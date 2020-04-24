с чего всё началось

На прошлой неделе президент Владимир Путин поручил запустить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса.

Здоровье Еще 94 случая коронавируса подтверждено в Нижегородской области 94 новых случая заражения коронавирусной инфекцией подтверждено в Нижегородской области на 24 апреля, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. 19

Политика Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны. 1K

Происшествия В Челябинской области отмечен существенный рост случаев коронавируса Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о существенном приросте случаев коронавирусной инфекции в регионе за сутки. 297

Экономика НАФИ: 60% российских предпринимателей уже имеют просрочки по аренде Эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 привела к тому, что большая часть (60%) российских предпринимателей имеет просрочку по аренде занимаемых помещений, свидетельствуют данные апрельского опроса Национального агентства финансовых исследований (НАФИ). 3

Общество Глава Минздрава Амурской области ушла в отставку Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова приняла решение уйти в отставку по собственному желанию 27 апреля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление регионального правительства. 58

Авто Россию покинул самый дешевый автомобиль в мире Что касается мирового рынка, то на данный момент самым дешевым автомобилем считается индийская малолитражка Tata GenX XE Nano, цена которой начинаются от 3 310 долларов, что, примерно, на 500 долларов меньше, чем Qute. 3

Финансы ЦБ поставил очередной рекорд расхода валюты на поддержку рубля Объемы продажи валюты на бирже ЦБ увеличивает третий день подряд, нарастив ежедневно продаваемую сумму в рублевом эквиваленте с 14,8 млрд до 23 млрд. 91

Гаджеты Intel Tiger Lake находится в производстве, запуск — в середине года Процессоры Intel для мобильных ПК, выпущенные с использованием технологического процесса 10 нм На CES 2020 Intel демонстрировала процессоры Tiger Lake с четырьмя ядрами общего назначения и графическим процессором с 96 исполнительными блоками (execution units, EUs).

Политика Саакашвили принял предложение Зеленского стать вице-премьером Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили принял предложение украинского лидера Владимира Зеленского стать вице-премьером Украины. 106

Общество В Совфеде допустили продление режима изоляции на май Первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский не исключил, что режим самоизоляции, введенный в России из-за распространения коронавируса, может быть продлен на май. 13

Здоровье В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете». 118

Общество Управделами Московской патриархии заразился коронавирусом Управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий (Порубай) заразился коронавирусом, сообщили в рабочей группе при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии. 47

Общество Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса «Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс». 35

Общество Радаев сменил министра здравоохранения Саратовской области 52-летний Олег Костин недавно был назначен главврачом перинатального центра на улице Рабочей, который перепрофилирован для лечения пациентов с коронавирусом. 38