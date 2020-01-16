Экономика
РИА НовостиПравительство примет решение о переносе для бизнеса уплаты налогов
Правительство РФ сегодня примет решение о переносе для малых и средних предприятий (МСП) из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей сроков уплаты налогов и сборов, заявил на совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин.
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Наука
Описаны реальные масштабы пандемии коронавируса
Специалисты Университета Огасты (США) описали число зараженных по всему миру с помощью математической модели.
Lenta.ru 12:26
Финансы
Сбербанк открыл в ЦБ кредитную линию на 500 млрд рублей
Банк России из-за коронавируса предоставил банкам льготный режим соблюдения показателя краткосрочной ликвидности, чтобы у них было больше возможностей кредитовать экономику: с 1 апреля этого года по 31 марта 2021 г. увеличен совокупный максимальный лимит по БКЛ с 1,5 трлн до 5 трлн руб. и снижена плата за право пользования с 0,5 до 0,15% от величины лимита.
Ведомости 08:31
Общество
В Москве начнут тестировать медиков на антитела к коронавирусу
В Москве начнут тестировать медиков на иммунитет к коронавирусу с 14 апреля.
РБК 12:46
Наука
Какие типы коронавируса «путешествуют» в Европе и Азии
В Восточной Азии же самым частым стал тип B, а в Европе и США – А и С (исключение - Швейцария, Германия, Бельгия и Нидерланды).
НИА-Новосибирск 02:58
Политика
Путин проводит совещание по ситуации с коронавирусом в стране
Владимир Путин собрал совещание по ситуации с коронавирусом в России.
Самара-ГИС 09:07
Здоровье
Врач передал последние слова пациента, умирающего от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких.
ToDay News Ufa 04:35
Общество
Число жертв коронавируса в Италии превысило 20 тысяч
Число жертв коронавируса в Италии превысило 20 тысяч человек: за последние сутки скончались 566 пациентов.
Lenta.ru 12:49
Экономика
Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса
В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 05:59
Спорт
Шестикратный олимпийский чемпион Щербо не понимает, почему в Белоруссии не вводят карантин
Белорусский гимнаст, шестикратный олимпийский чемпион Виталий Щербо заявил, что не понимает, почему президент Белоруссии Александр Лукашенко не хочет вводить карантин из-за пандемии коронавируса.
Спорт-Экспресс 12:10
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Здоровье
Алексей Островский уволил главврача Вяземской ЦРБ
Губернатор Смоленской области Алексей Островский уволил главного врача Вяземской ЦРБ «за низкую эффективность при исполнении должностных обязанностей».
О чем говорит Смоленск 10:47
Киберспорт
Valve: Fallout 76 можно предварительно заказать и загрузить в Steam
Компания Valve объявила о старте предварительного заказа Fallout 76 в Steam. Стоимость такой покупки составит 1999 рублей.
Чемпионат вчера в 12:00
Происшествия
В СК сообщили о пресечении фейков про коронавирус в регионах
В Новгородской области завели дело по факту публикации в одном из интернет-изданий ложной информации о том, что якобы 30 заключенных колонии в поселке Топорок Новгородской области заболели коронавирусной инфекцией.
Российская газета 12:24
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:27
Происшествия
Пожар подобрался к Чернобыльской АЭС
Lenta.ru 05:05
Политика
Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной газеты»
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной» «Новой газеты». По его мнению, это «общеизвестный факт».
Ведомости 13:12
Общество
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости 11 апреля в 21:42
Происшествия
В Чувашии выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Чувашии, четверо из заболевших приехали из-за пределов республики, сообщает министерство здравоохранения региона.
РИА Новости 11 апреля в 06:42
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Финансы
Внешний долг России снизился на 8,3%
Внешний долг России по состоянию на 1 апреля 2020 года составил $450 млрд, что на 8,3% или на $40,8 млрд ниже показателя на начало 2020 года, следует из материалов ЦБ РФ.
ТАСС 09:20
Общество
Голикова оценила ситуацию с распространением коронавируса в России
Вице-премьер считает, что полный выход из ограничительных мер в России может произойти к лету, если россияне будут соблюдать все рекомендации по социальному дистанцированию и самоизоляции.
RT на русском вчера в 07:23
Шоу-бизнес
Ванну с лапшой Доширак приняла Ольга Бузова
Ольга Бузова, попала под нелепость Гусейна Гасанова, тот заставил её принять ванну с лапшой, именуемой в простонародье "бич пакетной".
КМВ Новости 06:57
Происшествия
В Подмосковье члены семьи незаконно захоронили родственницу
Сотрудники кладбища в Свердловском обнаружили незаконное захоронение женщины.
ТАСС 11:58
Энергетика
Лукашенко призвал Россию снизить цену на газ до «мировой»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия в качестве помощи республике в условиях пандемии коронавируса могла бы снизить цену на поставляемый в страну газ до "мировой".
Газета.Ru 10:04
Политика
Трамп назвал соглашение ОПЕК+ «прекрасной сделкой для всех»
Коммерсантъ вчера в 16:41
Здоровье
В Серпухове медики отказываются работать с коронавирусными больными
В своем обращении к серпуховичам главврач больницы Павел Звенигородский заявил, что инфекционный стационар, ставший коронавирусным корпусом, полностью обеспечен этими самыми средствами.
Оka.fm 11:15
Общество
ГИБДД ограничила прием экзаменов на водительские права
Поскольку автошколы временно не работают, они будут проводиться в усеченных группах.
Эхо Москвы 08:33
Здоровье
Главный санврач Дона объяснил причину запрета на посещение лесов и дач
Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв объяснил причины запрета охоты, посещения лесов и дач в регионе во время всеобщей самоизоляции.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 08:40