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РИА Новости

Правительство приняло программу развития угольной отрасли на 15 лет

Правительство РФ приняло программу развития угольной отрасли на ближайшие 15 лет, сказал во время совещания по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области председатель правительства Михаил Мишустин.В источнике
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Правительство России даст Кузбассу 51 миллиард на решение проблем

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Космические силы США совместно с Исследовательской лабораторией ВВС 3 марта 2021 года запустили метеорологическую ракету Terrier-Terrier-Oriole с экспериментальным оборудованием для исследования ионосферы Земли.
N+15 марта в 07:56