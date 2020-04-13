Экономика
ФАНМалый и средний бизнес освободят на полгода от уплаты налогов и сборов
Предприятия малого и среднего бизнеса получат годовую отсрочку на уплату налогов и сборов, платежи по которым будут назначены в ближайшие шесть месяцев. Об этом сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин.
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Малый и средний бизнес получит год отсрочки по уплате налогов за ближайшие 6 месяцев
Интерфаксвчера в 02:45
Пострадавший от COVID-19 малый и средний бизнес в РФ получит отсрочку от налогов
Газета.Ruвчера в 03:04
Малый и средний бизнес получит рассрочку на отсроченные налоговые платежи
Российская газетавчера в 03:09
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Малому и среднему бизнесу дадут год на оплату отсроченных налогов
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Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 14:01, Ашберн
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