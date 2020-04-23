Недвижимость
ТАССПравительство приняло программу льготной ипотеки под 6,5%
Президент России поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. С 20 апреля, не дожидаясь постановления правительства, банки начали принимать первые заявки и выдавать жилищные кредиты.
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Комментарии
Общество
В Калининградской области введут новый режим самоизоляции
В Калининградской области с 29 апреля вводят новый режим самоизоляции.
РБК Калининград 06:07
Общество
Голикова: Жители России уже устали от ограничений от коронавируса
Татьяна Голикова напомнила, что в России число зараженных коронавирусом за последнюю неделю выросло в 2,1 раза.
RuNews24.ru 12:35
Общество
Матвиенко посоветовала россиянам не планировать зарубежные поездки
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе интервью телеканалу «Россия 24» посоветовала россиянам не планировать зарубежные поездки до конца 2020 года.
МР7.ру 11:24
Космос
Танец вокруг черной дыры
Коммерсантъ Наука 22 апреля в 12:36
Авто
Эксперты выяснили, что надежнее: карбюратор или инжектор
Плюс инжектора заключается в его экологичности и надежности, карбюратор приходится постоянно чистить, подкручивать и регулировать, обедняя или обогащая смесь в том, а с инжектором не придется столько возиться в повседневной жизни.
Тарантас Ньюс 02:20
Транспорт
ГИБДД разъяснила порядок передвижения между регионами
Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости 10:58
Шоу-бизнес
Ксения Собчак назвала Викторию Боню тупой
Поддержала Роднянского и Ксения Собчак, которая и вовсе назвала Боню тупой.
Uznayvse.ru 05:21
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Общество
В Испании выясняют, как вирус проник в страну
Учёные главного института в области исследования вирусов в Мадриде взяли на пробы образцы пациентов из разных регионов Испании, чтобы понять какого типа коронавирус в какой территории, а ещё когда и где им мог заразиться больной.
Вести.Ru 19:09
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации регионам по открытию парикмахерских
Роспотребнадзор дал властям регионов рекомендации по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса.
Известия 15:37
Общество
Патриарх Кирилл направил в Италию 8 тонн медицинских материалов
Патриарх Кирилл направил в итальянскую область Апулия 8 тонн медицинских материалов, сообщил губернатор Микеле Эмильяно.
Коммерсантъ 18:32
Общество
Эпидемиолог назвал срок окончания пандемии коронавируса
«Пандемии двух зоонозных коронавирусов SARS (Китай, 2002-2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012-2014) закончились примерно через 6-7 месяцев после того, как были зафиксированы первые случаи заражения», - пояснил Бутенко.
MOS.news вчера в 11:14
Автоспорт
Хельмут Марко: Две гонки в Австрии пройдут 5 и 12 июля
«В Австрии пройдут две гонки, каждая в воскресенье – 5 и 12 июля», – заявил в эфире радиостанции спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко.
Autosport.com.ru 07:15
Политика
Небензя обратил внимание на нарушение при выступлении главы МИД Косова
Постпред РФ при ООН Василий Небензя обратил внимание на нарушение процедуры, которое допустил глава МИД в техническом правительстве непризнанного Косова Глаук Конюфца во время выступления в СБ ООН – представитель края выступал на фоне желто-голубого флага непризнанной республики.
РИА Новости 16:53
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru 11:52
Здоровье
Ученые из Италии раскрыли правду о смертности от коронавируса
Итальянские исследователи изучили данные o смертности от коронавируса в Ломбардии, сильнее других регионов страны пострадавшей от эпидемии.
Известия 19:23
Общество
Онищенко оценил влияние солнечного света на коронавирус
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус быстро погибает от воздействия прямого солнечного света.
РИА Новости 18:32
Космос
Опубликована первая комплексная геологическая карта Луны
ИА Красная Весна вчера в 17:07
Общество
Министр здравоохранения Амурской области ушла с поста
Евгения Жарновникова начала исполнять обязанности главы ведомства в мае 2019-го после ухода прежнего министра Андрея Субботина.
Амурская правда 02:53
Общество
Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку
"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета 08:09
Здоровье
Врачи порекомендовали принимать витамин D на самоизоляции
Британские врачи рекомендуют людям, которые на фоне пандемии коронавируса остаются дома на самоизоляции, ежедневно принимать витамин D, пишет «Российская газета» со ссылкой на рекомендации управления здравоохранения Англии.
Аргументы и Факты 04:22
Игры
Разработчики SnowRunner будут выплачивать деньги авторам лучших модификаций
Студия Saber Interactive подтвердила, что симулятор бездорожья SnowRunner получит официальную поддержку модификаций на PC в день релиза — 28 апреля.
3DNews 10:50
Политика
В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете
В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства.
РБК 04:07
Происшествия
Адвокат Винника Тимофей Мусатов погиб в Москве
Российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, погиб в Москве в результате несчастного случая, сообщили в адвокатской конторе.
Коммерсантъ 15:21
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
Авто
В России прекратились продажи самого дешевого автомобиля в мире
Квадрицикл Qute, больше известный в СМИ как «самый дешевый автомобиль в мире», официально покинул российский рынок.
Автоновости дня 04:34
Технологии
Xiaomi выпустила складной электровелосипед с запасом хода 80 км
Максимальная расчетная скорость составляет 25 км / ч, запас хода при питании от батареи составляет около 55 км, а при задействовании педалирования — 80 км. Есть жидкокристаллический экран с хорошей видимостью на солнце, который защищен по стандарту IPX7.
Srnsk вчера в 08:46
Общество
В Москве умер 41 пациент с коронавирусом
В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
РИА Новости 14:29
Наука
Ученые раскрыли детали кровавых жертвоприношений майя и ацтеков
Авторы исследования установили, что в древние времена на территории Мезоамерики проживали разные племена, у каждого были свои культура, обычаи, символы, поэтому изучить детали ритуалов всех народностей непросто.
Актуальные Новости 16:03