с чего всё началось

Президент России поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. С 20 апреля, не дожидаясь постановления правительства, банки начали принимать первые заявки и выдавать жилищные кредиты.

Общество Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса. 234

Политика Подмосковье запросило помощь военных в борьбе с коронавирусом Губернатор Московской области Андрей Воробьев запросил у Минобороны помощь в борьбе с коронавирусом, заявил глава ведомства Сергей Шойгу. 636

Общество Мантуров раскрыл возможные сроки выпуска вакцины от коронавируса Москва, 24 апреля 2020, 18:31 — REGNUM Выпуск вакцины от коронавируса планируется начать до конца 2020 года.

Здоровье Минздрав назвал препараты для лечения коронавируса у детей При применении гидроксихлорохина Минздрав просит медиков перед этим сделать ребенку ЭКГ и в дальнейшем в ходе лечения постоянно проводить мониторинг ЭКГ.

Авто Составлен рейтинг автомобилей, которые почти не ломаются Немецкие аналитики из компании TUV составили рейтинг самых надежных легковых автомобилей, которые предлагаются на европейском авторынке. 113

Общество Жители регионов смогут оформлять цифровой пропуск на 24 часа Пропуска для выхода граждан на работу будут действовать 24 часа, рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов в эфире телеканала РБК. 1,7K

Общество Двое граждан США не выдержали условий калининградского обсерватора В Калининградской области откроют четвёртый обсерватор в санатории "Янтарный берег", но на этом региональные власти ограничатся, "чтобы ничего другого не оставалось людям, как брать обратный билет и лететь обратно", заявил сегодня, 24 апреля, на брифинге губернатор региона Антон Алиханов. 4

Политика Саакашвили назвался сторонником мира между Украиной и Россией Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику: пятый президент Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области. 40

Происшествия Экс-депутат Госдумы Волчек арестован Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда. 61

Происшествия Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий. 15K

Общество Голикова: система здравоохранения Москвы работает с напряжением Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что система здравоохранения в Москве и Подмосковье работает с большим напряжением из-за распространения коронавирусной инфекции.

Политика Совфед допустил пересмотр закона о контрсанкциях По данным «Коммерсантъ», Константин Косачев, глава комитета Совфеда по международным делам, сказал, что участники рабочей группы, не отрицая эффективности закона, желают узнать, как он функционирует в условиях борьбы с COVID-19 и огромных нагрузок на сферу бизнеса. 75

Общество Пенсионный фонд упростил назначение пенсий и пособий Пенсионный фонд России решил упростить назначение некоторых пособий и пенсий в связи с ограничительными мерами на фоне пандемии коронавируса.

Политика В ДНР решили переименовать Донецк в Сталино «Установить в качестве символа города Донецка наименование «город Сталино», используемое наряду с наименованием «город Донецк» при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории Донецкой Народной Республики и города Донецка, связанным с Великой Отечественной войной», — говорится в документе. 4

Политика Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины. 127