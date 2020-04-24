Недвижимость
ТАССПравительство приняло программу льготной ипотеки под 6,5%
Президент России поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. С 20 апреля, не дожидаясь постановления правительства, банки начали принимать первые заявки и выдавать жилищные кредиты.
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с чего всё началось
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%. Соответствующий документ опубликован в четверг, 23 апреля, на сайте правительства.Известиявчера в 15:09
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Комментарии
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Жители Москвы устали от режима самоизоляции и стали менее ответственно относиться к его соблюдению, заявила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в интервью «Первому каналу».
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РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru 11:52
Политика
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру получения российского гражданства для иностранцев.
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«Главное, что еще раз хочу сказать, чтобы наше движение вперед сопровождалось уверенностью наших граждан в том, что еще надо чуть-чуть потерпеть, и мы непременно из этой ситуации выйдем», — приводит «РИА Новости» слова Голиковой.
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Обозреватель Врн 15:26
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ВСУ несут угрозу Украине: коронавирус косит ряды «непобедимых»
За неделю ВСУ 74 раза нарушили режим прекращения огня, в том числе из запрещённых видов вооружения.
Rusvesna.su 09:20
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Роман Старовойт поручил провести служебную проверку по ситуации в БСМП
Глава региона Роман Старовойт на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона коронавируса поручил провести служебную проверку после ситуации в БСМП.
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Дарья Мороз назвала свадьбу Богомолова и Собчак закрытой темой
Мороз призналась, что это было менее неприятно, нежели свадьба Собчак и Богомолова.
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Верховный суд объяснил, как штрафовать за нарушение самоизоляции
Верховный суд России объяснил, как наказывать граждан и организации за нарушение режима самоизоляции.
Properm.ru 22 апреля в 04:23
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Сооснователь ритейлера DNS Дмитрий Алексеев сообщил "Ъ", что компания уже выплачивает сумму 65 млн руб. сбора за электронику, которую, согласно мировому соглашению с Российским союзом правообладателей (РСП), должна перевести до августа 2020 года.
Коммерсантъ 08:59
Происшествия
Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом
Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код.
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В Москве полицейского и адвоката подозревают во взяточничестве
Сотрудник полиции и адвокат были задержаны в Москве по подозрению во взяточничестве на 500 тысяч рублей, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
РИА Новости 12:47
Общество
Власти РФ могут ужесточить имеющиеся ограничения контактов граждан
Российские власти могут ужесточить имеющиеся меры по ограничению контактов людей, если они не будут соблюдать уже введенные.
Будущее России. Национальные проекты 13:26
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
RT на русском 10:40
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Грузия может отозвать посла с Украины из-за Саакашвили
Власти Грузии рассматривают вопрос отзыва посла с Украины «как минимум для консультаций», заявил премьер-министр Георгий Гахария, комментируя возможное назначение экс-президента Михаила Саакашвили вице-премьером на Украине.
Взгляд.ру 08:11
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Переболевший коронавирусом описал реальную обстановку в Склифе
«Значит, не коронавирус», - радостно подумал я. На следующий день после приезда скорой ко мне пришла врач из районной поликлиники, сказала, что красное горло, послушала легкие – все было чисто с её слов, и назначила курс лечения антибиотиками.
Московский Комсомолец 10:00
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В ДНР решили переименовать Донецк в Сталино
«Установить в качестве символа города Донецка наименование «город Сталино», используемое наряду с наименованием «город Донецк» при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории Донецкой Народной Республики и города Донецка, связанным с Великой Отечественной войной», — говорится в документе.
Известия 11:15
Общество
На этот год не стоит планировать зарубежных поездок, считает Матвиенко
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РИА Новости 07:27
Происшествия
Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов
В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости 08:08
Общество
Союз педиатров предложил продлить учебный год для старшеклассников
Продлить учебный год учащимся старших классов до июня порекомендовала президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова 24 апреля на совещании заместителя Председателя Правительства Татьяны Голиковой с ведущими эпидемиологами и вирусологами.
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Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний расширил список симптомов COVID-19.
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Роспотребнадзор дал рекомендации регионам по открытию парикмахерских
Роспотребнадзор дал властям регионов рекомендации по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса.
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Цифровые пропуска для передвижения введут в 21 регионе России
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Сычёв о Дрогба, пристрастии к чаю от Басты и своём подкасте
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