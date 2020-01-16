Общество
Новые ИзвестияМалому и среднему бизнесу дали налоговую отсрочку на год
Ранее компаниям предоставили отсрочку по уплате всех налогов, кроме НДС, а также страховых взносов на полгода. Предприниматели выступили против такой меры поддержки, аргументируя тем, что до окончания экономического кризиса не доживут, и попросили полной отмены налогов на этот период.
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Общество
ВОЗ прокомментировала применение прививки БЦЖ против коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует применять противотуберкулезную прививку БЦЖ для снижения риска заражения коронавирусной инфекцией.
Известия 16:48
Футбол
Кристиан Нобоа: «Играю в России почти 13 лет, а такое чувство, что вчера был мой первый день»
Напомним, 35-летний Нобоа начал играть в России в 2007 году, за это время он выступал за «Рубин», «Динамо», «Ростов», «Зенит» и «Сочи».
Матч ТВ 15:15
Общество
Новак заявил о ключевой роли Путина в новом соглашении по нефти
Президент России Владимир Путин сыграл ключевую роль в достижении нового соглашения со странами — производителями нефти, заявил министр энергетики России Александр Новак.
РБК 14:17
Космос
На сайте NASA появилась любопытная функция
В честь юбилея телескопа Хаббл NASA добавила на своем сайте забавную функцию.
Что происходит 07:26
Политика
В Минздраве сообщили о разработке в РФ препарата от коронавируса
Российская компания разработала препарат для лечения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 11:50
Общество
Названы места повышенного риска заражения коронавирусом
Кандидат медицинских наук, врач Владимир Зайцев назвал места, в которых наиболее высок риск заражения новой коронавирусной инфекцией, и рассказал, как избежать заболевания.
Известия 19:55
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости 17:14
Общество
ПФР информирует о выплатах семьям в 5 тыс. рублей на детей до трех лет
В апреле и мае семья получит по 15 тыс. рублей (по 5 тыс. на каждого из трех детей), в июне — 10 тыс. рублей за двоих детей, которым не исполнилось трех лет.
ИнфоОрел 04:21
Политика
Кадыров ответил на критику «Новой газеты»
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на критику «Новой газеты» в статье «Смерть от коронавируса – меньшее зло».
Lenta.ru 20:29
Шоу-бизнес
Кети Топурия вышла обнаженной в лес
Вокалистка российской группы «А’Студио» Кети Топурия поделилась с подписчиками в микроблоге фотографией, на которой она запечатлена обнаженной.
Bimru.ru 08:09
Киберспорт
Обновление Journey’s End для Terraria выйдет 16 мая
Terraria выпустили 16 мая 2011 года, так что дата релиза финального апдейта на выбрана неслучайно, в этот день игре исполнится девять лет.
Игромания.ру 15:59
Единоборства
Бивол: Усик вызывает только положительные эмоции
Чемпионат 15:42
Политика
Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости 12:48
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
Внимания оператора привлекли странные маневры польского истребителя F-16, поднятого для сопровождения российской авиагруппы.
Российская газета 05:40
Политика
Путин объяснил разгильдяйством вспышки COVID-19 в некоторых регионах
Причиной вспышек коронавирусной инфекции COVID-19 или значительного роста скорости распространения болезни в некоторых регионах России стало «разгильдяйство», заявил президент Владимир Путин.
РБК 09:27
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:27
Энергетика
Названы возможные цены на нефть после заключения сделки ОПЕК+
Глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что заключение новой сделки ОПЕК+ не приведет к резкому росту цен на сырье, но к концу года нефть может подорожать до $40–45 за баррель.
Известия 20:07
Культура
Сегодня Всемирный день рок-н-ролла
Взгляд-инфо 00:20
Экономика
Российские банки в марте выдали гражданам рекордный объем кредитов
В марте российские банки выдали кредиты населению на рекордные 920,6 млрд руб. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на предварительные данные мониторинга рынка розничных банковских услуг Frank RG.
Газета.Ru 15:50
Экономика
МВФ облегчил долговое бремя 25 развивающихся стран
Международный валютный фонд (МВФ) частично облегчил долговое бремя, которое перед ним имеют 25 развивающихся стран, в том числе Таджикистан, в связи с пандемией, вызванной распространением нового коронавируса.
ТАСС 17:40
Футбол
Агент сообщил, что Жамалетдинов уйдет из ЦСКА
По словам агента, в «Лехе» 22-летний россиянин проиграл конкуренцию, поэтому после окончания сезона вернется в ЦСКА.
ProstoProSport 15:15
Общество
Режим всеобщей самоизоляции продлили на Чукотке до 30 апреля
Губернатор Роман Копин продлил режим всеобщей самоизоляции, введённый на Чукотке 2 апреля, до 30 апреля включительно.
Рrochukotku.ru 21:57
Здоровье
В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса
Глава экспертной группы по лечению коронавирусной инфекции Чжан Вэньхун предсказал, что мир ждёт вторая волна COVID-19.
Карелинформ 09:43
Общество
Кабмин определил список имеющих право наказывать за нарушение ЧС лиц
Правительство определило список госслужащих, которые имеют право составлять протоколы об административном правонарушении за невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях.
РБК 08:51
Общество
В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом
РИА Новости 17:14
Авто
Автомобили Subaru подорожали в России
Предыдущее изменение цен на модели Legacy, Forester, Outback и XC фиксировалось в январе этого года, когда все их комплектации подорожали на 20-30 тыс. рублей.
Автоновости дня 05:01
Общество
Больше двух миллионов человек в мире заразились коронавирусом
Согласно прогнозам правительства, пик пандемии в США придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.
Российская газета 20:31
Здоровье
Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2019 год
Сегодня запрос общества на повышение уровня защиты прав и свобод человека и гражданина требует от института уполномоченных по правам человека в Российской Федерации большей результативности, поиска новых форм работы, повышения эффективности использования уже имеющегося инструментария.
Российская газета 17:01