Экономика
ВедомостиМишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%
Госпрограмму льготной ипотеки под 6,5% на прошлой неделе анонсировал президент России Владимир Путин. Крупные ипотечные банки начали принимать заявки на ипотеку на объявленных условиях еще до официальной публикации постановления правительства.
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Общество
В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели ещё 35 человек
По состоянию на 22 апреля в Красноярском крае зафиксировано 5 летальных случаев пациентов с коронавирусной инфекцией, 6 человек находились на искусственной вентиляции легких, 48 пациентов прошли курс лечения и выписаны.
Городские новости. Красноярск 03:57
Происшествия
В МЧС РФ назвали причину пожаров в четырёх кузбасских сёлах
Кемерово, 24 апреля 2020, 04:44 — REGNUM Пожары в четырёх населённых пунктах Кузбасса, по предварительным данным пожарных, произошли из-за несанкционированного пала сельскохозяйственных посевов и сухой травы.
REGNUM 21:44
Шоу-бизнес
Представитель Анастасии Заворотнюк прокомментировала диагноз актрисы
Директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что опубликованная «Комсомольской правдой» справка с диагнозом «глиобластома», якобы выданная Заворотнюк, является подделкой.
Gazeta.SPb вчера в 13:25
Общество
Китай закрыл въезд в Харбин из-за второй вспышки коронавируса
Сегодня власти Китая заблокировали въезд в город Харбин - он находится в провинции Хэйлунцзян, которая граничит сразу с тремя российскими регионами.
РЕН ТВ 02:45
Армия и оружие
Спикер парламента Чечни объяснил появление федеральных войск в Чечне
Во время онлайн-трансляции на своей странице в Instagram, спикер пояснил, что появление войск связано с проводимыми в регионе учениями, которые были запланированы тремя месяцами ранее.
RuNews24.ru вчера в 05:27
Общество
Систему выдачи пропусков внедрят в 21 регионе России
Двадцать один российский регион подал заявку на внедрение у себя федеральной платформы выдачи цифровых пропусков, сообщило Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 13:48
Здоровье
Минздрав объявил об окончании эпидемии гриппа в России
Научно-исследовательский институт имени А.А. Смородинцева Министерства здравоохранения России заявил об окончании эпидемии гриппа.
Вечерний Мурманск 13:59
Музыка
The Rolling Stones выпустили посвященную коронавирусу песню
Британская рок-группа Rolling Stones выпустила новую песню и клип на нее под названием Living in a Ghost Town ("Жизнь в городе-призраке").
Газета.Ru 20:15
Армия и оружие
В Сирии готовят полевые обсервационные пункты для пациентов с COVID-19
Сирийская армия разворачивает полевые обсервационные пункты для пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию.
РИА Новости 22:10
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
Футбол
«Зенит» показал таблицу РПЛ с учетом соблюдения социальной дистанции
«Зенит» опубликовал турнирную таблицу российской Премьер-лиги с учетом соблюдения социальной дистанции.
Vprognoze.ru 16:55
Здоровье
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
Авто
В России открыли автосалон новых советских автомобилей
Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
Российская газета 01:03
Футбол
Николай Наумов: «Не исключаю, что в конце сезона из „Локомотива“ уйдет либо Семин, либо Кикнадзе»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов не исключает, что летом либо главный тренер команды Юрий Семин, либо гендиректор клуба Василий Кикнадзе покинут свои посты.
Спорт-Экспресс 14:45
Происшествия
МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских
МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости вчера в 07:36
Здоровье
В Казахстане увеличилось число медиков, которым выплатят премии
Нур-Султан, 23 апреля 2020, 15:08 — REGNUM Вдвое увеличится число медиков в Казахстане, которым выплатят премии за борьбу с коронавирусом.
REGNUM 08:08
Экономика
В Якутии перенаправили средства со строек на борьбу с коронавирусом
Глава Якутии Айсен Николаев перенаправил около 1,5 миллиарда рублей со строек в резервный фонд региона для борьбы с коронавирусом, сообщает пресс-служба администрации главы и правительстве республики.
РИА Новости 22:03
Экономика
Союз правообладателей требует с торговой сети DNS 242 млн рублей
Совокупный объем судебных исков Российского союза правообладателей (РСП) к торговой сети DNS достиг 242 млн рублей.
ИА Красная Весна 15:46
Происшествия
В Ярославской области ветер оборвал тросы пешеходного моста через реку
Сильный ветер оборвал два троса навесного пешеходного моста через реку Устье в Борисоглебском районе Ярославской области, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости вчера в 08:51
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:25
Общество
В Чехии разрешили гражданам выезжать за границу
В Чехии сняли запрет на свободное передвижение граждан из-за пандемии коронавируса, также разрешен выезд за рубеж.
Национальная служба новостей 17:19
Авто
Chevrolet начала продавать модель, которая дешевле Lada Granta
Для сравнения, самая дешевая версия LADA Granta в Казахстане стоит 3,39 млн тенге или 600 тыс. рублей.
Автоновости дня вчера в 09:21
Космос
Недавно обнаруженная комета распалась на части
Комета по имени ATLAS (C/2019 Y4), которая была обнаружена астрономами в конце декабря, распалась на несколько фрагментов.
SM News 21 апреля в 09:33
Происшествия
Коронавирус обнаружен еще в одном районе Иркутской области
Завоз инфекции произошел из Москвы. Таким образом, количество районов, охваченных коронавирусом в Иркутской области, увеличилось до 12.
SIA.ru 10:09
Энергетика
Потребители отказываются от сжиженного газа
Потребители СПГ отказываются от новых поставок из-за падения спроса во всем мире на нефть и газ.
Вести.Ru 03:18
Гаджеты
Представлен флагман Motorola Edge+ с камерой на 108 Мп
На задней панели Motorola Edge+ установлена тройная камера со 108 Мп сенсором и оптической стабилизацией.
Astera 09:44
Общество
Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса
Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления.
РБК 07:43
Происшествия
На Сахалине во время дистанционного урока показали порнографию
"Инициировано проведение процессуальной проверки по факту прерывания учебного процесса, проводимого дистанционно одним из учителей СОШ № 26 г. Южно-Сахалинска, в связи с выведением во время онлайн-урока на экраны одноклассников и последующим транслированием одним из учеников школы материалов порнографического характера", - говорится в сообщении.
ТАСС 03:04
Происшествия
180 случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Бурятии
По данным на утро 24 апреля, в республике зарегистрировано 180 лабораторно подтверждённых случая заражения COVID-19, сообщает пресс-служба оперативного штаба.
Аргументы и Факты - Бурятия 21:58
Кино
В Сети появились первые отзывы о боевике с Крисом Хемсвортом «Эвакуация»
Кинокритики уже оставили первые отзывы в Сети.
РИА Новости 20:40