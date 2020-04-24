с чего всё началось

Президент России поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. С 20 апреля, не дожидаясь постановления правительства, банки начали принимать первые заявки и выдавать жилищные кредиты.

Финансы ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов. 361

Музыка Rolling Stones выпустила новую песню впервые за восемь лет Знаменитая британская рок-группа Rolling Stones впервые за восемь лет выпустила новый сингл под названием "Living in a Ghost Town" ("Жизнь в городе-призраке"), частично записанный в условиях изоляции в связи с коронавирусом, сообщил вокалист группы Мик Джаггер. 13

Здоровье Ученые обнаружили новый симптом коронавируса Американские врачи обнаружили новый симптом COVID-19, который назвали "коронавирусные пальцы", сообщает USA Today. 44

Общество Путин подписал «закон о наливайках» Законом, получившим название "законом о наливайках", ограничивает продажу алкоголя в кафе и барах, расположенных на первых этажах жилых домов, вплоть до полного запрета продажи, если площадь данного бара или кафе меньше 20 кв.м. При этом субъекты РФ получили право самостоятельно определять размер площадей таких кафе. 7

Общество В Калининградской области откроют непродовольственные магазины Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что непродовольственные магазины в Калининградской области откроются 29 апреля. 159

Общество Власти Свердловской области объяснили порядок введения пропусков Накануне замгубернатора региона Павел Креков объявил, что в Свердловской области на майских праздниках будет действовать пропускной режим, чтобы максимально обеспечить изоляцию граждан из-за коронавируса. 131

Экономика Путин рассказал о рисках для автопрома на фоне эпидемии коронавируса Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в российской автомобильной промышленности и поддержке отрасли.

Здоровье Глава ФОМС назвала тарифы на лечение пациентов с коронавирусом Лечение пациентов с коронавирусом в легкой форме в системе обязательного медицинского страхования тарифицируется как лечение пневмонии, а лечение заболевания средней тяжести — на 40% дороже.

Политика Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19. 1,1K

Политика Путин призвал «подставить плечо» автопрому Президент России Владимир Путин считает важным обеспечить стабильную работу автомобильной промышленности и поддержать спрос на его продукцию.

Авто Volvo анонсировала новую базовую версию Volvo XC90 в России 1 мая 2020 года российские дилеры Volvo начнут прием заказов на флагманский внедорожник Volvo XC90 2021 модельного года в обновленной базовой комплектации.

Общество В регионе введут цифровые пропуска Минкомсвязи получило заявки от 21 субъекта Российской Федерации на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков. 5,3K

Авто Из России ушел самый дешевый автомобиль в мире Автопроизводитель из Индии Bajaj прекратил на российском рынке продажи малолитражного хетчбэка Qute. Машина считается самой дешевой в мире. 8

Общество Захарова рассказала, что Лавров самоизолировался на работе Министр иностранных дел России Сергей Лаврову на фоне пандемии COVID-19 самоизолировался на работе.

Шоу-бизнес Саша Савельева показала фигуру в купальнике Саша Савельева показала фигуру в купальнике Саша Савельева скучает по морю и публикует снимки в купальнике.

Политика США признали наличие на Украине секретных биологических лабораторий Посольство США на Украине впервые официально признало наличие в этой стране американских биологических лабораторий для опытов с вирусами. 2