Госпрограмму льготной ипотеки под 6,5% на прошлой неделе анонсировал президент России Владимир Путин. Крупные ипотечные банки начали принимать заявки на ипотеку на объявленных условиях еще до официальной публикации постановления правительства.

Общество В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели ещё 35 человек По состоянию на 22 апреля в Красноярском крае зафиксировано 5 летальных случаев пациентов с коронавирусной инфекцией, 6 человек находились на искусственной вентиляции легких, 48 пациентов прошли курс лечения и выписаны. 11

Шоу-бизнес Представитель Анастасии Заворотнюк прокомментировала диагноз актрисы Директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что опубликованная «Комсомольской правдой» справка с диагнозом «глиобластома», якобы выданная Заворотнюк, является подделкой. 119

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Музыка The Rolling Stones выпустили посвященную коронавирусу песню Британская рок-группа Rolling Stones выпустила новую песню и клип на нее под названием Living in a Ghost Town ("Жизнь в городе-призраке"). 1

Армия и оружие В Сирии готовят полевые обсервационные пункты для пациентов с COVID-19 Сирийская армия разворачивает полевые обсервационные пункты для пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию.

Авто В России открыли автосалон новых советских автомобилей Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах. 55

Происшествия МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости. 14K

Здоровье В Казахстане увеличилось число медиков, которым выплатят премии Нур-Султан, 23 апреля 2020, 15:08 — REGNUM Вдвое увеличится число медиков в Казахстане, которым выплатят премии за борьбу с коронавирусом.

Экономика В Якутии перенаправили средства со строек на борьбу с коронавирусом Глава Якутии Айсен Николаев перенаправил около 1,5 миллиарда рублей со строек в резервный фонд региона для борьбы с коронавирусом, сообщает пресс-служба администрации главы и правительстве республики.

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