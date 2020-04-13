Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство примет решение о переносе для бизнеса уплаты налогов

Правительство РФ сегодня примет решение о переносе для малых и средних предприятий (МСП) из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей сроков уплаты налогов и сборов, заявил на совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин.
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Мишустин анонсировал новые меры поддержки россиян

Московский Комсомолецвчера в 03:32

Малый и средний бизнес получит рассрочку на отсроченные налоговые платежи

Российская газетавчера в 03:09

Правительство утвердит годовую рассрочку по налогам

News.ruвчера в 03:03

Пострадавший от COVID-19 малый и средний бизнес в РФ получит отсрочку от налогов

Газета.Ruвчера в 03:04

Кабмин утвердит годовую рассрочку по налогам, уплата которых была отложена

ТАССвчера в 02:56

Правительство примет решение о переносе для бизнеса уплаты налогов

РИА Новостивчера в 02:51

Малый и средний бизнес получит год отсрочки по уплате налогов за ближайшие 6 месяцев

Интерфаксвчера в 02:45
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Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 13:00, Ашберн

Малому и среднему бизнесу дадут год на оплату отсроченных налогов

Муниципальный вестник Армавира05:41
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Вирусолог описал жизнь в России после отмены режима самоизоляции

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«Goldman Sachs» прогнозирует падение мировой экономики

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