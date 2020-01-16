Экономика
РИА НовостиПравительство примет решение о переносе для бизнеса уплаты налогов
Правительство РФ сегодня примет решение о переносе для малых и средних предприятий (МСП) из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей сроков уплаты налогов и сборов, заявил на совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин.
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 05:57, Ашберн
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель
К 11:10 (мск) стоимость июньского фьючерса нефти Brent опустилась до отметки $30,93 за баррель.
Известия 04:46
Здоровье
В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса
12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 02:08
Общество
Будут ли в Иванове введены пропуска: позиция регионального штаба
Директор департамента здравоохранения Артур Фокин подтвердил, что на региональном штабе обсуждается в том числе введение пропусков для граждан в Ивановской области.
IvanovoNews 05:39
Шоу-бизнес
Представитель Булановой рассказал о состоянии певицы
Ранее представитель артистки сообщил РИА Новости, что Буланова находится в больнице из-за проблем с сердцем.
РИА Новости 04:54
Общество
Греция озвучила дату начала туристического сезона
Димитрис Харитидис заявил, что хоть туроператоры в Великобритании и Германии собираются начать сезон в середине июня, все зависит от ситуации в мире и открытия границ государств.
ToDay News Ufa 11 апреля в 08:22
Общество
ГИБДД приостановила прием экзаменов на права из-за коронавируса
Госавтоинспекция из-за ситуации с коронавирусом временно остановила прием экзаменов на право управления транспортными средствами.
Газета.Ru 05:35
Хоккей
Хоккеист «Эдмонтона» Кейв скончался в возрасте 25 лет
Vprognoze.ru 11 апреля в 13:59
Общество
Академик РАН спрогнозировал пик коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России достигнет пика в последней декаде апреля, считает доктор биологических наук, академик РАН, заведующий лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН имени Шемякина и Овчинникова Михаил Кирпичников, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 03:29
Общество
Власти Москвы сообщили об атаках на сервис выдачи пропусков
Руководитель департамента информационных технологий Москвы (ДИТ) Эдуард Лысенко сообщил о хакерских атаках на сервис выдачи цифровых пропусков, которые нужны для выхода из дома в режиме изоляции граждан.
Коммерсантъ 03:43
Общество
В России за сутки от коронавируса умерли 18 человек
За сутки в России умерли 18 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, число скончавшихся за весь период увеличилось до 148.
RT на русском 03:59
Наука
Химики предложили новый способ создания перовскитных солнечных элементов
Ученые факультета наук о материалах МГУ предложили новый способ создания перовскитных солнечных элементов.
Индикатор вчера в 12:39
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам лишать сотрудников премий за обман клиентов
В документе отмечается, что «при предложении и реализации финансовых инструментов и услуг» сотрудники банков нередко предоставляют клиентам неполную или даже недостоверную, «в том числе вводящую в заблуждение», информацию об их особенностях и связанных с ними рисках.
РБК 05:05
Общество
В Ростовской области выявили еще 26 новых случаев коронавируса
По данным на 13 апреля в Ростовской области выявили 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
РБК Ростов-на-Дону 03:46
Общество
Голикова предположила, что самоизоляция не закончится к Дню Победы
Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова считает, что ограничительные меры не успеют снять к Дню Победы, празднующийся 9 мая.
Gazeta.SPb 04:48
Здоровье
Медики Владимирской области получили более тысячи защитных костюмов
1323 уникальных защитных противочумных костюма фирмы «Тайвик» доставили представители «Единой России» в больницы области, где уже принимают больных коронавирусом.
ГТРК Владимир 03:35
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
Здоровье
Пик заражения коронавирусом на Украине ожидается 17 апреля — Ляшко
Киев, 12 апреля 2020, 15:03 — REGNUM Пик заражения коронавирусом на Украине ожидается 17 апреля, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко 12 апреля в интервью изданию «Левый берег».
REGNUM вчера в 08:03
Происшествия
В Воронежской области за сутки у 11 человек выявлен коронавирус
Воронеж, 13 апреля 2020, 11:16 — REGNUM 11 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Воронежской области за последние сутки, сообщил региональный оперштаб 13 апреля.
REGNUM 04:16
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердился 41 случай заражения коронавирусом
Краснодар, 13 апреля 2020, 11:02 — REGNUM 41 новый подтверждённый случай заражения коронавирусом подтверждён на территории Краснодарского края, об этом сообщил 13 апреля региональный оперштаб.
REGNUM 04:02
Общество
Появились новые схемы кражи денег с карты на фоне коронавируса
В ноябре 2019-го сообщалось, что социальная инженерия стала самым популярным у мошенников способом похищать деньги с банковских карт россиян.
Lenta.ru 00:52
Экономика
Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса
Число безработных в России временно вырастет с 2,5 до 8 миллионов в 2020 году, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
РИА Новости 04:50
Наука
На поверхности золота впервые обнаружили фермионы Майораны
Физики из Массачуссетского технологического института сообщили о том, что им удалось наблюдать обнаружить на поверхности золота элементарные частицы, одновременно являющиеся собственными античастицами — фермионы Майораны.
Naked Science 05:04
Общество
Киево-Печерскую лавру закроют на карантин из-за вспышки коронавируса
Киево-Печерская лавра закрывается на карантин из-за вспышки коронавируса COVID-19, всего там зарегистрировано более 90 случаев заражения, заявил в понедельник на брифинге мэр украинской столицы Виталий Кличко.
РИА Новости 05:16
Космос
Экспозиция курского вуза появится в павильоне «Космос» на ВДНХ
Городские известия (г. Курск) вчера в 09:37
Авто
Российские автопроизводители возобновляют работу
Известно, что «АвтоВАЗ» возобновляет работу с понедельника, 13 апреля.
Хакасия-Информ 00:17
Религия
В Греции завели дела против проводивших богослужения священников
Сообщается, что службы были проведены вопреки запрету на участие верующих в литургиях, введенному как греческими властями, так и Священным синодом Элладской православной церкви.
REGNUM 04:55
Здоровье
Четверо калужских больных коронавирусом находятся в реанимации
Весть (Калужская область) 02:26
Общество
Еще одну масштабную дезинфекцию проведут в Москве 12 апреля
В воскресенье, 12 апреля, в Москве проведут третью по счету масштабную дезинфекцию в целях борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru 11 апреля в 01:46
Шоу-бизнес
Вышедшую из комы Надежду Бабкину снимут с ИВЛ
Российскую певицу Надежду Бабкину, госпитализированную с пневмонией, рассчитывают снять с искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и «перевести на кислород».
Известия 11 апреля в 16:50
Общество
Врач раскрыл последние слова умирающего пациента с коронавирусом
Анестезиолог Деррик Смит (Derrick Smith), работающий в одной из нью-йоркских больниц, раскрыл последние слова пациента, зараженного коронавирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru вчера в 22:00