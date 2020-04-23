Недвижимость
СаминвесторПравительство утвердило программу льготной ипотеки
Напомним, в рамках программы россияне смогут с 17 апреля по 1 ноября текущего года оформить ипотечный кредит на покупку новостройки под 6,5% годовых. Разницу между реальной и рекомендованной ставкой оплатить правительство.
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Комментарии
Общество
Названы города-лидеры Подмосковья по числу зараженных коронавирусом
Города Одинцово и Люберцы лидируют в Подмосковье по числу инфицированных коронавирусом.
Известия 18:56
Общество
В Кемеровской области выявлено 9 новых случаев заражения коронавирусом
В Кемеровской области за минувшие 24 часа медики подтвердили коронавирус еще у 9 человек, стало известно evo-rus.com Среди новых зараженных 3 человека из поселка Краснобродский, 2 — из Новокузнецка, по 1 — из Кемерова, Белова, поселка Тяжинского и Анжеро-Судженска.
Evo-rus.com 23 апреля в 02:20
Общество
Глава новосибирского МВД подал в отставку
Рапорт об увольнении подал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенант Юрий Стерликов, который занимал эту должность с февраля 2015 года.
Коммерсантъ Новосибирск вчера в 01:47
Экономика
Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян на 0,2%
Реальные доходы россиян в первом квартале 2020 года снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Росстат (.doc).
Коммерсантъ 21:52
Общество
Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснил возможные обстоятельства смерти четырех медсестер, чьи имена приводятся в неофициальном списке российских медиков, якобы умерших в период пандемии коронавируса.
РИА Новости 16:44
Единоборства
Волк Хан обратился к Олегу Тактарову
FightTime.ru 23 апреля в 17:11
Происшествия
Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова
Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости 18:26
Общество
Певца Максима Леонидова задержали в Санкт-Петербурге
"Полиция задержала в Шуваловском парке Максима Леонидова, который посмел отойти на 100 метров от дома", - сообщил Вишневский.
RuNews24.ru 07:07
Общество
В МЧС объяснили, в каких случаях можно покинуть место самоизоляции
МЧС рекомендует строго соблюдать режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, покидать место изоляции можно только в исключительных случаях при угрозе жизни.
РИА Новости 20:13
Общество
New York Post: Ким Чен Ын мог умереть после операции
Коммерсантъ 16:41
Наука
Биологи объяснили ослабление сладкого вкуса у холодных продуктов
В статье, опубликованной в журнале Current Biology, ученые отмечают, что лабораторные дрозофилы демонстрируют заметное снижение тяги к сладкому при температуре 19 °С, в сравнении с тем же блюдом при температуре 23 °С. При этом воспринимающие сладкий вкус рецепторы у мушек срабатывали одинаково в обоих случаях.
Naked Science вчера в 04:35
Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru 01:34
Общество
Пульмонолог рассказал о последствиях коронавируса в легкой форме
По словам главного пульмонолога Свердловской области Игоря Лещенко, в легкой форме коронавирус протекает примерно у 80 % зараженных.
Невские Новости 19:29
Футбол
Дзюба попал в топ-10 футболистов Европы с истекающими контрактами
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба попал в список десяти лучших игроков Европы, у которых скоро закончится контракт, сообщает портал Football 365.
Газета.Ru 21:50
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова попал в больницу с подозрением на пневмонию
Отец и тренер российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап оказался в больнице.
Газета.Ru 14:25
Общество
Депутат Госдумы Калашников госпитализирован с коронавирусом
Глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что находится в больнице с двусторонним воспалением легких, вызванным коронавирусом.
Российская газета 06:53
Общество
В Совфеде предложили разрешить пенсионерам гулять по очереди
Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский предложил разрешить россиянам старше 65 лет гулять по очереди рядом с домом и во дворе, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 15:41
Общество
Орешкин: России не удастся остаться островком стабильности
Российская экономика была гораздо более подготовлена к кризису, чем экономики других стран, однако остаться островком стабильности в такой ситуации невозможно, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин.
Вестник Кавказа 06:13
Здоровье
Беременных женщин проверят на коронавирус в Иркутской области
Беременных женщин проверят на коронавирус в Иркутской области.
ИА Альтаир 07:44
Общество
Чехия открывает границы после карантина
Чехия стала первой страной Евросоюза, которая приняла решение открыть границы и снять ряд ограничительных мер, которые вводились из-за коронавируса.
BFM.ru 08:56
Музыка
Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко
Казаченко была в команде рэпера Басты, который по результатам голосования был признан лучшим наставником сезона.
Национальная служба новостей вчера в 17:58
Футбол
Сезон в Голландии завершен досрочно. Чемпион определен не будет
«Аякс» благодаря лучшей разнице мячей окажется в более выгодном положении в следующем сезоне и выступит в последнем квалификационном раунде Лиги чемпионов, «АЗ» стартует во втором.
Sport24.ru вчера в 11:47
Общество
В России за сутки выявили 5966 случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 5966 новых случаев заражения коронавирусом, 66 пациентов скончались, 682 выписались из больниц, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РИА Новости 06:18
Футбол
Футболист Квеквескири: в Венгрии меня «в шутку» называли террористом
Москва, 26 апреля 2020, 03:09 — REGNUM Полузащитник «СКА-Хабаровска» Ираклий Квеквескири поделился своими воспоминаниями, как проходило общение с венгерскими игроками клубов «Печ» и «СЗТК-Эрима».
REGNUM 20:09
Общество
ВОЗ призвала переболевших коронавирусом не полагаться на иммунитет
Всемирная организация здравоохранения предупредила инфицированных и вылечившихся об опасности повторного заражения.
Знамя 31 17:10
Футбол
Уткин заявил, что «Зенит» разоряет РПЛ
Известный журналист, комментатор и YouTube-блогер Василий Уткин рассказал во время прямого эфира на своем канале рассказал об отношении к санкт-петербургскому "Зениту", который неоднократно ранее называл "Империей зла".
ProstoProSport 00:48
Футбол
УЕФА назвал условия, при которых чемпионаты могут завершить досрочно
23 августа состоялось заседание Исполнительного комитета УЕФА, на котором были озвучены возможные причины досрочного завершения сезона национальных чемпионатов.
Metaratings 23 апреля в 10:07