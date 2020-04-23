Госпрограмму льготной ипотеки под 6,5% на прошлой неделе анонсировал президент России Владимир Путин. Крупные ипотечные банки начали принимать заявки на ипотеку на объявленных условиях еще до официальной публикации постановления правительства.

Происшествия На Сахалине во время дистанционного урока показали порнографию "Инициировано проведение процессуальной проверки по факту прерывания учебного процесса, проводимого дистанционно одним из учителей СОШ № 26 г. Южно-Сахалинска, в связи с выведением во время онлайн-урока на экраны одноклассников и последующим транслированием одним из учеников школы материалов порнографического характера", - говорится в сообщении. 15

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Политика Трамп назвал недостоверными сообщения о плохом здоровье Ким Чен Ына Президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения СМИ об ухудшении состояния здоровья главы КНДР Ким Чен Ына являются ложными.

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Экономика Распространение коронавируса может затянуться до конца года: глава Якутии Как сообщало ИА REGNUM, пандемия коронавируса может начать свой спад к лету 2020 года.

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