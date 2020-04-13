Экономика

ФАНФАНМалый и средний бизнес освободят на полгода от уплаты налогов и сборов

Предприятия малого и среднего бизнеса получат годовую отсрочку на уплату налогов и сборов, платежи по которым будут назначены в ближайшие шесть месяцев. Об этом сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин.
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