Ранее компаниям предоставили отсрочку по уплате всех налогов, кроме НДС, а также страховых взносов на полгода. Предприниматели выступили против такой меры поддержки, аргументируя тем, что до окончания экономического кризиса не доживут, и попросили полной отмены налогов на этот период.

Малому и среднему бизнесу дали налоговую отсрочку на год

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