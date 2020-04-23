Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 мая утвердить льготную ипотечную программу, которая позволяет гражданам предоставлять кредиты на приобретение жилья по 6,5% годовых на весь срок.

Путин поручил утвердить льготную ипотеку под 6,5% до 1 мая

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