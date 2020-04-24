с чего всё началось

Президент России поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. С 20 апреля, не дожидаясь постановления правительства, банки начали принимать первые заявки и выдавать жилищные кредиты.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку на два шага Банк России снизил ключевую ставку на два шага Совет директоров ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки до 5,5% — на два стандартных шага. 1,2K

Армия и оружие Минобороны опубликовало «новые» фотографии со встречи на Эльбе Москва, 25 апреля 2020, 00:26 — REGNUM На официальном сайте Минобороны России начал работу новый раздел с уникальными фотографиями советских полководцев в период встречи союзных армий на Эльбе в апреле 1945 года, об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства. 4

Общество Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы. 304

Происшествия В Ярославской области ветер оборвал тросы пешеходного моста через реку Сильный ветер оборвал два троса навесного пешеходного моста через реку Устье в Борисоглебском районе Ярославской области, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. 58

Здоровье Обнародован план выхода Украины из карантина по коронавирусу Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал в своем Telegram-канале план из 5 этапов по выходу страны из карантина, введенного из-за распространения нового коронавируса.

Общество Роспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку. 121

Политика WP: Трамп намерен сделать долгосрочной приостановку иммиграции в США Указ президента США Дональда Трампа о приостановке иммиграции в страну не является временной мерой, сообщает The Washington Post со ссылкой на аудиозапись закрытого разговора советника президента Стивена Миллера со сторонниками Трампа.

Общество Иммунитет к коронавирусу вырабатывается не у всех, заявила Попова Попова уточнила, что они могут болеть не один раз тем, чем остальные 90-95% популяции не будут болеть, переболев единожды.

Финансы Россияне стали забирать валюту со вкладов На фоне падения курса рубля из-за снижения цен на нефть россияне начали забирать валюту с депозитов в банках. 32

Происшествия Экс-депутат Госдумы Волчек арестован Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда. 79

Здоровье Медики расширили перечень симптомов коронавируса В США скорректировали список главных симптомов инфекции, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2. Теперь он состоит из девяти пунктов. 9

Происшествия В Мурманской области коронавирус нашли еще у 57 человек Мурманск, 24 апреля 2020, 00:45 — REGNUM В Мурманской области подтвердили еще 57 положительных тестов на коронавирус SARS-CoV-2, число зараженных в регионе выросло до 663. 78

Общество Минпросвещения рекомендовало перенести оздоровительную кампанию Минпросвещения направило в регионы письма с рекомендацией перенести детскую оздоровительную кампанию из-за коронавируса.

Политика Около половины пользователей Твиттера, пишущих о коронавирусе, не являются реальными людьми В результате исследования выяснилось, что специальные программы-боты пишут чаще, чем это делают люди и массово перемещаются из одного сегмента социальной сети в другой, а также распространяют дезинформацию.