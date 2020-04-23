Недвижимость

Русская ПланетаРусская ПланетаВ России утверждена программа льготной ипотеки под 6,5% годовых

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Документ опубликован на сайте правительства. В правительстве полагают, что эта программа позволит обеспечить выдачу до 250 тысяч новых жилищных кредитов.
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Сколько новостроек в Подмосковье подпадает под ипотеку в 6,5%

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Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых

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Подспорье для граждан: в России утвердили программу льготной ипотеки

РЕН ТВ23 апреля в 21:17
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