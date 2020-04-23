Экономика
ВедомостиМишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%
Госпрограмму льготной ипотеки под 6,5% на прошлой неделе анонсировал президент России Владимир Путин. Крупные ипотечные банки начали принимать заявки на ипотеку на объявленных условиях еще до официальной публикации постановления правительства.
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Происшествия
На Сахалине во время дистанционного урока показали порнографию
"Инициировано проведение процессуальной проверки по факту прерывания учебного процесса, проводимого дистанционно одним из учителей СОШ № 26 г. Южно-Сахалинска, в связи с выведением во время онлайн-урока на экраны одноклассников и последующим транслированием одним из учеников школы материалов порнографического характера", - говорится в сообщении.
ТАСС 03:04
Происшествия
77 человек инфицированы коронавирусом в ЕАО
В Еврейской автономии на 10 утра 24 апреля подтверждено инфицирование 77 человек, девять из которых уже выздоровели, сообщили корр. РИА Биробиджан в управлении по внутренней политике ЕАО.
РИА Биробиджан 20:21
Общество
Росстандарт опроверг сведения о запрете продажи алкоголя в мелкой таре
В Росстандарте опровергли сведения о том, что из-за новых национальных стандартов на крепкий алкоголь, вступающих в силу с 1 июля, может исчезнуть алкогольная продукция в маленьких бутылках, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 06:37
Происшествия
Увеличилось количество сгоревших в кузбасском селе Постниково домов
Кемерово, 23 апреля 2020, 16:39 — REGNUM В селе Постниково Ижморского района Кузбасса, по последним данным, сгорело 27 домов, в 16 из них проживали люди.
REGNUM 09:39
Армия и оружие
В США допустили «повреждение» российского Т-14 «Армата» в Сирии
Издание The Drive пишет, что Т-14 «Армата» называется наиболее защищенным российским танком, провала которого российские военные не могут допустить.
Новые Ведомости вчера в 04:42
Кино
Disney готовит «полностью женский» сериал по «Звездным войнам»
Новый "полностью женский" проект станет третьим сериалом для сервиса Disney+, предыдущие два - "Мандалорец" и "Кассиан Андор".
Российская газета 04:17
Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
Общество
Кремль назвал сроки пика заражения коронавирусом в России
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пик заражения коронавирусной инфекции в России наступит в середине мая.
Peterburg2.ru вчера в 14:57
Здоровье
В Германии рассказали о результатах вскрытия умерших от коронавируса
Результаты вскрытия умерших от коронавируса людей в Германии и Швейцарии говорят о наличии у них других заболеваний, заявил судмедэксперт из Гамбурга Клаус Пюшель, 22 апреля сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.
ИА Красная Весна 03:44
Политика
Трамп назвал недостоверными сообщения о плохом здоровье Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения СМИ об ухудшении состояния здоровья главы КНДР Ким Чен Ына являются ложными.
Газета.Ru 19:36
Общество
Собянин допустил ужесточение ограничительных мер в Москве
Принятые на сегодняшний день в Москве меры по борьбе с новой коронавирусной инфекцией оптимальны, власти стремятся избежать сценариев с введением войск, как в других странах.
ТАСС 11:54
Политика
Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет.
RT на русском 07:25
Здоровье
Главный пульмонолог России о коронавирусе, его последствиях и 20-летних пациентах на ИВЛ
В России уже более 60 тысяч человек заразились коронавирусом, и долгожданное плато, после которого специалисты ожидают спад эпидемии, до сих пор не наступило.
Lenta.ru 17:02
Авто
Chevrolet начала продавать модель, которая дешевле Lada Granta
Для сравнения, самая дешевая версия LADA Granta в Казахстане стоит 3,39 млн тенге или 600 тыс. рублей.
Автоновости дня вчера в 09:21
Политика
Трутнев посоветовал главе Камчатки уволить неэффективных чиновников
Вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев во время онлайн-совещания посоветовал губернатору Камчатского края Владимиру Солодову уволить неэффективных чиновников из регионального правительства.
EastRussia 19:41
Политика
Зеленскому припомнили насмешки над Саакашвили
РИА Новости 18:29
Экономика
Распространение коронавируса может затянуться до конца года: глава Якутии
Как сообщало ИА REGNUM, пандемия коронавируса может начать свой спад к лету 2020 года.
REGNUM 20:35
Политика
Саакашвили рассказал о своих планах в составе правительства Украины
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о своих планах на посту вице-премьера Украины.
Газета.Ru 17:01
Армия и оружие
Иран пообещал обстреливать американские корабли в случае угрозы
Иранские военные будут атаковать американские корабли, если будет угроза безопасности, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами.
Коммерсантъ 07:17
Экономика
Конгресс США одобрил меры по поддержке экономики почти на $500 млрд
Палата представителей Конгресса США одобрила очередной пакет поддержки экономики страны на $484 млрд, сообщает Reuters.
Коммерсантъ 18:58
Здоровье
Цыденов потребовал уволить главврача больницы в Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов потребовал уволить главного врача городской больницы №4 Улан-Удэ, после того как там заразились коронавирусом 10 сотрудников.
Российская газета 07:11
Авто
На техосмотре владельцы легковых авто сэкономят 1,5 млрд рублей
Новые правила прохождения регулярного техосмотра, принятые в связи с пандемией коронавируса, позволят российским автовладельцам сэкономить до 1,5 млрд рублей за 3 года, тогда как владельцы автобусов получат выгоду до 350 млн рублей за 5 лет.
SpeedMe вчера в 01:17
Политика
Трамп предложил лечить коронавирус при помощи света
«Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожит вирус за минуту», — предположил Трамп.
РБК 20:39
Общество
Врач назвал преимущество алкоголиков в противостоянии с коронавирусом
Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос о шансах алкоголиков и наркоманов противостоять заражению коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:08
Политика
Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра
Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.
RT на русском 15:43
Экономика
США заподозрили Россию в игре на обвале нефти
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFTC) США с помощью Госдепартамента и ФБР начала расследование по поводу ставок на цены на нефть, с помощью которых трейдеры заработали сотни миллионов долларов, сообщает Bloomberg.
Lenta.ru 02:40
Общество
Губернатор Приморья предложил разрешить утренние и вечерние прогулки
Владивосток, 24 апреля 2020, 04:23 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко не исключает разрешение на утренние и вечерние прогулки жителям региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 21:23
Общество
Совфед и Минюст проработают вопрос о штрафах за брошенные автомобили
Совет Федерации и Министерство юстиции проработают внесение в обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) поправок, принятие которых позволит ввести на всей территории страны штрафы, которые сейчас взыскиваются только в некоторых регионах.
РБК 11:31