Экономика

ВедомостиВедомостиМишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%

Госпрограмму льготной ипотеки под 6,5% на прошлой неделе анонсировал президент России Владимир Путин. Крупные ипотечные банки начали принимать заявки на ипотеку на объявленных условиях еще до официальной публикации постановления правительства.
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Мишустин утвердил программу льготных ипотечных кредитов

РБК16:59

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%

Rambler News Service15:09

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки

RT на русском16:19

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых

ТАСС15:33

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых

Известия15:09

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки в России

Российская газета15:18

В России утвердили программу льготной ипотеки

РИА Новости15:25
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 21:35, Ашберн
Происшествия

На Сахалине во время дистанционного урока показали порнографию

"Инициировано проведение процессуальной проверки по факту прерывания учебного процесса, проводимого дистанционно одним из учителей СОШ № 26 г. Южно-Сахалинска, в связи с выведением во время онлайн-урока на экраны одноклассников и последующим транслированием одним из учеников школы материалов порнографического характера", - говорится в сообщении.
ТАСС 03:04
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Происшествия

77 человек инфицированы коронавирусом в ЕАО

В Еврейской автономии на 10 утра 24 апреля подтверждено инфицирование 77 человек, девять из которых уже выздоровели, сообщили корр. РИА Биробиджан в управлении по внутренней политике ЕАО.
РИА Биробиджан 20:21
Общество

Росстандарт опроверг сведения о запрете продажи алкоголя в мелкой таре

В Росстандарте опровергли сведения о том, что из-за новых национальных стандартов на крепкий алкоголь, вступающих в силу с 1 июля, может исчезнуть алкогольная продукция в маленьких бутылках, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 06:37
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Происшествия

Увеличилось количество сгоревших в кузбасском селе Постниково домов

Кемерово, 23 апреля 2020, 16:39 — REGNUM В селе Постниково Ижморского района Кузбасса, по последним данным, сгорело 27 домов, в 16 из них проживали люди.
REGNUM 09:39
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Армия и оружие

В США допустили «повреждение» российского Т-14 «Армата» в Сирии

Издание The Drive пишет, что Т-14 «Армата» называется наиболее защищенным российским танком, провала которого российские военные не могут допустить.
Новые Ведомости вчера в 04:42
2K
Кино

Disney готовит «полностью женский» сериал по «Звездным войнам»

Новый "полностью женский" проект станет третьим сериалом для сервиса Disney+, предыдущие два - "Мандалорец" и "Кассиан Андор".
Российская газета 04:17
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Общество

В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков

Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
5,1K
Общество

Кремль назвал сроки пика заражения коронавирусом в России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пик заражения коронавирусной инфекции в России наступит в середине мая.
Peterburg2.ru вчера в 14:57
2,2K
Здоровье

В Германии рассказали о результатах вскрытия умерших от коронавируса

Результаты вскрытия умерших от коронавируса людей в Германии и Швейцарии говорят о наличии у них других заболеваний, заявил судмедэксперт из Гамбурга Клаус Пюшель, 22 апреля сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.
ИА Красная Весна 03:44
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Политика

Трамп назвал недостоверными сообщения о плохом здоровье Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения СМИ об ухудшении состояния здоровья главы КНДР Ким Чен Ына являются ложными.
Газета.Ru 19:36
Общество

Собянин допустил ужесточение ограничительных мер в Москве

Принятые на сегодняшний день в Москве меры по борьбе с новой коронавирусной инфекцией оптимальны, власти стремятся избежать сценариев с введением войск, как в других странах.
ТАСС 11:54
143
Политика

Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет.
RT на русском 07:25
2,9K
Киберспорт

Пять карт Call of Duty: Modern Warfare появятся в Warzone

REGNUM 20:44
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Общество

В Алтайском крае у 50 работников рудника подозревают коронавирус

РИА Новости 11:17
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Здоровье

Главный пульмонолог России о коронавирусе, его последствиях и 20-летних пациентах на ИВЛ

В России уже более 60 тысяч человек заразились коронавирусом, и долгожданное плато, после которого специалисты ожидают спад эпидемии, до сих пор не наступило.
Lenta.ru 17:02
4
Авто

Chevrolet начала продавать модель, которая дешевле Lada Granta

Для сравнения, самая дешевая версия LADA Granta в Казахстане стоит 3,39 млн тенге или 600 тыс. рублей.
Автоновости дня вчера в 09:21
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Политика

Трутнев посоветовал главе Камчатки уволить неэффективных чиновников

Вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев во время онлайн-совещания посоветовал губернатору Камчатского края Владимиру Солодову уволить неэффективных чиновников из регионального правительства.
EastRussia 19:41
4
Политика

Зеленскому припомнили насмешки над Саакашвили

РИА Новости 18:29
Экономика

Распространение коронавируса может затянуться до конца года: глава Якутии

Как сообщало ИА REGNUM, пандемия коронавируса может начать свой спад к лету 2020 года.
REGNUM 20:35
Политика

Саакашвили рассказал о своих планах в составе правительства Украины

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о своих планах на посту вице-премьера Украины.
Газета.Ru 17:01
6
Армия и оружие

Иран пообещал обстреливать американские корабли в случае угрозы

Иранские военные будут атаковать американские корабли, если будет угроза безопасности, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами.
Коммерсантъ 07:17
12
Экономика

Конгресс США одобрил меры по поддержке экономики почти на $500 млрд

Палата представителей Конгресса США одобрила очередной пакет поддержки экономики страны на $484 млрд, сообщает Reuters.
Коммерсантъ 18:58
10
Здоровье

Цыденов потребовал уволить главврача больницы в Улан-Удэ

Глава Бурятии Алексей Цыденов потребовал уволить главного врача городской больницы №4 Улан-Удэ, после того как там заразились коронавирусом 10 сотрудников.
Российская газета 07:11
14
Авто

На техосмотре владельцы легковых авто сэкономят 1,5 млрд рублей

Новые правила прохождения регулярного техосмотра, принятые в связи с пандемией коронавируса, позволят российским автовладельцам сэкономить до 1,5 млрд рублей за 3 года, тогда как владельцы автобусов получат выгоду до 350 млн рублей за 5 лет.
SpeedMe вчера в 01:17
66
Политика

Трамп предложил лечить коронавирус при помощи света

«Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожит вирус за минуту», — предположил Трамп.
РБК 20:39
28
Общество

Врач назвал преимущество алкоголиков в противостоянии с коронавирусом

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос о шансах алкоголиков и наркоманов противостоять заражению коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:08
97
Политика

Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра

Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.
RT на русском 15:43
252
Экономика

США заподозрили Россию в игре на обвале нефти

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFTC) США с помощью Госдепартамента и ФБР начала расследование по поводу ставок на цены на нефть, с помощью которых трейдеры заработали сотни миллионов долларов, сообщает Bloomberg.
Lenta.ru 02:40
46
Общество

Губернатор Приморья предложил разрешить утренние и вечерние прогулки

Владивосток, 24 апреля 2020, 04:23 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко не исключает разрешение на утренние и вечерние прогулки жителям региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 21:23
9
Общество

Совфед и Минюст проработают вопрос о штрафах за брошенные автомобили

Совет Федерации и Министерство юстиции проработают внесение в обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) поправок, принятие которых позволит ввести на всей территории страны штрафы, которые сейчас взыскиваются только в некоторых регионах.
РБК 11:31
2
Как работают Яндекс.Новости?
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