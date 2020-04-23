Недвижимость

ТАССТАССПравительство приняло программу льготной ипотеки под 6,5%

Президент России поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. С 20 апреля, не дожидаясь постановления правительства, банки начали принимать первые заявки и выдавать жилищные кредиты.
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Программа льготной ипотеки под 6,5% оказалась «с сюрпризом». Участникам придется страховать жизнь на несколько десятков тысяч рублей

Фонтанка.Ру14:30

Кабмин утвердил предложенную Путиным программу льготной ипотеки

РЕН ТВвчера в 15:09

Правительство утвердило программу льготной ипотеки

РИА Новостивчера в 15:25

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%

Rambler News Serviceвчера в 15:09

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых

ТАССвчера в 15:33

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки в России

Российская газетавчера в 15:18

Сколько новостроек в Подмосковье подпадает под ипотеку в 6,5%

РБК07:27
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