с чего всё началось

Президент России поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. С 20 апреля, не дожидаясь постановления правительства, банки начали принимать первые заявки и выдавать жилищные кредиты.

Финансы ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов. 1,1K

Общество Ракова объяснила ужесточение режима самоизоляции в Москве Жители Москвы устали от режима самоизоляции и стали менее ответственно относиться к его соблюдению, заявила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в интервью «Первому каналу». 287

Политика Голикова попросила россиян чуть-чуть потерпеть «Главное, что еще раз хочу сказать, чтобы наше движение вперед сопровождалось уверенностью наших граждан в том, что еще надо чуть-чуть потерпеть, и мы непременно из этой ситуации выйдем», — приводит «РИА Новости» слова Голиковой. 108

Общество В Москве умер 41 больной коронавирусом В Москве за прошедший день умер еще 41 человек, у которого был диагностирован коронавирус. 16

Общество Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров. 415

Общество Липчанам разрешат одиночные пробежки и прогулки с семьей Жители Липецкой области с субботы, 25 апреля, получат возможность выходить на одиночные пробежки по улице и прогулки семьей. 3

Здоровье Роман Старовойт поручил провести служебную проверку по ситуации в БСМП Глава региона Роман Старовойт на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона коронавируса поручил провести служебную проверку после ситуации в БСМП.

Экономика Ритейлер DNS начал выплаты по иску Российского союза правообладателей Сооснователь ритейлера DNS Дмитрий Алексеев сообщил "Ъ", что компания уже выплачивает сумму 65 млн руб. сбора за электронику, которую, согласно мировому соглашению с Российским союзом правообладателей (РСП), должна перевести до августа 2020 года. 13

Происшествия Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код. 584

Происшествия В Москве полицейского и адвоката подозревают во взяточничестве Сотрудник полиции и адвокат были задержаны в Москве по подозрению во взяточничестве на 500 тысяч рублей, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова. 4

Общество Власти РФ могут ужесточить имеющиеся ограничения контактов граждан Российские власти могут ужесточить имеющиеся меры по ограничению контактов людей, если они не будут соблюдать уже введенные. 3

Политика Грузия может отозвать посла с Украины из-за Саакашвили Власти Грузии рассматривают вопрос отзыва посла с Украины «как минимум для консультаций», заявил премьер-министр Георгий Гахария, комментируя возможное назначение экс-президента Михаила Саакашвили вице-премьером на Украине. 214

Здоровье Переболевший коронавирусом описал реальную обстановку в Склифе «Значит, не коронавирус», - радостно подумал я. На следующий день после приезда скорой ко мне пришла врач из районной поликлиники, сказала, что красное горло, послушала легкие – все было чисто с её слов, и назначила курс лечения антибиотиками. 1

Политика В ДНР решили переименовать Донецк в Сталино «Установить в качестве символа города Донецка наименование «город Сталино», используемое наряду с наименованием «город Донецк» при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории Донецкой Народной Республики и города Донецка, связанным с Великой Отечественной войной», — говорится в документе. 4

Происшествия Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе. 16

Общество Союз педиатров предложил продлить учебный год для старшеклассников Продлить учебный год учащимся старших классов до июня порекомендовала президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова 24 апреля на совещании заместителя Председателя Правительства Татьяны Голиковой с ведущими эпидемиологами и вирусологами.

Здоровье Расширен список симптомов коронавируса Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний расширил список симптомов COVID-19. 7

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации регионам по открытию парикмахерских Роспотребнадзор дал властям регионов рекомендации по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса. 39