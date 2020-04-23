Недвижимость

ТАССТАССПравительство приняло программу льготной ипотеки под 6,5%

Президент России поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. С 20 апреля, не дожидаясь постановления правительства, банки начали принимать первые заявки и выдавать жилищные кредиты.
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По льготной ставке

Интерфакс - Россиявчера в 06:39

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки в России

Российская газета23 апреля в 15:18

Правительство утвердило программу льготной ипотеки

РИА Новости23 апреля в 15:25

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%

Rambler News Service23 апреля в 15:09

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых

ТАСС23 апреля в 15:33

Премьер-министр утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых

Интерфаксвчера в 02:28

Кабмин утвердил предложенную Путиным программу льготной ипотеки

РЕН ТВ23 апреля в 15:09
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Роспотребнадзор опубликовал карту распространения коронавируса в Екатеринбурге.
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Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
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Кабмин одобрил законопроект о запрете блокировать счета в банках без объяснения причин

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Голикова заявила, что россияне устали от ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова выступила с заявлением, в котором отметила, что россияне устали от ограничений, связанных с нераспространением коронавирусной инфекции.
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В Брянской области еще двое человек скончались от коронавируса

В Брянской области от коронавирусной инфекции скончались четыре человека.
Городской телеканал (Брянск) 03:27
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Путин подписал указ о переносе даты окончания Второй мировой войны

«3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)», — сказано в документе.
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В Петербурге умер врач после заражения коронавирусом

Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными.
ТАСС вчера в 20:16
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Происшествия

Адвокат Винника Тимофей Мусатов погиб в результате несчастного случая

Российский адвокат Тимофей Мусатов, защищавший Александра Винника, погиб в Москве в результате несчастного случая.
Известия вчера в 08:27
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Наука

Отказ от пищевой соли поможет избежать сердечных заболеваний

Отказ человеком от пищевой соли поможет избежать сердечных заболеваний, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 13:06
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Петербургские школьники смогут закончить учебный год досрочно

Поребрик.Медиа вчера в 23:25
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Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
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В Киеве коронавирусом заболели более 1 тыс. человек — Минздрав

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Украина.ру 23 апреля в 02:42
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Медики расширили перечень симптомов коронавируса

В США скорректировали список главных симптомов инфекции, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2. Теперь он состоит из девяти пунктов.
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На этот год не стоит планировать зарубежных поездок, считает Матвиенко

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РИА Новости вчера в 07:27
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Итальянские учёные изучили данные о смертности от коронавируса

Итальянские учёные провели анализ данных о смертности от коронавируса в десяти населённых пунктах области Ломбардия.
RT на русском вчера в 21:49
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Общество

ГИБДД объяснила правила передвижения между регионами в условиях вируса

ГИБДД сообщила о том, что в случае, если граждане захотят проехать из одного региона в другой, они должны выяснять, какие ограничения на передвижение вводят местные власти.
РБК вчера в 17:49
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Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку

"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
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Cамодельные двухслойные маски задержали от 80 до 99% частиц аэрозолей

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«Проблемы, связанные с быстрым тестированием на патогенные микроорганизмы, создают большую неопределенность в отношении того, какие лица находятся на карантине, и целый ряд других проблем, связанных со здоровьем и экономикой», — утверждает Каннингем.
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Инфекционисты обосновали скачки заболеваемости коронавирусом в России

В течение последней недели в России наблюдаются скачки числа новых случаев заражения COVID-19.
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Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции

Коллективный иск к мэрии Москвы подали в начале апреля сторонники оппозиционного политика Дмитрия Гудкова.
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Экономист Андрей Нечаев прокомментировал стычку ЦБ и Глазьева

Ученый-экономист Андрей Нечаев прокомментировал ситуацию в разговоре с корреспондентом МК.
Московский Комсомолец 23 апреля в 11:48
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