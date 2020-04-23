Экономика
Телеканал Санкт-ПетербургПутин поручил утвердить льготную ипотеку под 6,5% до 1 мая
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 мая утвердить льготную ипотечную программу, которая позволяет гражданам предоставлять кредиты на приобретение жилья по 6,5% годовых на весь срок.
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Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
Футбол
Николай Наумов: «Не исключаю, что в конце сезона из „Локомотива“ уйдет либо Семин, либо Кикнадзе»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов не исключает, что летом либо главный тренер команды Юрий Семин, либо гендиректор клуба Василий Кикнадзе покинут свои посты.
Спорт-Экспресс 14:45
Общество
Верховный суд разъяснил, как наказывать за нарушение самоизоляции
Верховный суд России дал разъяснения по поводу привлечения к административной ответственности за нарушения правил поведения в условиях распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:55
Общество
Собянин призвал не заниматься самолечением от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 23 апреля, заявил, что не стоит заниматься самолечением от коронавируса, так, 2/3 скончавшихся — это те, кто пытался лечиться сам.
Известия 12:07
Политика
Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет.
RT на русском 07:25
Общество
Источник назвал июнь крайним сроком карантина в России
Источник назвал июнь максимальным сроком карантинных ограничений, но не уточнил даты.
Дождь 11:21
Общество
В московском транспорте начали штрафовать за несоблюдение дистанции
Столичный департамент транспорта сообщил РИА Новости, что в общественном транспорте Москвы с 23 апреля будут штрафовать за несоблюдение социальной дистанции.
РИА Новости 14:38
Общество
В нескольких районах Калининградской области не нашли коронавирус
Главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура озвучила рейтинг заболеваемости COVID-19 в этом регионе.
Русский Запад 11:11
Общество
В Саратовской области возобновят работу магазины для садоводов
С завтрашнего дня в Саратовской области могут начать свою работу магазины категории садовых товаров и «все для дачи», постановление будет подписано уже сегодня.
Четвертая Власть 12:18
Общество
Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок
Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок Продуктовые сети начали вводить ограничения для покупателей из-за COVID-19.
Коммерсантъ 08:12
Общество
Собянин объяснил запрет на прогулки для москвичей
Как сообщил оперативный штаб, с начала этой недели в Москве выросло число пациентов, которые попадают в больницы с подозрением на коронавирус.
РБК 12:24
Политика
Захарова рассказала о пропавших в США российских школьниках
Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что до сих пор неизвестно местонахождение нескольких десятков российских школьников, которые уехали в США в рамках программы обмена.
Журналистская правда 10:15
Футбол
«Зенит» показал таблицу РПЛ с учетом соблюдения социальной дистанции
Официальный Twitter петербургского «Зенита» пошутил о расположении команд в таблице РПЛ и призвал соблюдать дистанцию.
Нева Спорт 14:02
Здоровье
В Гагарине подтвердили еще два случая заражения коронавирусом
В Гагаринском районе Смоленской области подтвердилось еще два случая заражения коронавирусом.
Readovka67.ru 15:10
Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
Общество
Отреставрированный памятник Жукову вернули на Манежную площадь
Коммерсантъ 12:03
Кино
Холли Берри рассказала, как Валентина Шевченко сломала ей кости
Голливудская актриса, обладательница "Оскара" Холли Берри рассказала, как получила травмы на съемках фильма "Bruised" ("В синяках") во время сцены с участием киргизской чемпионки UFC Валентины Шевченко.
РИА Новости 06:19
Общество
В Самарской области скончался первый пациент с коронавирусом
Как рассказал глава региона, первый летальный случай в Самарской области будет подтвержден врачами.
Волга Ньюс 14:34
Музыка
Роттердам заявил о готовности принять «Евровидение» в 2021 году
"Евровидение" должно было пройти в Роттердаме в этому году, однако мероприятие было отменено из-за вспышки коронавируса.
ТАСС 13:44
Общество
В Минобрнауки определились с началом учебного года
Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета вчера в 06:43
Политика
Мишустин уволил замглавы Минпромторга Овсянникова
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра Минпромторга Дмитрия Овсянникова, который ранее был исключен из партии «Единая Россия» за грубое поведение в аэропорту Ижевска.
Коммерсантъ 13:32
Общество
В Италии число вылечившихся от коронавируса превысило новые случаи
Число вылечившихся за сутки от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, в Италии впервые превысило число заболевших.
Lenta.ru 15:08
Общество
Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам
Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия 08:18
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
Армия и оружие
Новейшие РСЗО «Ураган-1М» назвали лучшими системами в мире
«По своим возможностям, «Ураган-1М» можно считать лучшей РСЗО в мире», - подытожил Карякин.
ГЛАС.RU 10:57
Политика
Саакашвили высказался о конфликтах с Аваковым в правительстве Украины
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, получивший от президента Украины Владимира Зеленского предложение занять пост вице-премьера по реформам, высказался о возможной работе вместе с главой МВД Арсеном Аваковым, с которым скандалил несколько лет назад.
Lenta.ru 13:58
Общество
Собянин допустил ужесточение ограничительных мер в Москве
Принятые на сегодняшний день в Москве меры по борьбе с новой коронавирусной инфекцией оптимальны, власти стремятся избежать сценариев с введением войск, как в других странах.
ТАСС 11:54
Общество
Хуснуллин заявил об отсутствии планов по увеличению тарифов ЖКХ
Правительство пока не планирует принимать меры по увеличению тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
Известия 14:50
Кино
В сети появился тизер второго «Венома»
ГЛАС.RU вчера в 10:24