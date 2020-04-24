Недвижимость
Газета.RuПравительство приняло программу льготной ипотеки под 6,5%
Премьер Михаил Мишустин подписал 23 апреля постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых. Об этом сообщает официальный сайт правительства.
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с чего всё началось
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%. Соответствующий документ опубликован в четверг, 23 апреля, на сайте правительства.Известия23 апреля в 15:09
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Комментарии
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Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии
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"В Москве скончался 31 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
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