Экономика
РИА НовостиПравительство примет решение о переносе для бизнеса уплаты налогов
Правительство РФ сегодня примет решение о переносе для малых и средних предприятий (МСП) из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей сроков уплаты налогов и сборов, заявил на совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин.
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Здоровье
В Севастополе подтвержден новый случай заражения коронавирусом
COVID-19 обнаружен у пациентки, доставленной в больницу № 4 на Северной стороне.
Севастополь.ру 13:57
Финансы
Доллар и евро потеряли в цене на открытии Мосбиржи
Евро потерял 0,5% и стоит сейчас 80,31 рубля. При этом индекс РТС на подрос на 0,1%, а индекс Мосбиржи снизился на 0,1%.
Телеканал 360° 04:01
Армия и оружие
В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США
Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS.
Интерфакс 11:47
Культура
Онлайн-экскурсию по Третьяковке проведёт Сергей Шнуров
В рамках проекта "Искусство онлайн" в кинотеатре Окко фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров проведет онлайн-экскурсию по залам Третьяковской галереи.
Live24 02:38
Общество
Собянин утвердил правила пропускного режима
Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru 11 апреля в 13:41
Здоровье
Около 40% новых пациентов с коронавирусом болеют без симптомов
Около 40% пациентов, у которых был недавно выявлен коронавирус, болеют без симптомов, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
Газета.Ru 13:17
Гаджеты
Стало известно, каким будет новый iPhone 12
Российская газета 08:57
Экономика
В ФАС оценили рост цен на лимоны и чеснок из-за коронавируса
Резкий рост стоимости имбиря, лимонов и чеснока был вызван ажиотажным спросом из-за новостей о коронавирусе, а также тем, что российский рынок этих товаров в значительной степени зависит от импортных поставок.
Lenta.ru 13:46
Энергетика
Bloomberg оценил последствия сделки ОПЕК+ для России
Сделка по сокращению добычи нефти, достигнутая в ходе переговоров ОПЕК+ является "болезненной неудачей для России", пишет Bloomberg.
Газета.Ru 13:33
Общество
В Москве отменили салют в честь 75-летия освобождения Вены
В Москве отменили праздничный салют в честь 75-й годовщины освобождения Вены советскими войсками, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
РБК 15:01
Космос
Ученый РАН рассказал, когда люди смогут колонизировать Марс
Первые попытки реального покорения Марса могут быть предприняты человечеством относительно скоро, однако подготовка Красной планеты под переселение людей все еще очень далека.
Актуальные Новости 04:13
Политика
Кадыров извинился, что перепутал «Новую газету» с «Эхом Москвы»
Грозный, 13 апреля 2020, 21:06 — REGNUM Обвинение в продажности Западу, с которым обрушился в своем Telegram-канале 13 апреля на «Новую газету» глава Чечни Рамзан Кадыров, касаются другого СМИ — «Эха Москвы».
REGNUM 14:06
Общество
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса превысило 10 тысяч
Более 10 тысяч пациентов в штате Ньй-Йорк скончались от последствий заражения коронавирусом COVID-2019.
Национальная служба новостей 13:14
Общество
В Москве 6 тысяч человек лечатся от коронавируса на дому
В Москве более 6 тыс. человек проходят лечение от коронавирусной инфекции COVID-19 на дому.
RT на русском 14:46
Наука
Ученые назвали дистанцию распространения коронавируса
Китайские эксперты назвали новые данные о расстоянии, на которое может передаваться коронавирус, сообщает The Daily Mail.
Рамблер вчера в 07:57
Общество
МЧС ведет активную дезинфекцию Ершовского района от коронавируса
Ведется активная дезинфекция в Ершове. Отдельно ведется работа по профилю Приволжской железной дороги.
КП - Саратов 13:58
Общество
Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева
Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
Игры
Capcom может работать над ремейком Resident Evil 4
Над проектом с 2018 года работает студия M-Two, состоящая из бывших сотрудников Platinum и Capcom и участвовавшая в разработке ремейка Resident Evil 3. В качестве консультанта игры выступает директор оригинального тайтла Синдзи Миками.
News.ru 05:29
Хоккей
Тихонов продлил контракт с «Ак Барсом»
Советский спорт 13:01
Армия и оружие
Российская армия получила Т-90М «Прорыв»
Российская армия начала получать модернизированные танки Т-90М "Прорыв", сообщили в Западном военном округе.
Газета.Ru 05:00
Здоровье
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Политика
Путин потребовал рассмотреть вопрос о развитии полетов в стратосферу
Президент России Владимир Путин поручил изучить вопросы о развитии теории и практики полетов в стратосферу, а также составить ряд предложений, сообщили в Кремле.
Газета.Ru 14:53
Политика
В Минздраве сообщили о разработке в РФ препарата от коронавируса
Российская компания разработала препарат для лечения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 11:50
Шоу-бизнес
Первый муж Успенской: «молодые дела» делали за ширмочкой
Музыкант Виктор Шумилович до сих пор вспоминает, как Любовь Успенская соблазнила его своими причудливыми серебристыми штанами.
НТВ 10:01
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Общество
Собянин: в Москве наблюдается снижение госпитализации
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что тест-системы по выявлению коронавируса COVID-19 стали более эффективными, а в столице наблюдается снижение госпитализации.
Московский Комсомолец 09:41
Политика
Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах не будет что-то вовремя сделано для борьбы с коронавирусом.
РИА Новости 09:47
Транспорт
РЖД из-за коронавируса отменяют 32 поезда дальнего следования
Российские железные дороги временно отменят ряд поездов дальнего следования. Под сокращение попали 32 поезда, сообщает РБК.
Рифей-Пермь 01:38
Биатлон
«В биатлоне целое поколение воспитано на допинге. Вернуться к нормальной методике – непросто». Большое интервью Анатолия Хованцева
Впереди согласование с Министерством – Польховского могут не утвердить, но принципиального итога это не отменит: на Хованцева больше не рассчитывают.
Sports.ru 03:05