 16:38