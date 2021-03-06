На совещании рассматривалось выполнение этих поручений. Как сообщил Михаил Мишустин, одной из основных задач для решения вопроса транспортировки угля из Кузбасса является увеличение пропускной способности Восточного полигона до 180 млн тонн в ближайшие 4 года (это на четверть больше 2020 года).

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