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РИА Новости
РИА Новости

Правительство приняло программу развития угольной отрасли на 15 лет

Правительство РФ приняло программу развития угольной отрасли на ближайшие 15 лет, сказал во время совещания по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области председатель правительства Михаил Мишустин.В источнике
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Все признаки указывают на то, что Киев готовится возобновить военные действия в Донбассе, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
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