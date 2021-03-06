Правительство РФ приняло программу развития угольной отрасли на ближайшие 15 лет, сказал во время совещания по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области председатель правительства Михаил Мишустин.

Видео Фото Интересное видео Первый канал Вести.Ru Piter.tv Комсомольская правда - Кемерово Экономика сегодня Вести.Ru Известия РЕН ТВ МИР 24 МИР 24 МИР 24 Комсомольская правда - Кемерово Вести.Ru РЕН ТВ Вести.Ru Вести.Ru Вести.Ru