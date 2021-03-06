Правительство приняло программу развития угольной отрасли на 15 лет
Правительство РФ приняло программу развития угольной отрасли на ближайшие 15 лет, сказал во время совещания по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области председатель правительства Михаил Мишустин.В источнике
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Михаил Мишустин подписал программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года
Город новостейвчера в 06:01
Мишустин подписал программу социально-экономического развития Кузбасса
Интерфакс - Россиявчера в 04:15