Предприятия малого и среднего бизнеса получат годовую отсрочку на уплату налогов и сборов, платежи по которым будут назначены в ближайшие шесть месяцев. Об этом сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин.

Малый и средний бизнес освободят на полгода от уплаты налогов и сборов

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